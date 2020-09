Nicușor Dan: Licitația pentru tramvaie a fost cu dedicație. Primăria a favorizat, pe faţă, o firmă turcească în detrimentul uneia româneşti

Nicuşor Dan, candidat independent susţinut de PNL şi USR PLUS la Primăria Capitalei, a declarat, joi, că licitaţia pentru contractul de 100 de tramvaie pentru Bucureşti a fost una cu dedicaţie, "un act de corupţie", şi a spus că procurorii trebuie să lămurească acest caz, transmite Agerpres.





"Acum două zile, Primăria Capitalei a fost obligată de instanţă să atribuie contractul pentru cele 100 de tramvaie către Astra Arad. A fost o licitaţie cu dedicaţie. A fost un act de corupţie şi sunt convins că Parchetul se va sesiza în acest caz. A fost o licitaţie în care Primăria Capitalei a favorizat, pe faţă, o firmă turcească în detrimentul unei firme româneşti", a afirmat Nicuşor Dan, la o conferinţă organizată în faţa Uzinei de Reparaţii "Atelierele Centrale" a Societăţii de Transport Bucureşti.





El a precizat că atât Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, cât şi Curtea de Apel Bucureşti "au demascat acest act de corupţie" şi au anulat atribuirea iniţială către firma turcească.





"Într-o astfel de situaţie, în orice ţară normală, primarul în funcţie şi-ar fi dat demisia. Nu este cazul cu actualul primar. Ce e clar este că Primăria Capitalei şi-a dorit din tot sufletul ca firma turcească să câştige, CNSC-ul a găsit şase nereguli în procedura de licitaţie şi, cu toate că aceste nereguli erau evidente, Primăria Capitalei a contestat la Curtea de Apel şi a fost practic, în faţa Curţii de Apel, avocatul firmei turceşti care câştigase iniţial licitaţia", a mai spus Nicuşor Dan.





Acesta şi-a exprimat speranţa că procurorii vor lămuri de ce firme turceşti câştigă mereu licitaţii în cazul autobuzelor, troleibuzelor sau tramvaielor în Bucureşti.





"În plus, faţă de asta, Primăria Capitalei a secretizat documentaţia licitaţiei, ceea ce este un nou abuz, promit că voi desecretiza întreaga documentaţie, pentru ca opinia publică şi organele abilitate să poată să facă analiza proprie. (...) Bucureştenii puteau să aibă aceste tramvaie şi nu le-au avut, timp de patru ani, Primăria a pierdut doi ani ca să înţeleagă că există bani europeni pentru ele, a mai pierdut un an cu licitaţia şi a mai pierdut un an după ce a refuzat să ofere contractul firmei care a câştigat licitaţia", a arătat Nicuşor Dan.