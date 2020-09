Kelemen Hunor: Guvernul a avut șase luni pentru a pregăti anul școlar. Nu am văzut un "dor" atât de mare după autonomie locală în 30 de ani

”Din punctul meu de vedere, ar fi fost mai bine dacă cineva s-ar fi gândit strategic încă din februarie-martie să fie anul şcolar 2019 - 2020 scurtat, fiindcă oricum nu s-a putut merge. Şi să începem anul şcolar la 1 septembrie, mai repede cu două săptămâni, pentru că nu ştim ce ne aşteaptă, pe de o parte”, a spus Kelemen, într-un interviu pentru Agerpres.Pe de altă parte, el susține că Guvernul a avut la dispoziţie cel puţin şase luni să pregătească în aceste condiţii noul an şcolar.”Nu ştiu dacă au făcut sau nu, dar am văzut un "dor" extraordinar de mare de autonomie locală, începând din august până în septembrie: să dăm toate deciziile la autorităţile locale, fără să dăm bani, fără să dăm ajutor, fără să venim în sprjinul lor, să dăm toate deciziile la conducerea şcolilor. Un "dor" atât de mare după autonomie locală n-am văzut în 30 de ani. Mai mult, este o fugă de responsabilitate din partea guvernanţilor, şi acest lucru se vede, se aude, oriunde te duci în ţară - oamenii aşa simt ceea ce s-a întâmplat. Dar sunt convins că marea majoritatea a instituţiilor de învăţământ vor fi în stare să deschidă anul şcolar în condiţii normale, dar normale în această perioadă”, a completat liderul UDMR.Acesta a relatat și din experiența personală, menționând faptul că fiica sa începe clasa pregătitoare.”Fiica mea merge în clasa pregătitoare şi văd ce efort face şcoala, ce efort face învăţătoarea, ce efort fac părinţii ca să fie totul în regulă. Şi văd o preocupare, o implicare şi o responsabilitate uriaşă din partea profesorilor, din partea părinţilor şi mai puţin din partea Guvernului. La noi se vede din august că avem un platou care s-a fixat la 1.200 - 1.300 de cazuri noi pe zi. Vom vedea după începerea anului şcolar dacă va exista, după două-trei săptămâni, o creştere a cazurilor. Şi atunci ne vom da seama dacă începerea anului şcolar în aceste condiţii înseamnă un risc”, a comentat el.Kelemen Hunor a insistat însă că el este pentru a deschide anul şcolar, pentru a face un efort financiar, chiar bugetar, dacă va fi cazul, fiindcă copilul trebuie să meargă la şcoală.”Educaţia online, mai ales la copiii mici, dar şi la cei din liceu, nu poate rezolva problema învăţământului, nu numai din cauză că nu suntem pregătiţi, că nu avem infrastructură, că nu avem pregătit aproape nimic pentru a face educaţie online, dar pentru socializare. Trebuie să meargă copilul în comunitate, trebuie să fie prezent acolo, trebuie să se întâlnească cu pedagogul, cu profesorii, cu colegii. Şi sunt convins că se pot găsi soluţii. Aşa, sigur, ar fi trebuit să avem mai mulţi profesori, în aceste condiţii, ar trebui un efort bugetar mai mare, dar aici Guvernul ştie sau nu ştie ce are de făcut, ce ar fi avut de făcut”, a mai declarat liderul UDMR.El vorbeşte, în cadrul interviului acordat Agerpres, şi despre modul atipic în care se desfăşoară campania electorală în acest an, dar şi despre proiectele candidaţilor UDMR, care nu sunt unele doar cu impact asupra comunităţii maghiare, ci sunt gândite la nivel naţional.Kelemen Hunor face referire şi la declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis de la sfârşitul lunii aprilie, în care şeful statului a folosit expresia "Ja napot kivanok, PSD", liderul UDMR spunând că acesta încă nu şi-a cerut scuze pentru afirmaţiile sale.