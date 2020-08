​VIDEO INTERVIU Lucian Săuleanu, candidatul USR PLUS pentru Primăria Craiova: Este inadmisibil să ai 0 fonduri nerambursabile/ Craiova nu se va dezvolta dacă va continua acest exod al tinerilor către alte orașe

Articol susținut de Alianța USR PLUS

​Lucian Săuleanu, de profesie avocat, este candidatul USR PLUS pentru Primăria Craiova. El își dorește să rezolve toate acele probleme considerate mărunte de care craiovenii se lovesc zi de zi, să ofere condiții elevilor și tinerilor astfel încât să rămână în Craiova, dar și să atragă mai multe fonduri europene nerambursabile. Într-un interviu acordat HotNews.ro, Lucian Săuleanu a vorbit despre modul de funcționare învechit al actualei administrații, despre nevoia urgentă de investitori, dar și despre schimbarea pe care o va aduce alături de echipa sa de consilieri: „Avem tineri în echipa noastră, nu îmi e frică să iau lângă mine un consilier de 25 de ani. Este foarte important pentru ca toți tinerii craioveni să se regăsească în acești consilieri. Vrem o administrație simplă, orientată către craioveni. Vrem să le rezolvam acele probleme cu care se întâlnesc zi de zi.”





*Urmărește interviul integral la finalul articolului





Idei principale:





Am intrat în politică târziu, la 40 de ani, cu dorința de a schimba ceva. Am intrat în politică la momentul la care aveam și abilități, ca să spunem, și o carieră care să îmi permită o astfel de poziționare politică, dar foarte important este că am constatat lipsa din spațiul public în Craiova a unor persoane care să se implice.

Două aspecte sunt subliniate de craioveni: sănătatea și educația. Noi nu fugim de aceste subiecte pentru că, este adevărat, ele nu aduc foarte multe voturi și de aceea politicienii evită subiecte precum educația și sănătatea, dar noi credem că acestea sunt aspecte primordiale care fac într-adevăr să consolideze un oraș, să îi dea un viitor.

Am o problemă cu depozitul de la Mofleni, groapa de gunoi. Ea este poziționată exact la 400 de metri, deci cu nerespectarea legislației, la 400 de metri de ultimele case din Craiova și pe malul Jiului. Este de nepermis.

Trebuie să rezolvăm problema noxelor, a poluării, care și în Craiova creează probleme. Trebuie să ne ducem către cartiere, craiovenii își doresc acest lucru și spun "încercați să investiți, să transformați toate cartierele în așa fel încât să se poată trăi".

Vreau să aducem aceste fonduri europene nerambursabile și aici mă bazez pe echipa mea de colegi consilieri pentru că au lucrat în astfel de domenii și în fine, trebuie să rezolv această problemă a inventarului Municipiului Craiova, să vedem exact pe ce așezăm aceste taxe și impozite.

Proiectele mele sunt unele clare care țin de funcționarea serviciilor. Unele vor fi făcute și chiar foarte repede. V-aș da exemplu problema aceasta, a registrului spațiilor verzi, cea legată de PUG, cea legată de un audit. Eu fiind avocat observ cați bani pierde Primăria Municipiului Craiova anu-al în urma unor procese care ar fi trebuit să fie lămurite.





Urmărește fragmente din interviu:









Ce vă recomandă la Primăria Craiovei și care sunt planurile dumneavoastră?







Lucian Săuleanu: Aș începe cu precizarea că în 2017 am candidat ca și independent pentru funcția de primar al Municipiului Craiova, când am obținut un scor, apreciez eu, destul de bun: 13%, poziția a 3-a după PSD și PNL.







Cred eu, ca independent, în acel moment am constatat că pot să intru într-o cursă electorală mult mai serioasă, motiv pentru care, iată, acum alături de alianța USR PLUS cred că avem șansa să schimbăm lucrurile în Craiova.







Este foarte important, de asemenea să punctăm și să observăm schimbarea care a avut loc în rândul electoratului, opțiunea alegătorilor în Craiova, anume că la alegerile europarlamentare, USR PLUS a obținut un scor foarte bun: 30%, prima poziție. Normal că un astfel de scor, un astfel de procent ne îndreaptă să credem că toți craiovenii își doresc schimbarea. Noi vom avea posibilitatea pe 27 septembrie, cred, alături de craioveni să schimbăm administrația publică locală, con-ducerea PSD. Trebuie să facem acest lucru pentru că avem de-a face cu o administrație ineficientă, proastă a PSD-ului.







Se observă că orașul Craiova nu merge într-o direcție bună, motiv pentru care noi ne-am propus, alături de echipa alianței USR PLUS, să aducem un suflu nou, o altă mentalitate, o altă gândire. Important este că vin alături de mine în această formulă a Consiliului Local foarte mulți tineri.







