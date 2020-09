Sondaj INSCOP, primăria Constanța: crește diferența dintre candidatul PNL, Vergil Chițac și social-democratul Decebal Făgădău

Recomandat de PNL

Sondajul relevă nemulțumirea profundă a constănțenilor față de modul în care a fost administrat orașul. Două treimi din populația municipiului Constanța consideră că lucrurile în oraș se îndreaptă într-o direcție greșită. În aceste condiții, constănțenii îl sancționează pe actualul primar și acordă credit candidatului liberal Vergil Chițac care este prima opțiune a constănțenilor în toate scenariile de prezență la vot. Astfel, Vergil Chițac are aproape 8 procente în fața lui Făgădău și peste 23% în fața lui Ion. Din totalul celor care și-au exprimat o opțiune de vot și au declarat că participă sigur la scrutin, 39,3% și-au exprimat intenția de a vota cu candidatul liberal, Vergil Chițac, iar 31,7% cu social-democratul Decebal Făgădău.Raportat la totalul eșantionului, Chițac se clasează pe primul loc cu 30% dintre opțiuni, urmat de Decebal Făgădău cu 26% și Stelian Ion cu 14,2%.De asemenea dintre cei 17,9% care declară că nu s-au hotărât, nu merg la vot sau nu răspund, întrebați dacă totuși ar trebui să facă o alegere, cine cred că i-ar putea convinge să-i acorde votul în cazul în care s-ar hotărî să voteze, candidatul liberal Vergil Chițac rămâne prima opțiune a constănțenilor.Dacă se iau în calcul toți participanții la sondaj care au indicat o opțiune clară de vot , Chițac ar primi 36,5% din voturi, Făgădău 31,7% și Ion 17,3%.Una dintre cele mai interesante concluzii care reiese din acest sondaj este aceea că, în cazul Constanței, la o prezență la vot mai scăzută, principalii câștigători sunt partidele de dreapta în detrimentul PSD. Acest lucru arată atât o mobilizare mult mai bună a electoratului de centru-dreapta mai numeros, cât și nemulțumirile puternice ale majorității constănțenilor față de modul în care a fost administrat orașul de către primarii PSD din ultimii 20 de ani. Astfel, raportat la respondenții care sunt foarte interesați de alegeri și declară că sigur vor merge la vot, chiar și în condițiile creșterii numărului de cazuri de coronavirus în preajma a datei alegerilor, Vergil Chițac ar câștiga detașat cursa de primar la municipiului Constanța.Un alt lucru demn de remarcat este că, dintre cei care nu votează cu actualul primar (adică 73,9% din totalul populației cu drept de vot), 57,4% declară că Vergil Chițac ar avea cele mai mari șanse de a-l învinge pe Decebal Făgădău. Vergil Chițac este considerat singurul candidat capabil să-l învingă pe actualul primar și, prin urmare, aproape 70% din constănțeni sunt dispuși să voteze cu învingătorul (așa-numitul vot util).Legat de dorința de schimbare, la întrebarea cât de importantă este pentru dvs. schimbarea, după alegerile locale, a actualului primar al municipiului Constanța, peste 87% dintre alegătorii care nu îl votează pe Decebal Făgădău cred că schimbarea actualului edil la Constanța după 27 septembrie este importantă și foarte importantă.Uitându-ne la distribuția opțiunilor pe partide politice, pe întreg eșantionul consultat, sondajul indică o diferență de peste cinci procente între PNL (31%) și principalul său rival la Constanța, PSD (25,1%). USR ar obține 13, 7%.Pe aceeași linie, raportat la respondenții care indică o opțiune clară de vot, candidații la Consiliul Local din partea PNL ar obține pe 27 septembrie 38,1% din voturile exprimate, iar cei al PSD 30,8%.Nici contextul sanitar delicat în care ne aflăm, nu schimbă raportul de forță – candidații PNL ar primi cele mai multe voturi, obținând 42,8%, față 29,4% pentru candidații PSD, din total celor care sunt foarte interesați de alegeri și declară că sigur vor merge la vot, chiar și în condițiile creșterii numărului de cazuri de coronavirus în preajma datei alegerilor.Datele au fost culese de INSCOP Research la comanda PNL, în perioada 2 – 9 septembrie 2020, pe un eșantion de 1.100 de respondenți cu vârsta de 18 și peste 18 ani. Metoda de colectare a fost interviuri față în față, iar metoda de cercetare a fost ancheta sociologică pe baza unui chestionar.INSCOP Research este una dintre cele mai reputate companii private de cercetare sociologică din România care din 2018 are un parteneriat special cu compania americană The Polling Company în baza căruia își oferă sprijin reciproc în efectuarea de studii sociologice în România, în alte țări din regiune și în Statele Unite ale Americii.