Deputatul Todor (PSD): Sunt în carantină și Ciolacu știe, dar e mai ușor să dai vina pe alții în loc să îți asumi răspunderea

"În cei patru ani de activitate parlamentară, nu am lipsit la nicio moţiune, nu am încălcat niciodată disciplina de partid, nu am avut niciun vot sau vreo acţiune care să nu se încadreze în linia partidului. Sunt membru PSD de peste 20 de ani, iar dacă în această perioadă de timp nu am fost nici şantajabil, nici cumpărat de cei care au fost la putere de-a lungul anilor, nu voi fi nici de acum încolo. Nu fac parte din categoria parlamentarilor care s-au plimbat de la un partid la altul, care au plecat cu circ din PSD şi s-au întors cu coada între picioare, în funcţie de cum îi dicta interesul sau de cum i se comanda din anumite zone", afirmă Adrian Todor în comunicat.El spune că lipsa de la Parlament "are o poveste foarte simplă, pe care preşedintele Marcel Ciolacu o ştie"."I-am trimis documentele justificative, dar e mai uşor să cadă nişte capete mărunte, decât să-şi asume responsabilitatea eşecului cei care nu au putut sau nu au vrut să treacă această moţiune. În data de 28 august 2020, prin adresa nr. 1686, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad a emis o decizie de carantinare pe numele meu, pentru 14 zile, întrucât am fost contact direct al unei persoane confirmate pozitiv cu COVID-19! Conform legii pe care şi eu am votat-o, alături de colegii din PSD, şi deciziei DSP Arad, am obligaţia de a sta în carantină până în data de 10.09.2020. Asta spune negru pe alb decizia DSP", precizează deputatul social-democrat."Ce să înţeleg, domnule preşedinte Marcel Ciolacu? Trebuia să încalc legea şi să mă aleg cu un dosar penal, pentru zădărnicirea combaterii bolilor, să fiu prezent la Parlament şi poate să îmbolnăvesc câţiva colegi, în cazul în care sunt purtător al virusului? Cine respectă legea este dat afară din PSD, după cum aţi anunţat chiar dumneavoastră astăzi sau e considerat trădător?", se întreabă deputatul.