Primul aspect pe care aș vrea să îl sesizez este că unul dintre colegii consilieri are 25 de ani. Cred eu că USR PLUS va obține un procent care va conduce la un rezultat bun, 7-8-9 consilieri, cred eu. Repet, toți care vor fi alături de mine în Consiliul Local ca și consilieri, sunt tineri, sunt antreprenori. E un aspect important pe care țin să îl evidențiez, pentru că vin cu o altă gândire.







Noi suntem cei care zi de zi neam lovit de ineficiența administrației, de proasta administrare, de aceste condiții nu tocmai bune de lucru în cadrul administrației publice locale. Eu, la rândul meu, sunt avocat, deci tot un antreprenor. Am un site de avocatură în Craiova așa încât este un aspect suplimentar care mă îndeamnă să cred că profilul meu se potrivește acestei calități de primar pentru că în calitatea mea de jurist, de 20 de ani, în nenumărate rânduri m-am lovit și în cazul proceselor, dar și în afară instanței, de multe aspecte pe care doresc să le schimb în Craiova.





Cu privire la… m-ați întrebat dumneavoastră care este viziunea noastră, care este programul nostru. Aș porni de la câteva aspecte.







În primul rând că am intrat în politică târziu, la 40 de ani, cu dorința de a schimba ceva. Am intrat în politică la momentul la care aveam și abilități, ca să spunem, și o carieră care să îmi permită o astfel de poziționare politică, dar foarte important este că am constatat lipsa din spațiul public în Craiova a unor persoane care să se implice.







Partidele nu au înțeles să se reformeze (vorbesc de partidele vechi). Mă regăsesc în Alianța USR PLUS prin valorile pe care le promovează, motiv pentru care oferta noastră electorală este foarte sinceră.







S-ar putea să pară naiv, însă eu nu voi veni cu o ofertă care să fie demagogică, să fie sub semnul populismului. Nu voi promite craiovenilor că fac Dracula Parc sau că voi aduce nu știu ce concerte internaționale. Cred eu că toți craiovenii au nevoie de lucruri mărunte, să se rezolve acele aspecte de care se lovesc zi de zi. Cu alte cuvinte, ce îmi doresc? Îmi doresc o funcționare normală a serviciilor primăriei. O să fac referire la câteva dintre acestea.







În primul rând trebuie să avem o depolitizare reală, să funcționeze toate servciile primăriei, nu la comanda partidului, în cazul nostru a PSD-ului, ci să funcționeze pentru că funcționarii respectivi înțeleg că au o datorie față de cetățeni. Eu le-am readus aminte în orice discuție. Articolul 16 din Constituție spune clar că toți cetățenii sunt egali, nu numai în fața legii, ci și în fața administrațiilor publice locale și centrale, ceea ce evident că nu se întâmplă și constatăm în realiatea de zi cu zi.







Programul nostru, pe care l-am și postat zilele trecute, urmare a validării depunerii semnăturilor și validării candidaturii mele și a colegilor consilieri, este un program structurat pe două direcții.







Este adevărat, și chestiuniile macro contează, dar sunt cele care în mod real interesează și două categorii sau două aspecte sunt subliniate de craioveni: sănătatea și educația. Noi nu fugim de aceste subiecte pentru că, este adevărat, ele nu aduc foarte multe voturi și de aceea politicienii evită subiecte precum educația și sănătatea, dar noi credem că acestea sunt aspecte primordiale care fac într-adevăr să consolideze un oraș, să îi dea un viitor.





Cu privire la educație, nu pot să cred că voi dezvolta Craiova. Craiova nu se va dezvolta dacă va continua acest exod al tinerilor către alte orașe, în special către București. Nu cred că putem atrage investitori sau să devină un oraș atractiv Craiova, în măsura în care nu ai o ofertă educațională, o bază materială, în primul rând, serioasă, dar și o ofertă amplă, și mă refer în primul rând la liceele în limbi străine care nu sunt încurajate în Craiova sau în școli, grădinițe. E o problemă care lipsește, motiv pentru care foarte mulți părinți încearcă să îi trimită pe copii la studii în altă parte sau în măsura în care urmează, să dau exemplu, cele 3-4 licee sau colegii mai importante. Majoritatea pleacă, absolvenții pleacă din Craiova.







Cu privire la sănătate, la fel, trebuie să le cunoaștem și se evită acest subiect și nu este vorba despre o simplă investiție, ci de modul în care percep craiovenii situația actuală. Această pandemie a arătat limitele sistemului sanitar. Au fost situații pe care nu pot să le înțeleg. La spitalul de boli infecțioase, angajații au făcut o horă sau zilele trecute, la căminul de bătrâni din Craiova au fost depistate 126 de persoane cu acest virus, în condițiile în care angajații își făceau poze pe facebook și erau în campanie. Deci acea perioadă, în loc să se ocupe angajații, vorbesc. Iar directorul instituției, domnul Giurca spune senin că într-un cămin de bătrâni se mai și moare. Iată ce vrem noi să înlăturăm: astfel de persoane.







