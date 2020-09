Gabriela Firea fuge de dezbaterea cu Nicușor Dan. Candidatul Dreptei denunță campania de dezinformare: “PSD folosește o campanie de telefoane otrăvite”

Recomandat de PNL

Nicușor Dan a denunțat în cadrul acestei conferințe de presă campania de dezinformare și manipulare desfășurată de contracandidata sa de la PSD, Gabriela Firea. Acesta a afirmat că e păcat că ne-am întors la campaniile murdare din anii 90 și sunt folosite astfel de minciuni, precum cea a eliminării subvențiilor la transportul public în comun. Potrivit lui Nicușor Dan, aceste minciuni sunt răspândite atât prin intermediul liderului de sindicat STB, care nu are voie să facă politică, dar este pe listele PSD pentru CGMB, dar și prin intermediul telefoanelor date către bucureșteni.”Continuă campania de dezinformare. Nu este doar o dezinformare a șefului sindicatului STB, care spune și public și angajaților, deși el nu are voie să facă politică, este pe o poziție eligibilă a PSD în Consiliul General la alegerile care urmează. Spune că voi elimina subvenția și biletul de autobuz va costa 6 lei. Mai mult decât atât, ne-am întors la nivelul anilor 90 și PSD folosește o campanie de telefoane otrăvite, în care bucureștenii sunt sunați și li se spune aceeași minciună, că subvenția va fi tăiată și că biletul de autobuz va costa 6 lei”, a declarat Nicușor Dan.Totodată, Nicușor Dan a ținut să precizeze că este falsă această informație și vrea să anunțe bucureștenii că el nu va elimina subvențiile pentru transportul public. ”Pentru bucureșteni vreau să fiu foarte clar. Subvenția nu va fi tăiată. E comic, e ridicol, ca cei care spun că vom tăia subvenția sunt exact ăia care n-o plătesc și care au dus azi STB în insolvență.”Nicușor Dan trage un semnal de alarmă și arată că, dacă va continua managementul slab de astăzi al transportului public, există un risc destul de mare ca mulți bucureșteni să nu mai aibă acces deloc la mijloacele de transport în comun. ”Dacă această administrație PSD rămâne la conducerea Primăriei Capitalei, STB va intra în faliment și nu vom mai avea transport public deloc. Ăsta este adevărul, asta este realitatea”, precizează candidatul susținut de PNL și USR PLUS la conducerea Primăriei București. ”În cadrul conferinței, Nicușor Dan a vorbi și despre achiziția de tramvaie câștigată de compania românească Astra Arad în instanță, după ce Primăria capitalei declarase inițial câștigătoare o firmă din Turcia. ”A fost o licitație cu dedicație, a fost un act de corupție și sunt convins că Parchetul se va sesiza în acest caz. A fost o licitație în care Primăria Capitalei a favorizat, pe față, o firmă turcească în detrimentul unei firme românești. Într-o astfel de situație, în orice țară normală, primarul în funcție și-ar fi dat demisia, nu este cazul cu actualul primar.”, a declarat Nicușor Dan.De la debutul campaniei electorale, Nicușor Dan i-a adresat candidatului PSD, Gabriela Firea, mai mult provocări de a participa la o dezbatere. Actualul primar PSD nu a răspuns ferm la aceste provocări, însă doar a sugerat că ar fi dispusă și ar alege ca locație o autobază STB. Nici la invitația de astăzi, chiar de la locația propusă de ea, Gabriela Firea nu a răspuns afirmativ, preferând să fugă de discuțiile cu contracandidatul său în fața presei.