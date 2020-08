Sondaj IMAS: PSD, cel mai mic scor din ultimele șapte luni. PNL conduce în intențiile de vot / Ce scor are Alianța USR-PLUS

Pe locul 3 în ierarhia politică este Alianţa USR – USR, cu 18,3% din opţiuni – o uşoară creştere faţă de luna iulie, când Alianţa avea 17,2%.Pro România creşte în această lună, ajungând la 10,6%, după ce în iulie partidul lui Victor Ponta cobora la 9,7%.UDMR staţionează deasupra pragului electoral cu 5,7%, după ce în iunie era creditată cu doar 3,4%, iar în iulie înregistra o revenire (5,6%).PMP rămâne sub limita care i-ar permite să intre în Parlament (4,1%), iar ALDE scade şi mai mult în sondaje, fiind creditată cu doar 2,4% din intenţiile de vot. Pentru formaţiunea lui Călin Popescu Tăriceanu este cel mai slab scor, reprezentând mai puţin de o treime din procentajul pe care îl avea în urmă cu exact un an (7,4% în august 2019).Barometrul Europa FM a fost realizat de IMAS în perioada 6 – 26 august, pe un eşantion de 1010 persoane şi are o marjă de eroare de 3,1%.