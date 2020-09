Guvernul Orban și primarii PNL digitalizează România/ Când viața devine mai ușoară cu un click

Recomandat de PNL

Cluj-Napoca - primul municipiu din România care a introdus certificatele de urbanism electronice și primul cu un funționar public virtual – celebra „Antonia” - care rezolvă on-line cererile cetățenilor (10.000 de cereri au fost prelucrate în 2019)

Sinaia - prima stațiune-smart care și-a digitalizat serviciile publice.

Alba-Iulia - primul oraș cu soluţii integrate de oras inteligent (telemanagementul iluminatului public, aplicație de mobil pentru sesizări către administrație, vizualizarea în timp real a zonelor aglomerate și a traficului pietonal).

completarea formularelor și transmiterea online a tuturor documentelor pe care altădată trebuia să le organizezi, în fotocopie, alături de originale, într-un dosar cu șină cu care să te prezinți la coadă la ghișeu.

eliberarea online de către instituție și transmiterea prin e-mail a actelor care poartă semnătură digitală, oficială

obținerea online a certificatelor fiscale și de urbanism, a autorizațiilor de construcție

programarea online pentru obținerea actelor de identitate, căsătorie civilă ori examenul auto

plata online a taxelor, impozitelor și amenzilor

schimbă raportul dintre instituție și cetățean: respect pentru timpul oamenilor și reducerea perioadei de răspuns la cereri

diminuarea corupției prin eliminarea interacțiunii dintre funcționari și contribuabili

eficiență: nu se mai plimbă, nici nu se mai stochează munți de hârtii, funcționarii sunt avertizați de apropierea termenelelor limită de soluționare, iar întregul proces poate fi monitorizat și evaluat ușor, sistemul generând automat, în timp real, informații privind rezultatele activităților diferitelor compartimente ale instituției.

