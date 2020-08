Orban: Dacă PSD nu ar fi vrut să treacă moțiunea de cenzură, nu ar fi trebuit să ne apărăm cu atâta energie / Strategia liberalilor la votul de luni

Orban in Parlament

Parlamentarii PNL nu vor gira moțiunea de cenzură depusă de PSD și nu vor intra în sală la vot, afirmă Ludovic Orban, cu o zi înaintea votului. "Eu, din ce am simţit, cei de la PSD vor să treacă această moţiune. Dacă nu ar fi vrut să treacă această moţiune, nu ar fi trebuit să ne apărăm cu atâta energie", a afirmat premierul.

"Din ce am simțit, cei de la PSD vor să treacă această moțiune. Dacă nu ar fi vrut, nu ar fi trebuit să ne apărăm cu atâta energie. PSD și-a dovedit încă o dată <<originalitatea>>. În 30 de ani, pentru prima dată au pus o moțiune de cenzură în vacanța parlamentară. Din punctul nostru de vedere, această moțiune este în afara cadrului constituțional. Parlamentarii PNL nu vor gira această moțiune de cenzură care este în afara cadrului constituțional și pentru care PSD nici nu a catadicsit să amâne dezbaterea până se pronunță Curtea Constituțională", a spus Orban, duminică seară, la B1 TV.

El a precizat că parlamentarii PNL nu vor intra în sala de plen luni, la momentul votului.

"Este o poțiune de cianură, cum am intitulat-o, pe care o administrează PSD unei Românii care are nevoie de stabilitate. PSD demonstrează o dată în plus că nu înțelege care sunt nevoile reale ale României și încearcă să arunce țara în haos", a susținut din nou Ludovic Orban.

Întrebat dacă este adevărat că UDMR nu va vota moțiunea de cenzură, el a spus că această informație poate fi dată doar de UDMR și că PNL a avut discuții și va mai avea și luni cu reprezentanții Uniunii. El a mai spus că au existat discuții individuale cu parlamentarii din "PSD-ul mare și din PSD-ul mic".

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD va fi dezbătută şi votată în ultima zi a sesiunii extraordinare, pe 31 august, de la ora 14.00. Pentru ca moțiunea să treacă, sunt necesare 233 de voturi, iar PSD are în prezent 209 parlamentari.

În condițiile în care nici USR și nici PMP nu vor participa la ședință, așa cum au anunțat, există riscul să nu fie îndeplinit cvorumul pentru ședința de dezbatere și vot la moțiune.

În ultima săptămână, Ludovic Orban împreună cu Raluca Turcan au purtat negocieri intense cu parlamenatrii PSD și PRO România. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro că au fost vizați parlamentarii care nu se regăsesc pe listele partidelor din care provin la alegerile parlamentare. Astfel, liberalii le-ar fi promis parlamentarilor din cele două partide locuri eligibile pe lista PNL la viitoarele alegeri parlamentare. În acest context, liderii PSD se tem că o parte din parlamentarii PSD și Pro România vor absenta sau vor vota împotriva moțiunii de cenzură.

"Am primit asigurări de la parlamentarii noștri și mă refer aici și la cei care au fost abordați de Orban - au spus că vor fi prezenți și vor vota moțiunea. Vom vedea cine și cum. Să vedem dacă Ponta se ține de promisiune. Ne acuză pe noi de blat cu PNL, dar chiar el vrea să trădeze. Vom vedea", au susținut sursele social-democrate.





Oficial, însă, PSD anunță că moțiunea de cenzură trece, iar partidul este pregătit de guvernare.

Întrebat de jurnaliști ce se întâmplă dacă parlamentarii PSD absentează sau votează împotrivă, Grindeanu a răspuns: "Cine nu se prezintă mâine sau votează invers, dacă nu există o cauză obiectivă, înseamnă că nu mai face parte din echipa PSD. Vreau să fiu cât se poate de clar din acest punct de vedere".





De partea cealaltă, liderul PRO România anunță eșecul moțiunii de cenzură, acuzând blat între PSD și PNL. "Din păcate, trebuie să vă dau o veste proastă: blatul se duce mai departe, până la Parlament. Vă daţi seama că deja s-a negociat rezultatul moţiunii de mâine şi chiar dacă noi toţi cei de la Pro România o să votăm pentru moţiune, deja cred că s-a şi scris, s-au numărat şi voturile. Nu se întâmplă nimic mâine, rămânem cu Orban şi gaşca foarte bine finanţată de altfel din Ilfov", a declarat Victor Ponta duminică, la evenimentul de lansare a candidaţilor PRO România Ilfov.