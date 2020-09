Clotilde Armand, plângere la DNA împotriva primarului sectorului 1 după ce ar fi fost filată de Poliția Locală la protestele din 2017

Clotilde Armand, candidata USR-PLUS la primăria Sectorului 1 din București, a anunțat că a depus o plângere penală la DNA împotriva primarului în funcție, Daniel Tudorache (PSD), după ce ar fi fost filată de Poliția Locală la protestele anticorupție din februarie 2017 din Piața Victoriei.

"Am depus la DNA plângere împotriva primarului Sectorului 1 și împotriva șefilor poliției locale pentru că am fost urmărită și filată de Poliția Locală la protestele din 2017. Aceste practici deprinse de la Securitatea comunistă nu trebuie tolerate. Am încredere în Justiția română. La 30 de ani de când eroii Revoluției Române au murit strigând <<Libertate!>> nu este acceptabil așa ceva", a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Ea invocă un articol al site-ului JustNews.ro , care a publicat "o notă de informare" despre care susține că ar fi fost scrisă de un angajat al Poliției Locale sector 1 referitoare la prezența lui Clotilde Armand la protestele din 22 februarie 2017.