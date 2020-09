Ciolacu a anunțat că PSD nu va face alianțe politice la alegerile parlamentare / Partidul lui Voiculescu ar putea candida pe listele PSD - surse

Social democrații au decis, marți în ședința Consiliului Politic Naţional, să nu facă alianțe electorale la alegerile parlamentare din acest an. Surse din interiorul PSD au declarat pentru HotNews.ro că liderii PSD au luat decizia în consens, cu o largă majoritate. Astfel, nu va exista o colaborare între PRO România și ALDE la alegerile parlamentare dar, potrivit surselor citate, PSD ar putea să susțină candidați PPU-SL pe listele sale.





Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat la finalul ședinței Consiliul Politic Național că partidul nu va face nicio alianță electorală pentru alegerile parlamentare.







"Am luat hotărârea fiind ultima zi în care pot fi înscrise acorduri de alianțe politice și am luat decizia ca PSD să meargă singur la aceste alegeri parlamentare. Foarte mult a contat că la alegerile locale nu am avut nicio alianță", a declarat Ciolacu.





Liderul PSD a declarat la finalul ședinței că l-a ofertat pe Călin Popescu Tăriceanu de a candida pe listele PSD la următoarele alegeri parlamentare, dar acesta l-a refuzat.



”Am discutat cu domnul Tăriceanu, eu nu fac politica sau mai exact nu o să fac greșelile pe care le-au făcut alți lideri PSD. Prefer să discut instituțional cu președintele partidului, nu să iau parlamentari la bucată, așa cum face domnul Orban. Am avut cu domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu, i-am făcut propunerea să vină pe listele PSD. Dânsul a respins o astfel de variantă și respect total decizia domniei sale”, a spus Marcel Ciolacu.

În spatele ușilor închise singurii care s-au opus deciziei au fost Ionel Arsene de la Neamț și Radu Moldovan de la Bistrița.







Potrivit surselor HotNews.ro s-au purtat discuții, luni în Kiseleff, cu liderii PRO România, ALDE și cei de la PPU-SL. "Cu PRO România și ALDE situația s-a tranșat repede. Erau semnale încă de săptămâna trecută că nu vom face alianțe impreună, au explicat sursele citate.







Aceleași surse susțin că la discuțiile de luni, partidul lui Dan Voiculescu ar fi primit locurile eligibile la alegerile parlamentare dar fără a face o alianță oficială. "Nu s-a comunicat nimic în CPN dar cel mai probabil vor oameni din PPU-SL care vor merge pe listele PSD la alegerile parlamentare. Nu se dorește o asociere publică cu partidul lui Voiculescu", au explicat sursele citate.







HotNews.ro a relatat încă de săptămâna trecută că social-democrații nu vor să facă alianță cu Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu dar sunt interesați să sprijine candidații PPU-SL.



Sursele HotNews.ro spun că o alianță cu partidul lui Victor Ponta, Pro România, nu este susținută în interiorul PSD. Președintele PSD Marcel Ciolacu nu își dorește această alianță iar lideri ca Dumitru Buzatu, Gabriela Firea și Claudiu Manda au spus că nu susțin o eventuală colaborare cu Ponta la alegerile parlamentare, susțin sursele participante la ședința CPN.





"PSD nu vrea să cedeze mandate de parlamentari unui partid care ne atacă zilnic. Cu mici excepții Ponta este detestat în partid. După ce și-a anunțat și candidați pentru București și a lăsat-o baltă pe Firea posibilitatea unei colaborări pentru parlamentare este extrem de redusă", au explicat sursele HotNews.ro.







În schimb, PSD are nevoie de televiziunea lui Voiculescu iar Marcel Ciolacu este dispus să cedeze câteva locuri eligibile la parlamentare pentru vizibilitate și sprijinul mediatic al Antenelor.