Depolitizarea și nepotismul sunt tarele administrației publice locale PSD. Nu se mai poate face așa și noi vrem să facem această schimbare. Un altfel de personaj ar fi trebuit să fie înlăturat imediat. Primăria Municipiului Craiova, primarul actual nu a dat o declarație din acest punct de vedere. Nu și-a asumat o răspundere față de ceea ce s-a întâmplat acolo.







Or, noi ne propunem în primul rând transparență, ne propunem promovarea doar pe meritocrație. Spuneam și mă întorc puțin la ceea ce ne dorim să facem… sunt aceste aspecte, să spunem macro, este adevărat, în jurul acestor două idei se leagă și alte subicte foarte importante și craiovenii pe bună dreptate spun, pe mine mă interesează, de exemplu, calitatea aerului.







Am o problemă cu depozitul de la Mofleni, groapa de gunoi. Ea este poziționată exact la 400 de metri, deci cu nerespectarea legislației, la 400 de metri de ultimele case din Craiova și pe malul Jiului. Este de nepermis. Unu, s-a întâmplat acest lucru, dar nu vor să își asume mutarea. O mutare a gropii respective, într-adevăr, urmare a unor discuții care trebuie să fie avute, care urmează să fie avute inclusiv cu cel care exploatează comercial economic la acel moment groapa respectivă.







Dar trebuie să găsim această soluție, iar politicienili Consiliului Local următor vor trebui să își asume această obligație. Pe craioveni îi interesează în această perioadă de ce nu au apă caldă și nu se rezolvă această problemă de ani de zile.







Simplu, pentru că administrația locală PSD este la al doilea faliment al Termo Craiova, a societății Termo Craiova SRL. O dată a avut un faliment și acum, repet, suntem la al doilea faliment. Dosarul este la Tribunalul Mehedinți deschis de vreo 2 ani de zile. Chiar la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie urmează să se pronunțe dacă se va trece sau nu la faliment. Acum este în procedura generală.







Ori, astfel de situații arată concret eficiența, sau ineficiența mai bine spus, a administrației publice locale. Credem noi că acestea ar fi subiecte foarte, foarte importante. Oamenii sunt supărați că nu au transport public decent și conducerea, primăria actuală și conducerea RAT se laudă cu proiecte care urmează a fi făcute. Însă eu nu pot să accept. În urmă cu o lună ne-am împrumutat cu 6 milioane de euro pentru a face niște investiții în acest parc auto al RAT-ului, pe 8 ani de zile. E o chestiune pe care eu nu pot să o accept. Este foarte simplu să te împrumuți pe o perioadă lungă de timp.







Au făcut lucrurile acestea pentru că la momentul actual configurația politică în Consiliul Local permite. Anume, din 27 de consilieri locali, 19 sunt membri PSD. Practic ei votează, au majoritatea, motiv pentru care își permit să ne îndatoreze pe ani de zile și nu încearcă să eficientizeze, să atragă fonduri europene.







Craiovenii sunt nemulțumiți de tot ce înseamnă urbanism în Craiova. Orașul a fost urâțit în ultimii 2-3 ani, mai ales în ultimii 2-3 ani. S-au dat zeci și zeci de autorizații pe spații verzi. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că nu vorbim doar de partea estetică, dar și de cea funcțională din jurul blocurilor. De ce? Pentru că nici la ora actuală nu avem un PUG. Nici la ora actuală nu avem, deși aveam o astfel de obligație, o listă cu un inventar la tot ceea ce înseamnă spații verzi. Nu a fost întocmit, tocmai pentru a mai permite această portiță să dea autorizații și, repet, o spun cu fermitate și cu urmarea verificării, sunt peste 30-40 de autorizații date pe astfel de spații. Motiv pentru care, și din acest punct de vedere, cred eu că disciplina construcției trebuie, într-adevăr, să capete altă relevanță.







Mie mi se pare de necrezut că o clădire monument-istoric, cum este cea a fostului Liceu Sanitar, și mai bine spus o fostă școală catolică, construită în 1902 să fie dărâmată și nici până la ora actuală să nu se ia o poziție fermă, să vedem rezultate, să vedem cine răspunde.