Pandemia a impus administrației soluții digitale în relația cu cetățenii. Anul trecut, România era în coada clasamentului UE privind serviciile publice digitale. Cu ocazia prezentării Programului de Relansarea Economică „Reclădim România”, președintele Iohannis făcea următoarea observație: „ceea ce ani de zile a fost imposibil a devenit, iată, posibil (...): sub presiunea crizei provocate de coronavirus au fost găsite soluții pentru digitalizarea activității în administrația publică.”În martie, la apogeul crizei sanitare, Guvernul Orban a asigurat de urgențălegislația necesară pentru trecerea în online a actului administrativ (OUG 38/2020). Ceea ce mai multe administrații liberale făcuseră din proprie inițiativă și din respect pentru timpul cetățenilor, găsind individual soluții, va deveni o regulă pentru întreaga administrație publică românească. Toate documentele oficiale ce poartă semnătură electronică au primit forța juridică a înscrisurilor autentice. Toate instituțiile au fost obligate să primească de la cetățeni și firme documentele cu semnătură electronică. Au fost obligate să pună la dispoziție portaluri proprii în acest sens, ori, cel puțin, să primească oficial documentele prin poșta electronică.„Avem nevoie de o administrație digitalizată, care ştie să spună DA în loc de NU, o administraţie care să accelereze toate procedurile”, a spus Ludovic Orban . Ordonanța lui a forțat practic digitalizarea administrației românești. Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a pornit în forță digitalizarea ANAF – un obiectiv vechi, din 2003. Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anunțat că „ drumul spre digitalizare este ireversibil ”, iar toți cetățenii care apelează la Casele de Pensii, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă ori la cea pentru Plăți și Inspecții Sociale vor putea comunica doar electronic cu acestea, singurul drum necesar a fi făcut fiind doar pentru ridicarea documentelor solicitate.Administrații conduse de primari sau președinți de consilii județene PNL aveau însă temele făcute. Dacă pandemia a prins primăria Capitalei nepregătită din acest punct de vedere, administrațiile din Cluj-Napoca și Oradea erau deja digitalizate. În timpul carantinei, declara presei Emil Boc, clujenii au putut, fără probleme, depune și primi răspuns online la orice cerere, „de la autorizație de construire, certificat de urbanism, până la programarea căsătoriei sau cerere de loc de veci”.Și activitatea primăriei Oradei era deja digitalizată la începutul crizei. „Ce s-a făcut în plus a fost circuitul documentelor între instituții, ca omul să nu mai fie trimis cu hârtia în mână de la o instituție la alta”, explica Ilie Bolojan. Ca să încurajeze plata online prin noul sistem pus la dispoziție, primăria a dublat deducerea de care beneficiau cei care își plăteau taxele la timp: de la 4% - plata la ghișeu, la 8% - în cazul plăților online. Bunicii, care altădată se aliniau la ghișeu disciplinați, au fost încurajați să-și roage nepoții să le plătească taxele online pentru a beneficia de această reducere. Volumul plăților online a crescut de la 25% la 50%.Primarul Nicolae Robu anunțase încă din decembrie 2019 proiectul ambițios de digitalizare integrală a primăriei Timișoara. 2.500 de timișoreni ar urma să beneficieze de acest proces, 3.000 de ore nu vor mai fi pierdute pe la ghișee, estimează primarul liberal.Primăria Botoșani, condusă de liberalul Cătălin Flutur, derula încă din 2019 un proiect european de digitalizare ce va fi finalizat anul viitor. Alba Iulia, sub conducerea liberalului Paul Voicu, implementa tot din 2019 un proiect european privind accesul on-line al cetățenilor la serviciile administrației publice locale, proiect care se închide în octombrie. La Blaj, în primăvară, primarul liberal Valentin Rotar implementa deja etapa a II-a a unui proiect european de amploare care trece în online toate serviciile către cetățeni, asigură plata electronică a taxelor, arhivarea electronică a documentelor, și, în plus, crează o rețea de hotspoturi WI-FI care să ofere internet gratuit pe raza municipiului.În 5 mai, președintele liberal al Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, anunța plata taxelor online, digitalizarea administrației și un nou site funcțional: „documentele vor circula în format electronic, va fi introdusă și semnătura electronică și cu un sigur click vom ști exact în ce stadiu sunt proiectele administrației județene.” În același timp, Consiliul Județean Brașov semna contractul ce va debirocratiza instituția și va economisi timpul brașovenilor. „Suntem primul consiliu judeţean din România care va dispune de astfel de sistem informatic integrat privind digitalizarea administrativă”, declara liberalul Adrian-Ioan Veștea, președintele CJ Brașov.Comune conduse de primari liberali erau digitalizate de multă vreme. Luncavița (jud. Tulcea), sub Ștefan Ilie - acum candidatul PNL la primăria municipiului Tulcea - a fost prima comună din România în care s-au putut plăti online taxele și impozitele. Dudeștii Noi, comuna bănățeană condusă de primarul Alin Nica - opțiunea PNL pentru șefia Consiliului Județean Timiș - a fost prima comună din județ înrolată încă din 2013 pe platforma ghiseul.ro. Nica este uimit însă cum Consiliului Județea Timiș, „o instituție cu o armată de funcționari” condusă încă de PSD, oferă pe site cetățenilor formulare demult depășite privind certificatele de urbanism care datează din 2013, când a fost ultima actualizare a paginii. Și în Dudeștii Vechi , comuna timișană condusă de primarul PNL Bono Cucalan, activitatea primăriei este integral digitalizată. La Șelimbăr (jud. Sibiu), una dintre cele mai mari comune din România, condusă de primarul PNL Marius Grecu, statul pe la ghișee a dispărut din 2017 încoace, iar costurile operaționale ale primăriei au scăzut cu 30%. Același lucru l-a făcut și colegul lui din Biertan, primarul liberal Mircea Dragomir, care a ales digitalizarea în 2018.