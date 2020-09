[P] 3 priorități majore ale Programului Onțanu: infrastructura rutieră, reabilitarea termică a blocurilor și infrastructura școlară din Sectorul 2

Voi prezenta 3 dintre cele 33 de măsuri pentru Sectorul 2, în mandatul 2020-2024, publicate pe pagina web www.neculaiontanu.ro , măsuri care acoperă cele mai importante probleme pe care cetățenii Sectorului 2 le-au semnalat de mai bine de un an.În perioada în care am condus administrația locală a Sectorului 2, am realizat proiectele într-o anumită prioritate. În primul rând am pus la punct infrastructura rutieră. Era o mare problemă. Și când spun că am pus la punct, mă refer la faptul că am preluat sectorul în anul 2000 cu peste 700 de străzi acoperite cu piatră de râu și pământ, fără rețea de apă și canalizare, fără gaz natural și l- am lăsat în anul 2016 „la cheie”, adică a fost singurul sector din Capitală care nu mai avea nici o stradă fără utilități și neasfaltată. Acum când sectorul arată altfel decât era în anul 2000, atunci când l-am preluat, parcă nici nu ne mai aducem aminte cum arăta. Cel mai greu a fost să introducem rețelele de apă, canalizare și gaze pe toate străzile sectorului în cartiere întregi precum Andronache, Creangă, Petricani, Ostrov, Tei Toboc și unele străzi în zona Floreasca. Ne- a luat timp si resurse financiare importante. La sfârșitul anului 2016 acest program era finalizat. Locuitorii Sectorului 2 se confruntă zilnic cu traficul infernal prin cele patru puncte nodale ale circulației auto din Sectorul 2. Soluțiile pe care le am în vedere, împreună cu echipa mea de specialiști, cuprind rAstfel, voi relua și voi continua proiectele de infrastructură demarate chiar de mine, așa cum sunt Pasajul Ghica sau Pasajul Obor-Calea Moșilor. Avem sprijinul pentru aceste proiecte a specialiștilor Federației TransPublic a Sindicatelor din Transportul Public de Persoane și ai Federației Sindicatelor din Administrație. Pentru cetățenii Sectoruui 2, anunț că avem deja un program prin care să asigurămDe asemenea, pentru a face din Sectorul 2 un sector Eco, voi demara unAșa cum am anunțat la începutul campaniei și așa cum am dovedit-o prin marile lucrări de infrastructură din Sectorul 2, voi avea o bună colaborare cu Primarul General al Capitalei pentru a realiza cele trei pasaje sub/supraterane de la Petricani, Andronache și Baicului. Oamenii au nevoie ca de aer de aceste pasaje! Pentru ca să putem face cât mai repede și mai sigur aceste mari lucrări de infrastructură, autoritățile publice și centrale trebuie să conlucreze loial pentru interesele cetățenilor Sectorului 2.Îi asigur pe locuitorii Sectorului 2 că, imediat după alegerile din 27 septembrie 2020, voi demara procedurile pentru realziarea Pasajeor sub/supraterane de la Petricani, Andronache și Baicului.Tot mai mulți locuitori ai Sectorului 2 îmi cer să reiau și să continui proiectele de infrastructură pe care le-am demarat până în anul 2016 și, de asemenea, să finalizez reabilitarea termică la toate blocurile de locuințe și să încep programul de reabilitare a locuințelor individuale din cartierele sectorului 2, locuințe individuale ale unor oameni fără posibilități materiale sau care se află în situații sociale critice. Am primit până în acest moment 538 de sesizări din partea locuitorilor Sectorului 2 în care îmi sunt semnalate reabilitări termice defectuoase, făcute de mântuială sau care nu sunt prevăzute cu termopane. Oamenii sunt, pe bună dreptate, nemulțumiți de acest fel defectuos și neprofesionist în care au fost reabilitate termic blocurile în care locuiesc. Reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 2 a fost un program care a demarat greu, având în vedere că la început se cerea ca și locatarii să preia o parte din cheltuieli.