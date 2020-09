Candidatul USR care și-a criticat bona din cauza opțiunilor politice și a spus că o dă afară își cere scuze: ”Am greșit și îmi pare rău”

”Am greșit. Am greșit și îmi pare rău. Mi-am dorit să atrag atenția asupra faptului că noi, românii, votăm adesea neinformați. Însă în loc să transmit un mesaj constructiv am căzut în capcana facilă de a-l desconsidera pe celălalt.

Lecția pe care o învăț astăzi este în primul rând despre mine față în față cu propriile mele prejudecăți. Ca om politic am o responsabilitate față de cei care îmi ascultă mesajul, față de mine am datoria să îmi asum greșelile.

Știu că vă doriți și ne dorim altfel de politică și altfel de oameni politici. Și pentru asta voi continua să lupt. Îmi cer scuze tuturor pentru ideea transmisă cum că un om își poate pierde locul de muncă datorită convingerilor politice.”

"Bona mea crede ferm ca:





- Victor Ponta e presedintele USR (?!?!)

- Nicusor Dan tocmai ce a iesit din puscarie (?!?!)





Oricat de mult am incercat sa ii explic ca eu sunt in USR, ba mai și candidez și stiu lucrurile astea mai bine decat ea, mi-a fost literalmente imposibil sa o conving ca nu e asa; ma chinui deja de 3 saptamani.





In schimb merge la vot si voteaza Gabriela Firea super hotarata pentru ca "e o luptatoare". Argumentul lipsei apei calde are zero impact la ea pentru ca e ferm convinsa ca "nu tine de Primarie".





Ce vreau sa spun... daca te consideri un alegator macar vag informat, daca stii macar care e diferenta intre PSD, PNL, USR-PLUS, UDMR... daca stii macar care e diferenta intre apa calda si apa rece... pentru numele lui Dumnezeu mergi la vot! Nu lasa soarta noastra a tuturor sa fie decisa de oameni complet ignoranti!





LE: pentru toti cei ce mi-au comentat. Da, sunt in procesul de a inlocui bona dar that's not the point. Acea persoana va merge la vot indiferent ca mai e bona mea sau nu si intalnesc zilnic in strada oameni ca ea".

Ce scrisese Nedelcuț duminică pe Facebook (ultimul paragraf a fost șters ulterior).