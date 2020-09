Iohannis: Și eu am așteptarea ca lupta anticorupție să prindă viteză

„Bilanțul se face după un an de la numirea noilor conduceri. Evident că în situația în care avem de câteva luni conduceri noi la parchete, este un pic prematur să spunem că sunt mulțumit sau nemulțumit. E adevărat, am asteptări mari și am și eu așteptarea ca lupta anticorupție să prindă viteză”, a spus președintele. O petiție publicată pe site-ul comunității declic.ro și adresată președintelui Klaus Iohannis, ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, și șefului DNA, Crin Bologa, cere „repornirea luptei împotriva corupților”, în condițiile în care, în prezent, „o instituție cu procurori de elită se ocupă de anchetarea unor fapte mărunte, în timp ce pe marii corupți nu îi mai deranjează nimeni”.