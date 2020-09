VIDEO INTERVIU Cum se poate dezvolta județul Timiș. Cristian Moș, candidatul USR-PLUS la Consiliul Județean: Putem deveni un centru important de cercetare și dezvoltare

Articol susținut de Alianța USR PLUS

Foto: Alianta USR PLUS

De aceea viziunea sa pentru Timiș se leagă strâns atât de mediul academic cât și de cel privat. Timișul îndeplinește toate condițiile pentru a deveni un centru important de cercetare și dezvoltare.Avem nevoie de industrii care să răsplătească capitalul uman foarte bine pregătit pe care-l avem în Timiș. Nu degeaba suntem unul dintre cele mai importante centre universitare din România. Dar noi nu profităm cu adevărat de acest lucru. Inovația mai că a dispărut din ograda noastră și nu există niciun plan pentru a redresa situația.Cristian Moș este inginer și are o experiență de peste 14 ani ani în domeniul privat. Ultimii opt ani i-a petrecut într-o companie internațională, fiind liderul unei echipe care se ocupă cu proiectarea de aparatură medicală, lucru care îi dă o perspectivă mult mai amplă asupra oportunităților care există în Timiș.Trebuie să mizăm pe DIVERSITATE economică. Unele industrii pot înregistra scăderi masive în perioade de recesiune, dar o industrie diversă nu mai este atât de vulnerabilă, deoarece când unele industrii sunt în scădere, altele pot fi de mare succes.Avem nevoie ca instituțiile cele mai importante din județ să lege o simbioză cu mediul academic, dar și cu mediul privat. Trebuie să ușurăm investițiile și cercetarea, pentru că doar așa putem să ne atingem potențialul.Este foarte bine că Timișul este unul dintre cele mai importante centre IT din țară. Dar acesta trebuie să fie doar începutul. Cu siguranță domenii precum Inteligența Artificială, robotica, industria medicală și farmaceutică vor avea un cuvânt greu de spus în legătură cu viitorul nostru. Timișul are șansa să conteze din nou, la fel cum a contat în trecut.