INTERVIU Bogdan Pivariu, candidatul PNL pentru Primăria Florești: Ne concentrăm pe trei mari proiecte: pe centura metropolitană, pe Spitalul Regional de Urgență și pe metrou/ Floreștiul e inclus în fiecare dintre ele cu o poziție privilegiată

În materie de birocrație, principala problemă e sistemul, nu oamenii. Am stat suficient de mult în primărie încât să îi cunosc și să fiu convins că sunt capabili de performanță. Asta depinde de un leadership bun.





Obiectivele primarului sunt obiectivele comunității pe care o reprezintă. Atât în cei 4 ani de vice-primar, cât și în calitate de floreștean, îmi este clar că avem foarte multă muncă de depus. Parteneriatul cu cetățenii este punctul de reper în realizarea obiectivelor. Comunicarea cu aceștia și ascultarea activă a nevoilor sunt demersuri în definirea obiectivelor. Acestea se asumă de către întreaga echipă, nu doar de către primar.





Urbanismul înseamnă pași deciși și energici pentru adoptarea unui plan urbanistic general. Există o așteptare mare din partea comunității și a actorilor privați în direcția asta, dar, pe de altă parte, știu că PUG-ul va fi, într-un sens, un fel de Constituție a Floreștiului.





La guvernarea electronică și digitalizare. Aici planul de acțiune este mult mai simplu decât planul de urbanism. Știm cum trebuie să arate un site, cum funcționează o comunitate, ce gen de facilități doresc oamenii: de la registratură electronică, la anunțuri de utilitate publică într-o formă umană și lizibilă. Va dura destul de puțin să calibrăm și să confirmăm aceste așteptări. Așa că îmi propun să vedem ceva din noul Florești în primele trei luni.





La capitolul debirocratizare și comunicare, lucrurile trebuie să pornească cu un audit. Aici va dura puțin mai mult, acesta fiind specificul auditurilor. La finalul celor 100 de zile ar trebui să știm cum stăm și să operaționalizăm o parte din concluzii sub formă de organigrame și proceduri de lucru.





Relația mea cu maghiarii a devenit din sporadică una permanentă. Cu toții, sau cel puțin toți românii civilizați, avem prieteni maghiari, dar nu ne întâlnim cu ei zi de zi. Acum, nu trece o zi fără un szia (trad. - salut), fiindcă locuiesc în satul Luna de Sus, un sat floreștean, unde minoritatea maghiară este majoritară.





Avem nevoie de Emil Boc, avem nevoie de Alin Tișe, avem nevoie de municipiul și de județul Cluj și trebuie să ne bucurăm că și ei au nevoie de noi. Faptul că sunt în același PNL cu ei funcționează, desigur, ca un liant, iar faptul că PNL are rezultate atât de bune în județ e de bun augur.Am vorbit deja despre asta la Capitolul cu cele 100 de zile și traducerea principiilor în obiective. Ce pot adăuga este ca problemele nu sunt greu de identificat: de la infrastructură la lipsa unui centru civic, până la insuficiența de spații educative și recreative. Toți candidații spun câte ceva despre ele, dar unii spun ca și cum ar vorbi în stația de autobuz sau la terasă. Soluțiile sunt mai dificile. Eu cred că am aptitudinile strategice și ideile politice pentru a le construi și a le pune în aplicare.Nu putem vorbi de o relație. Problemele domnului Șulea cu justiția sunt cunoscute și au atras suspendarea din rândul PNL, implicit din echipa mea. Mai mult de atât, Horia Șulea a intrat în echipa PSD. Cu siguranță nu mai are susținerea PNL și a votanților săi. Mai mult, sondajele spun că PNL are peste 45% din opțiunile electorale ale floreștenilor.Comunitatea, prin definiție, este ceea ce este în comun mai multor ființe. În fapt, de asta are nevoie Floreștiul, ca noi, cei ce îl numim acasă să fim conștienți de faptul că noi suntem comunitatea și fiecare din noi trebuie să își aducă aportul pentru ca ea să se dezvolte aromonios. Iar pentru asta este nevoie de o echipă puternică.