Nicușor Dan: Salariile bucureștenilor vor ajunge la 1400 de euro în următorii patru ani

Recomandat de PNL

Potrivit candidatului susținut de PNL și USR-PLUS la Primăria București, Nicușor Dan, salariul locuitorilor din Capitală va crește cu aproximativ 60 la sută față de valoarea celui din acest moment (care e de aproximativ 867 de euro – n.n.).”După cum știți, în campanie am vorbit de Noul București și am rezumat programul la trei lucruri: un oraș în care bucureștenii se mișcă mai bine, respiră mai bine și câștigă mai bine”, a rezumat angajamentul său, candidatul susținut de PNL și URS-PLUS.Candidatul de dreapta a acuzat actuala administrație a Capitalei că a blocat creșterea salariilor bucureștenilor. ”Prognozele de acum cinci ani spuneau că Bucureștiul va decola economic și că decalajul dintre București și restul României se va mări. Din păcate, această administrație nu a reușit nici măcar să fie la nivelul mediu al României. Și, dacă e să facem o socoteală, putem să spunem că media banilor pe care fiecare bucureștean i-a pierdut în ultimii patru ani a fost de 100 de euro pe lună”, a menționat acesta.Nicușor Dan a arătat că în momentul de față încrederea mediului financiar în PMB este una scăzută, iar acest lucru face ca Primăria Bucureștiului să se împrumute la dobânzi mult mai mari decât alte capitale europene. ”Bucureștiul se împrumută la dobânzi mari, de peste 5%, în condițiile în care alte orașe occidentale și țări occidentale au, în momentul de față, dobânzi negative și nu poți să ai încrederea mediului financiar în momentul în care tu prognozezi venituri de 7 miliarde și încasezi 4 miliarde”, a menționat acesta.Soluțiile pe care le propune Nicușor Dan pentru creșterea salariilor din Capitală sunt cele discutate cu reprezentanții mediului de afaceri. Acestea vizează, în primul rând, realizarea marilor proiecte de investiții care vor injecta sume considerabile în economia locală: metroul de suprafață, șoseaua de centură, autostrada de centură, modernizarea liniilor de tramvai, reabilitarea sistemului de termoficare, centura verde, dar și consolidarea clădirilor cu risc seismic.O altă soluție susținută de candidatul de dreapta sunt achizițiile predictibile, care să stimuleze economia locală, prin intermediul sutelor de milioane de euro pe care cele șapte primării din București le cheltuie pe achiziții de bunuri și servicii, care vor rămâne în economia locală.De asemenea, candidatul dreptei susține digitalizara și simplificarea tuturor procedurilor, prin care operatorii economici interacționează cu autoritatea publică, dar și stimularea noilor tehnologii, de IT și industrii creative, care reprezintă o mare oportunitate pentru București. ”Vorbim de stimularea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri, vorbim de stimularea turismului și de colaborarea, din nou, cu mediul privat, unde Bucureștiul are un mare avantaj competitiv”, a mai menționat Nicușor Dan.