Primarul care candidează pentru al optulea mandat consecutiv: ”Mai trebuie anumite lucruri făcute, sunt proiecte care încă nu sunt finalizate”

Primarul comunei Hudeşti din judeţul Botoşani, Viorel Atomei, candidează pentru al optulea mandat consecutiv, el fiind cel mai longeviv ales local din judeţ, transmite Agerpres.





Atomei, care deţine funcţia de primar din 1990, s-a înscris în competiţia electorală din partea Partidului Social Democrat. El susţine că decizia unei noi candidaturi a fost luată ca urmare a nevoii de continuitate în administraţia comunei, dar şi ca urmare a faptului că are mai multe proiecte care nu au fost încă finalizate.





"Este o continuitate. Mai trebuie anumite lucruri făcute, sunt proiecte care încă nu sunt finalizate şi, din acest motiv, am decis să candidez. Niciodată nu m-am gândit că sunt cel mai longeviv. Faptul că am ajuns să fiu cel mai longeviv se datorează cetăţenilor şi muncii pe care am depus-o. Dacă nu eram respectat şi nu îmi făceam treaba, sunt sigur că oamenii nu îmi dădeau votul", a declarat, pentru Agerpres, primarul din Hudeşti.





Viorel Atomei, în vârstă de 59 de ani, este profesor, însă în ultimii 30 de ani a făcut doar administraţie publică.





Comuna Hudeşti, situată în zona de Nord a judeţului Botoşani, la frontiera cu Ucraina, are 6.133 de locuitori, ea fiind compusă din satele Alba, Baranca, Başeu, Hudeşti, Mlenăuţi şi Vatra.