Forumul Democrat al Germanilor din Banat își anunță susținerea pentru Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS la Primăria Timișoarei

„Avem o lungă cooperare cu Dominic Fritz în activități caritabile și culturale și am găsit întotdeauna în el un partener deschis, energic și cu idei bune pentru comunitatea germană, respectiv timișoreană. În virtutea acestei vechi colaborări și a atașamentului comun pentru tradițiile Timișoarei, susținerea pe care i-o acordăm lui Dominic Fritz este una firească”, a declarat Ioan Fernbach, președintele Forumului Democrat al Germanilor Banat.„Mă onorează sprijinul pe care Forumul Democrat al Germanilor din Banat mi-l acordă la alegerile din 27 septembrie. Forumul German a jucat un rol politic major în istoria recentă a României. A dat țării un președinte devotat valorilor europene și democratizării României și s-a opus din 2016 asalturilor regimului Dragnea împotriva justiției. Vă reamintesc, că împreună cu USR și PLUS, FDGR a susținut și inițiativa cetățenească de modificare a Constituției „Fără Penali în Funcții Publice"”, a spus, la rândul său, Dominic Fritz, potrivit unui comunicat comun al Forumului Democrat al Germanilor din Banat și al Alianței USR PLUS