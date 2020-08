Tăriceanu și-a lansat programul pentru Primăria Capitalei: transport public gratuit și subvenții pentru centrale de apartament

„În loc să îngropăm banii aceştia în pământ, în ţevi, unde avem pierderi uriaşe, să folosim banii pentru a subvenţiona achiziţia de centrale individuale de apartament", a precizat Tăriceanu, cu ocazia lansării programului "De la Micul Paris, la Marele Bucureşti".El a arătat că Bucureştiul este prizonier al sistemului centralizat de încălzire şi distribuire a apei calde, subliniind că în ultimii 30 de ani s-a investit foarte puţin pentru modernizarea acestuia."S-au făcut 260 de kilometri din totalul de 4.000 de kilometri. (...) Dacă facem un calcul aproximativ, ne trebuie nu mai puţin de 480 de ani ca să refacem tot sistemul de termoficare din Bucureşti, în ritmul acesta, cu nişte sume uriaşe, pe care nu le avem. Ce rezultă? Bani îngropaţi - aceste conducte trec după aceea în subteran - pierderi uriaşe pe sistem, în fiecare an lucrări de reparaţii sau de modernizare care lasă fără apă caldă o bună parte a Bucureştiului. (...) Bucureşti este printre ultimele oraşe din ţară care mai foloseşte sistemul centralizat", a spus Tăriceanu.În opinia acestuia, traficul reprezintă una dintre "problemele cronice" ale Capitalei, în condiţiile în care 1,8 milioane de vehicule circulă zilnic în Bucureşti, cărora li se adaugă alte 700.000 care tranzitează oraşul.„Trebuie în primul rând un sistem de management integrat al traficului, care reduce cu 25-30% timpul petrecut în trafic. Am discutat cu firmele care se ocupă de managementul traficului şi Bucureşti nu are un astfel de sistem. Al doilea lucru care va contribui esenţial este decalarea programului de lucru al angajaţilor şi a programului de începere a şcolilor, aşa cum se întâmplă peste tot în Europa. Nu în ultimul rând, aş menţiona gratuitatea transportului în comun. Nu este populism, ci este un preţ pe care trebuie să îl plătim pentru a stimula cetăţenii să folosească transportul în comun. Sigur că trebuie benzi dedicate transportului în comun - aşa cum se vede în toate capitalele europene - finalizarea urgentă a Centurii Capitalei şi încurajarea transportului blând - biciclete, trotinete electrice, scutere electrice", a menţionat Călin Popescu-Tăriceanu.Fostul prim-ministru a susţinut, de asemenea, redeschiderea pentru public a Parcului Cotroceni şi a parcului de la Palatul Parlamentului.Alte proiecte susţinute de Călin Popescu-Tăriceanu sunt amplasarea Columnei lui Traian în Piaţa Victoriei şi modernizarea Sălii Palatului şi a spaţiului înconjurător.Liderul ALDE susţine şi colectarea selectivă a deşeurilor.(Sursa: AGERPRES