Așadar, pe aceste chestiuni macro sunt foarte, foarte multe aspecte și pe care vrem să le îndreptăm, pentru că spuneam că vreau și îmi doresc o funcționare normală a acestor servicii, fie că vorbim de termo, fie că vorbim de RAT, fie că vorbim de căminul de bătrâni. Acolo trebuie să avem oameni care să fie specialiști, să promovăm într-adevăr pe criterii de meritocrație, să se facă evaluările funcționarilor în mod corect. Pentru că avem funcționari buni, însă în măsura în care, din păcate, sunt parazitați (acesta este cuvântul potrivit) de ceilalți minoritari (că sunt 10%, că sunt 20%, nu contează) dar care sunt membri de partid, care sunt în tot felul de relații de familie sau personale.





Legat de problemele, să spunem așa, mai mici, oamenii își doresc în primul rând piste de biciclete. E o chestiune care nu s-a rezolvat. S-ar putea ca unii să spună "dar asta ne trebuie nouă?". Da, ne trebuie pentru că trebuie să rezolvăm problema transportului în comun, trebuie încurajat. Trebuie să rezolvăm problema noxelor, a poluării, care și în Craiova creează probleme. Trebuie să ne ducem către cartiere, craiovenii își doresc acest lucru și spun "încercați să investiți, să transformați toate cartierele în așa fel încât să se poată trăi". Ce-mi doresc eu? Aceste mici ajustări să... Craiova să devină un oraș atractiv, un oraș în care să-ți dorești să trăiești, un oraș liniștit.





Am văzut că ați luat la pas străzile din Craiova și ați discutat cu cetățenii. Care sunt principalele probleme pe care aceștia vi le-au expus și cum plănuiți să le rezolvați?







Lucian Săuleanu: Este exact ceea ce vă spuneam mai înainte... acele probleme mici, dar în realitate mari pentru că o viață liniștită, o viață fericită o ai în măsura în care în proximitatea ta și în casa ta ai principalele facilități. Rămân în continuare foarte multe străzi neasfaltate, fără canalizare. Trebuie continuat acest program, trebuie să se încerce o apropiere. Lucrul acesta îl simt foarte mult, anume că primarul și primăria nu sunt aproape de cetățeni, de craioveni.





În afară de a face niște poze și a le posta pe facebook în momentul în care mai inaugurează o stradă sau asfaltează o stradă, cred eu că mai important este să aibă o legătură constantă cu craiovenii pentru că sunt foarte multe probleme. Repet, sunt probleme de racordare la gaze, la fel la canalizare sunt probleme.





În general, periferia orașului (ca și în tot ce înseamnă România) în administrația locală vedem acest lucru ... centrul este preferat periferiei, în periferie nu se investește. Or, lucrul acesta este clar că trebuie să-l schimbăm odată pentru totdeauna. Să încercăm să investim mai mult în periferie.





Oamenii, vă spuneam, își doresc și parcări pe de altă parte. Unii dintre ei nu mai vor urâțenia asta... ridici capul și vezi numai reclame și numai cabluri. Își doresc un transport decent. Își doresc ca în cartierele lor să fie puse anumite limite de viteză.





Sunt chestiuni de amănunt în care eu cred și mi se pare normal să le dăm atenție. Până să facem noi nu știu ce investiții care să atragă, din categoria pâine și circ, eu cred că trebuie să avem această demnitate, să oferim craiovenilor o administrație corectă. Pornind de la ideea... și sloganul este "stradă cu stradă, schimbăm Craiova" și el vine până la urmă să întărească ceea ce eu de trei ani de zile am încercat să fac, anume să susțin că avem nevoie de mai puțpnă politică și mai multă administrație.





Mai toți intră în politică, cei care și-au propus, nu cu gândul de a servi interesului public, craiovenilor, ci mai degrabă cu un ochi către funcțiile și demnitățile publice din Bucureșți. Așa se face că, din punctul meu de vedere, nici nu avem o clasă politică locală, n-avem politicieni locali puternici pentru că ei n-au avut o anumită stabilitate și continuitate.





E foarte important în contextul acesta și întrebarea ar fi "cum vom face?". Mai în toate mesajele mele am încercat nu să critic sau dacă am avut o critică, să ofer în primul rând o soluție. Și acest lucru este important. Vă dau un exemplu: chiar zilele acestea, pe site-ul primăriei a fost postată o informație cu privire la o achiziție pentru construirea unei parcări în fața Parcului Romănescu. Eu am luat poziție față de o astfel de inițiativă. În primul rând, că se face pe un spațiu unde de 130 de ani este dedicat pentru momente de for public, tot timpul acolo au fost monumente. Se vrea o construcție metalică de la 2 până la 5 etaje, o structură metalică cu scopul de a rezista 80 de ani, cel puțin așa apare în solicitarea respectivă.





Păi eu nu pot să accept așa ceva, în condițiile în care o astfel de parcare poată fi făcută în altă parte a parcului, pe altă intrare. Ce vreau să subliniez e că nu trebuie cu orice preț să bifăm niște proiecte de dragul de a atrage niște fonduri sau, repet, de a considera că am rezolvat o problemă. Nu se rezolvă problema. Din acest punct de vedere, este important să luăm și poziție față de astfel de situații, de inițiative, dar să venim și cu soluții. În cazul acesta există soluții, pe latura de est a parcului se pot face astfel de investiții.