În calitate de Primar al Sectorului 2, am prezentat această situație la Ministerul Dezvoltării care a adoptat un act normativ care prevedea că acele primării, care au resursele necesare și doresc, pot să preia și partea de contribuție a locatarilor. Așa am reușit să reabilitez peste 1000 de blocuri pentru care locatarii nu au mai plătit nimic. Am preluat prin bugetul Primăriei și partea de contribuție ce revenea locatarilor. În anul 2016, am lăsat pregătite documentațiile și pentru ultimele 650 de blocuri, dar actuala conducere a Primăriei a stopat acest program. Poate că nu i-a interesat acest program benefic pentru oameni. Am înțeles din spusele unor administratori de asociații că Primăria cere acum bani locatarilor. După alegeri voi continua acest program de reabilitare a blocurilor cu bani de la bugetul Primăriei, fără ca locatarii să plătească lucrările.Îi asigur pe locuitorii Sectorului 2 că voi reabilita termic toate blocurile din Sectorul 2, un sector în care vom folosi, în viitorul apropiat, tot mai multe programe și tehnologii eco-energetice.Un alt proiect important, prioritar pentru o administrație din București și pentru mine, a fost infrastructura școlară. În Capitală oamenii așteaptă să aibă pentru copiii lor condiții bune de învățământ. Eu, în Sectorul 2, am construit 19 grădinițe noi și am extins suprafețele școlare prin construcția de spații noi în mai multe unități de învățământ. Am igienizat în fiecare an rețeaua de învățământ și am făcut dotări importante, am modernizat în totalitate unitățile de învățământ. Acum, din păcate, cadrele didactice au fost lăsate să se descurce singure, cum pot, în fața acestei situații foarte dificile cu începerea anului școlar, iar implicarea lor a fost remarcabilă. Eu am mărit bursele sociale și de merit ale elevilor fiind cele mai mari din țară, iar efectul a fost spectaculos. Au crescut substanțial performanțele școlare. Acum au fost diminuate atât ca valoare cât și ca număr.Tot în domeniul Educației și pentru că ne aflăm în București, unde beneficiem de o rețea culturală impresionantă, eu am desfășurat proiecte culturale la cel mai înalt nivel în colaborare cu instituțiile cele mai importante din România. Cu Uniunea Scriitorilor, cu Academia Română, cu Institutul Cultural Român și alte instituții din domeniu. M-au ajutat mult și colaborarea cu specialiști remarcabili la care am apelat, cum ar fi domnul academician Eugen Simion, Dan Hăulică, doamna Ruxandra Garofeanu care, de altfel, coordona această activitate. Actuala conducere a abandonat aceste proiecte de educație și de cultură. Păcat. Acestea sunt doar o parte dintre dezamăgirile mele. Dar și locuitorii sectorului 2 sunt dezamăgiți și la vot îi vor sancționa pe cei care au condus sectorul în ultimii 4 ani. Eu voi relua aceste proiecte imediat după alegeri. Programul de guvernare locală pe care îl propun în perioada 2020-2024 cuprinde câteva măsuri dedicate adolescenților.Astfel,Voi dota școlile, liceele și colegiile naționale din Sectorul 2 cu laboratoare IT și cu platforme on- line pentru a putea susține profesionist învățământul online în aceste vremuri de pandemie.Voi organiza, în centrele sociale și culturale din Sectorul 2, cursuri gratuite de calificare și de reformare profesională.Pentru Seniorii Cetății Sectorului 2, voi relua activitățile culturale, artistice și spirituale dedicate Seniorilor Sectorului 2.Voi reînființa Grupul de voluntari, consilieri obștești ai Sectorului 2.Trebuie să avem o relație transparentă cu societatea civilă.De altfel, voi susține financiar proiectele, programele și evenimentele pentru persoanele cu dizabilități, precum și a instituțiilor de educație dedicate persoanelor cu dizabilități.Neculai Onțanu