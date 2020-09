[P] 33 de măsuri pentru Sectorul 2, în mandatul 2020-2024. Programul lui Onțanu

Fiecare dintre voi aveți, pe bună dreptate, propriile nemulțumiri legate de gestionarea neprofesionistă și netransparentă a Sectorului 2 de către cei care au fost edilii sectorului, din 2016 și până în prezent. Împreună ne vom concentra pe ce avem de reparat și de (re)construit în Sectorul 2. Să lăsăm trecutul și pe edilii din 2016 la trecut! Să ne concentrăm pe proiecte realiste, pe fapte de viață care să ne facă pe toți mai buni și mai încrezători în forțele și talentele noastre!Cele 33 de măsuri pentru Sectorul 2, în mandatul 2020-2024, publicate pe pagina web www.neculaiontanu.ro , sunt măsuri care acoperă cele mai importante probleme pe care cetățenii Sectorului 2 le-au semnalat de mai bine de un an.1. Distribuirea gratuită de pubele pentru cetățeni, în vederea sortării ecologice a gunoiului (hârtie, plastic, sticlă, etc). Implementarea colectării separate (fracții) a deșeurilor. Preluarea gratuită, fără taxă, de la cetățenii sectorului 2 a deșeurilor menajere. Înființarea/reamenajarea spațiilor comune, destinate colectării separate a materialelor reciclabile, pe fracții: biodegradabil, hârtie/carton, plastic, metal, sticlă.2. Colectarea corespunzătoare a deșeurilor stradale şi spălarea tuturor străzilor.3. Execuția a 10 fântâni noi de mare adâncime cu apă potabilă pentru populație și repornirea celor 20 existente.4. Dotarea cu instalații de purificare a apei și a aerului pentru fiecare grădiniță, școală, liceu și colegiu național din sectorul 2.5. Realizarea unei rețele publice de 20 de cișmele stradale moderne.6. Reluarea și continuarea proiectelor de infrastructură demarate de Primarul ONȚANU.7. Realizarea a trei pasaje sub/supraterane la nivelul trecerilor de cale ferată (şos. Petricani; şos.Andronache; str. Baicului).8. Realizarea de 2020 locuri noi pentru parcările de reședință. 9. Finalizarea reabilitării termice la toate blocurile de locuințe și începerea programului de reabilitare a locuințelor individuale din cartierele sectorului 2.10. Amplasarea de garduri reflectante/absorbante de zgomot în jurul grădinițelor şi școlilor. Amplasarea unor sisteme moderne de monitorizare a calității aerului.11. Refacerea, modernizarea și dotarea cu mobilier urban eco a tuturor parcurilor sectorului 2. Montarea de sisteme automate de udare a spațiilor verzi din parcuri și de pe aliniamentele stradale, precum și amplasarea de instalații pentru udarea copacilor pe timp de caniculă, în vederea prevenirii declinului lor biologic.12. Repunerea și dezvoltarea, la sugestia locuitorilor sectorului 2, a Sistemului video integrat de monitorizare și de protecție a populației împotriva furturilor, actelor de huliganism și a altor infracțiuni.13. Instituirea Programului ”Rondul de zi și de noapte” al Poliției Locale, cu dezvoltarea sistemului video pentru supravegherea spațiilor publice.14. Reluarea celui mai mare sistem de burse sociale și de merit pentru elevii Sectorului 2.15. Instituirea Premiului “Excelență în Educație” pentru recompensarea performanțelor educaționale ale cadrelor didactice.16. Realizarea proiectului ”Educația după școală”, pentru educația continuă a copiilor și ajutorarea familiilor cu program de serviciu, prin finanțarea centrelor de tip after-school în școlile din sectorul 2.17. Distribuirea de tablete gratuite pentru elevii fără posibilități financiare.18. Dotarea cu laboratoare IT, în cadrul școlilor, liceelor și colegiilor naționale pentru învățământul online, și cu platforme on-line pentru cadrele didactice.19. Organizarea, în centrele sociale și culturale, a cursurilor gratuite de calificare și reformare profesională.20. Redarea pentru locuitorii Sectorului 2 a Centrului Sf. Pantelimon și a celorlalte 6 centre sociale de recreere, de educație și de asistență medicală, cu toate activitățile care se desfășurau în acestea.21. Reînființarea Parlamentului și Guvernului local al tinerilor din liceele și colegiile naționale din Sectorul 2.22. Înființarea unei bănci de alimente și de haine, constituită din și pentru donații, precum și din susținerea financiară a Primăriei Sectorului 2.23. Reînființarea Grupului de voluntari, consilieri obștești, format din 2020 de cetățeni ai Sectorului 2.24. Reînființarea serviciul Ambulanța Socială pentru asistența socio-medicală a persoanelor defavorizate.25. Susținerea financiară a proiectelor, programelor și evenimentelor organizațiilor non- guvernamentale pentru următoarele domenii: social, educație, cultură și artă, științific, patrimoniu, ecologie, sportiv și spiritual. Susținerea financiară a proiectelor, programelor și evenimentelor pentru persoanele cu dizabilități, precum și a instituțiilor de educație dedicate persoanelor cu dizabilități.26. Realizarea Programului Rezident CulturArt, program de burse și rezidențe pentru artiști și scriitori.27. ”Ateliere pentru viață” – ateliere de artă și de terapii alternative pentru persoanele defavorizate cultural sau social.28. Construirea de 20 de creșe noi în toate zonele sectorului. Construirea și/sau achiziționarea de 2020 de locuințe sociale.29. Construirea unui bazin pentru educație acvatică și hidroterapie pentru nou-născuți, copii, gravide și seniori.30. Realizarea unor piste de biciclete pe malurile lacurilor din Sectorul 2.31. Construirea a încă 10 săli de sport la școlile generale, liceele și colegiile naționale din sector.32. Realizarea programului MobilSport în fiecare cartier al sectorului (exerciții fizice pentru copii, adolescenți și seniori). Realizarea programului ”Sport Anti-Bullying”, prin cursuri gratuite de jiu jitsu brazilian și de arte marțiale pentru copii și adolescenți.33.Asigurarea de spații publice pentru animalele de companie și construirea unui adăpost pentru animalele abandonate sau fără stăpân.