Însă ce aș fi vrut să subliniez. Bun, ne dorim să facem schimbarea, sunt sigur c-o s-o facem. Consiliul Local viitor va arăta cu totul altfel. Prezența celor 8-9 consilieri USR PLUS va fi, zic eu, un plus de valoare, ca să subliniez acest aspect. Însă, venim cu oameni tineri. Întrebarea este cum facem? De unde avem fondurile necesare? Care este gândirea noastră?





Noi nu venim doar cu o schimbare a mentalității, care eu cred că este foarte importantă. Câtă vreme primarul stă acolo undeva sus în, să spunem, acel bloc de cristal nu va reuși să vadă realitatea. Și realitatea este destul de cruntă, în sensul că nu vin investitori în Craiova. Imaginea Cra-iovei, inclusiv în mentalul colectiv național, nu este cel mai potrivit și asta este urmarea, să spunem, unor știri și evenimente care au fost prea mult mediatizate și în realitate, foarte puține evenimente pozitive. Și în Craiova se întâmplă lucruri importante. Sunt oameni care merită să fie aduși în opinia publică și în fața reflectoarelor, să zic așa.





Vrem să aducem investitori, cum îi aducem? În măsura în care nu oferi niște facilități, nu-ți oferi disponibilitatea atunci, dimpotrivă, pui numai piedici administrative. Cunosc în Craiova un investitor care a așteptat doi ani și jumătate pentru a obține o autorizație de construire. În schimb, am altă situație, chiar e un proces confirmat de curând.. în care unui investitor i s-a anulat o autorizație și e o problemă foarte delicată, chestiune care doar îmi întărește convingerea inițială că avem de-a face cu mari probleme în tot ce înseamnă serviciul de urbanism al Primăriei municipiului Craiova.





Ce vreau să fac dintre lucrurile mărunte, pentru că în primul rând trebuie să plecăm din primărie, din modul în care funcționează primăria... nu spun că actualul Consiliul Local funcționează după un regulament de 7-8 ani de zile, deci un regulament foarte vechi. Dar vreau în primul rând un inventar al bunurilor municipiului Craiova. Noi nu avem. Ca să-mi construiesc un buget, pentru că se reduce până la urmă la buget, de aici pornim în fiecare an. Or, bugetul acesta are câteva componente esențiale. Prima și cea mai importantă este cea legată de venituri. De exemplu, Craiova pe 2020, după rectificarea din iunie, are undeva la 680 de milioane plus încă 415 milioane, mă rog, veniturile altor instituții. Discut strict de primărie. Așadar, avem taxe și impozite, avem cota defalcată din impozitul pe venit (aceasta este importantă) și cota defalcată din TVA. Din aceste cote defalcate practic vin cele mai mari venituri. Spre exemplu, pe bugetul actual 314 milioane, deci aproape jumătate, vin din aceste sume defalcate. În fine, mai sunt anumite sume și cote speciale, cu destinație specială, dar și fondurile europene nerambursabile. Ce constatăm, în măsura în care deschidem bugetul afișat pe site-ul primăriei? Că la acest capitol, fonduri europene nerambursabile, Craiova în acest an are 0. Vin și subliniez, este inadmisibil să ai 0 fonduri nerambursabile. Înseamnă că ceva nu este în regulă.







Intru de curiozitate pe alte site-uri, ale altor primării, și constat că de exemplu primăria Arad are 89.000.616, dacă îmi aduc bine aminte, 15 proiecte obținute anul acesta. Deci 89.000.000... raportat la 600.000.000 iată cât înseamnă, 15-20%.







Primăria Arad a înțeles să le obținem pe fonduri europene nerambursabile. Așadar, ce mă interesează ca să pot să aduc investiții? Unu, să fac un inventar al bunurilor Municipiului Craiova. Noi nu avem un inventar din acest punct de vedere. În sine, tot ce înseamnă partea această de patrimoniu direct sau de patrimoniu, are mari carențe din această perspectiva. Vreau să inventariez bunurile ca să văd exact ce poate să îmi producă pe prima categorie, anume taxe și impozite.





A două chestiune mă interesează să fie investitori pentru că este un cerc vicios. Nu am buget mare și îmi scade pe aceste cote defalcate din impozit pe venit, care ele practic se transmit bugetului local, ele se colectează într-o primă fază de către Bugetul Național, Bugetul Central dar ele sunt imediat alocate într-o anumită proporție, procente către Bugetele Locale. Ca să crești veniturile - pentru că eu pentru a reuși investițiile pe care mi le propun pentru a face funcționale aceste servicii și a da o altă față Craiovei trebuie să cresc veniturile - Ca să cresc veniturile, iată cum. Trebuie locuri de muncă. Pentru locuri de muncă îmi trebuie investitori. De ce? pentru că aceste cote defalcate se raportează la numărul de salariați, numărul de populație și suprafață județului, mă rog, de la caz la caz, cum se calculează respectivei unități administrativ teritoriale. Așadar, am nevoie de mai mulți salariați ca să pot să lucrez cu această cota.





A treia direcție, făceam referire la fondurile europene nerambursabile. Trebuie să fac acest lucru pentru că trebuie să le eficientizez și atunci, cu echipa internă dar și cu consultanță externă, noi trebuie să schimbăm această stare de lucru și să avem proiecte derulate cu astfel de fonduri nerambursabile. Deci eu mă împrumut, în urmă cu o lună de zile cu 6 milioane pe 8 ani de zile, dar în schimb nu fac proiecte viabile cu echipa pe care eu o am în subordine în Primărie și cred eu că putem să accesăm mai multe fonduri și să folosim până la urmă această resursă umană.







În Programul Local de Guvernare pe care îl găsim la dumneavoastră pe site vorbiți despre o Craiova cu viziune, despre un oraș modern. Cum veți face asta și cu ce fonduri?





Lucian Săuleanu: O să fac referire la câteva din aspectele poate deja menționate anterior. Această viziune vine din modul în care înțelegem noi să creăm o relație în primul rând funcțională, craioveană. Este cel mai important lucru. Omul se lovește de administrație, concret de un angajat, de către un funcționar. Aici trebuie să umblăm. Nu este normal să merg în urmă cu o săptămâna, am trimis un coleg să plătească taxa de timbru și era coadă la Servciul de Taxe și Impozite, erau 12 persoane. Este inadmisibil. Este clar că ceva nu funcționează. Fie că primăria nu înțelege să ducă la cap această digitalizare - se tot vorbește, toți candidații, dacă luați toate programele și de acum și din ultimii 3-4 ani, toți vorbesc de digitalizare. În realitate, nu se face. Așadar, prima chestiune ce ține de viziune este cea legată de relația funcționar-primărie-simplu cetățean craiovean, dar și al doilea palier la care țin foarte mult, cea legată de investitori.







Trebuie să înțeleagă toți investitorii că sunt bine veniți în ciuda, eu știu, la un moment dat, a urmării eșecului în încercarea de a face anumite investiții. Este normal odată ce tu nu ai un PUG, pe de o parte, îi nemulțumești pe craioveni, vin cu tot felul de investiții lângă locuințele lor, parcă acolo este zonă industrială.







Pe de altă parte nemulțumești investitorii care văd o oportunitate și pot să facă un profit. Așadar, este foarte important să facem astfel de lucruri. Deci pentru acea viziune a unui oraș, iar viziunea nu este doar pe 4 ani, pentru că unele lucruri le poți face relativ repede și v-am făcut referire la cel legat de funcționarea normală a serviciilor, fie că vorbim de transport decent, fie că vorbim de termo, este important să funcționeze. Chestiunea de viziune vine în acest context al unor investiții importante, investiții pe care nu le poți avea decât dacă schimbi această paradigmă. Câtă vreme nu se oferă avantaje concrete, câtă vreme nu sunt invitați în mod real (și în ultimii ani nu știu dacă avem 2-3 investiții majore, în Craiova) . Așadar, eu împreună cu echipa mea de consilieri, v-am spus, majoritatea sunt tineri și toți antreprenori, îmi doresc să aduc această schimbare. Sunt oameni care profesează, care sunt ingineri, sunt economiști, sunt profesori, vin cu această echipă, inclusiv de a da acest suflu nou, nu doar ca veziune ci și pentru construcție.







Spuneam de buget. Câtă vreme noi nu reușim să creștem bugetul Primăriei Municipiului Craiova, bineînțeles că nu putem să aucem această viziune, indiferent cine ar fi. Viitorul Consiliu Local va avea o altă coloratură pentru că vor fi mai multe partide reprezentate, vom depăși această situație actuală de majoritate a PSD-ului. Zic eu că va fi o democrație locală veritabilă în care vor fi mai multe provocări, în primul rând mai multe dezbateri, ceea ce va atrage și mai multă transparență. Câtă vreme există o majoritate PSD, normal că totul se face fără ceea ce spuneam, transparență și cu avantajarea propriilor membri de partid. Vreau, așadar să aduc investiții pentru a crește numărul de salariați pentru că numărul de salariați și veniturile lor este cel care conduce la mărirea, la creșterea acelei cote defalcate din impozitul pe venit care vine de la sediul central. Vreau să aducem aceste fonduri europene nerambursabile și aici mă bazez pe echipa mea de colegi consilieri pentru că au lucrat în astfel de domenii și în fine, cum spuneam, trebuie să rezolv această problemă a inventarului Municipiului Craiova, să vedem exact pe ce așezăm aceste taxe și impozite.







Sunt multe aspecte care vin să dea coerență acestui program. Noi am încercat un program pe 10 puncte, el are mai multe pagini. Nu cred că important este programul în sine ci ideea de a încerca să oferi alegătorilor, craiovenilor, șansa să poată să compare. Din păcate nu o să avem o competiție pentru alegerile din 27 septembrie în sensul de a oferi craiovenilor posibilitatea de a compara, de a avea în direct, să spunem, anumite confruntări. Nu se practică nici în alegerile locale. Refuză. Eu mi-aș dori acest lucru pentru că este important să încercăm să le ... craiovenii să cunoască. E o problema la ora actuală cu modul în care informația sau tu ca și candidat reușești să ajungi la alegătorul, la craioveanul care urmează să pună ștampila pe numele tău pentru că media la ora actuală are o plajă destul de restrânsă. E adevărat, o campanei axată mult pe facebook este și normală raportat la condițiile actuale de pandemie însă cred eu că își doresc craiovenii niște politicieni locali statornici nu care în pasul 2 imediat, pentru că avem și alegeri parlamentare, să își dorească să candideze la aceste alegeri. Din pacate, se va întâmpla acest lucru. Și în 2016, am avut alegeri locale, PSD a câștigat și la 2 luni, respectivul candidat a înțeles să vireze către București și atunci a trebuit să facem noi alegeri, alte cheltuieli. Repet, eu cred că avem de-a face cu un electorat din ce în ce mai ferm, mai atent, care nu poate să fie păcălit, foarte mulți tineri care cred eu că vor veni la vot.







Dintre proiectele de modernizare pe care vi le-ați propus, câte credeți că o să reușiți să finalizați până la finalul primului mandat?





Lucian Săuleanu: Eu am decența în spațiul public și al promisiunilor. De aceea, m-am și ferit să vin cu proiecte care să stârnească alegătorii. Proiectele mele sunt unele clare care țin de funcționarea serviciilor. Unele vor fi făcute și chiar foarte repede. V-aș da exemplu problema aceasta, a registrului spațiilor verzi, cea legată de PUG, cea legată de un audit. Eu fiind avocat observ cați bani pierde Primăria Municipiului Craiova anual în urma unor procese care ar fi trebuit să fie lămurite, procese cu proprii săi locuitori. Aici mi se pare o lipsa de fermitate și de asumare a unei răspunderi. Voi lămuri rapid problemele legate de funcționarea corecta și la disciplina în construcții. Mă refer la revitalizarea a ceea ce ar trebui să facă Poliția Comunitară. Poliția Comunitară nu mai face acest lucru pentru că interesele dezvoltatorilor imobiliari sunt mult mai mari. Normal că respectivii au anumite rezerve, sunt împiedicați să își desfășoare activitatea. Vreau că partea aceasta de urbanism repede să capete altă înfățișare. Acestea ar fi chestiunile legate de funcționare. Vreau să schimb relația, și acest lucru se va întâmpla într-un termen foarte scurt, cu craiovenii. Relația funcționarilor.







Vreau să rezolv problema meritocrației și a evaluării funcționarilor. Nu spun că trebuie să avem o altă poziție decât cea care rezultă din evaluări corecte. Trebuie să înțeleagă toți funcționarii că numai în măsura în care suntem obiectivi și suntem corecți, putem să mergem înainte și să mulțumim. Gradul acesta de satisfacție…așa ar trebui să măsuram: cât de mulțumiți sunt craiovenii în relația cu primăria. Și atunci ne dam seama că am făcut ceva bun. Și lucrul acesta îl voi face. Sunt niște lucruri care s-ar putea, la prima vedere, să nu pară foarte importante, dar în realitate ele sunt miezul a ceea ce înseamnă administrație publică locală.





Normal că voi avea în vedere toate celelalte aspecte: cele legate cu groapa de gunoi, cu depozitul de deșeuri de la Mofleni, unde, repet, trebuie să avem o formulă unde să fie incluse și interesele dezvoltatorului societății respective, care operează și care dorește să mărească respectiva capacitate. Acolo avem niște impedimente de ordin juridic și le vom identifica.







Vreau să rezolv problema pe sănătate cu Spitalul de Pediatrie, și în special pe partea de oncologie. Puțini din țară știu că la 59 de km, în linie dreaptă de Craiova se află Centrala Nucleară de la Kozlodui. Această centrală creează mari probleme de sănătate. Sunt niște cifre care nu sunt comunicate transparent, dar cred că o investiție este necesară. Investiții în sănătate s-au făcut, dar ele trebuie continuate. Ritmul nu este unul corect.







Toate celelalte aspecte pe care noi le-am sesizat, legate de pista de biciclete. Normal că vom insista mult. Ne dorim să punem în practică acel slogan “Cer albastru”, adică când te uiți în sus să nu mai vezi mii și mii de cabluri. Sunt lucruri care se vor face în primul mandat, dar și în următorul mandat pentru că vreau să punem această piatră de temelie. Dacă nu schimbăm modul de funcționare al serviciilor, indiferent ce și cum ar promite că va face în Craiova, chiar și daca va face un lucru singular, poate cu banii proveniți de la Guvern, nu va rezolva problema de fond a craiovenilor. Modul în care craioveni înțeleg relația cu administrația este important, nu ce le promiți la un moment dat, că faci Dracula Park sau alte bazaconii.





Ce proiecte concrete aveți pentru dezvoltarea economiei în oraș și pentru a atrage tinerii?







Lucian Săuleanu: Legat de investitori, primul lucru este disponibilitatea pe care trebuie să o aibă primăria, să nu mai pună piedici în tot ce înseamnă autorizarea. La ora actuală, Direcția de Urbanism este un focar de corupție, încerc să fiu elegant în exprimare. Numai anumite societăți și numai anumiți arhitecți pot fi avantajați. Asta e realitatea, o cunosc de la arhitecți, de la societăți care își desfășoară activitatea. Prima chestiune este relația bună cu investitorii, o disponibilitate mare, a asigura investitorii și cei asigurați, să promovăm Craiova din acest punct de vedere, că nu mai este acest fief al PSD-ului unde numai clientela politică… Aceasta este problema, numai cei care sunt în preajma politicului sunt cei favorizați. Craiova din acest motiv a rămas în urmă, pentru că ani și ani la rand PSD-ul a avut cârma acestui oraș. Partidele în sine, nu numai PSD, o dovedesc în măsura în care nu se reformează, nu se democratizează, au aceiași tendință, au un grup mic de persoane/lideri care au o ștampilă și o semnătură. Încearcă să promoveze doar interesele personale.





Trebuie să stopăm odată și craiovenii, oamenii simpli, așa cum sunt și eu, care trăiesc și muncesc în Craiova, trebuie să înțelegem că dacă nu stopăm acest mod de gândire și această modalitate de funcționare și nu aducem oameni tineri din mediul privat, să creăm o altă structură în interiorul Consiliului Local, să aducem oamenii ale căror voci să fie auzite de toți craiovenii și de decidenți. Acestea sunt primele și cele mai importante premize pentru a aduce investitori.





Dacă nu reușim să schimbăm acest lucru, nu va veni nimeni. Văd ca fiind foarte importantă o campanie de promovare a Craiovei. Văd, într-adevăr, o alta relație cu presa locală. Presa locală trebuie să înțeleagă importanța evenimentelor și a informațiilor pozitive. Ei încearcă să își desfășoare activitatea, dar toată lumea știe cât de greu este, în momentul de față, să desfășori o astfel de activitate jurnalistică pentru că nimeni nu îi ajuta. Eu cred că ei, presa locală, poate să pună umărul… Spuneam de acele fonduri europene nerambursabile, este clar că una din problemele cheie este întărirea echipei care se ocupă de atragerea fondurilor europene.





Toate acestea, în cascadă, pentru că nu poți ce s-a distrus în 20 de ani nu poți peste noapte să reconstruiești. Dar vreau ca în insituțiile care depind de Consiliul Local, care sunt în subordine, societățile comerciale, să fie alt tip de persoane. Persoane care au fost antreprenori, care știu ce înseamnă să câștigi în mediul privat, nu persoane care zeci de ani de zile au ocupat doar funcții publice. Acele persoane nu pot să dea performanță. Este o chestiune mai mult decât evidentă. Și atunci, o astfel de schimbare, pe toate palierele, inclusiv cu promovarea corectă a tinerilor. Vreau ca primul lucru care să se vadă pe pagina primăriei, să fie vizibile anunțurile de angajare, a tot ce înseamnă informație publică importantă din acest punct de vedere. Sau orice ofertă pe care o scoate primăria sau orice altă informație să fie la loc vizibil, nu ascunse printre alte informații.





Așa cum ați spus și mai devreme, în Craiova, la un azil de bătrâni, a fost descoperit un focar Covid. Ce credeți că a fost gestionat greșit în ceea ce privește pandemia de coronavirus din județ?





Lucian Săuleanu: M-aș rezuma la cazul căminului pentru persoane în vârstă. Într-adevăr, este cel mai mare din regiune, are 320 de locuri și 150 de angajați. S-a descoperit un astfel de focar. Ce s-a greșit? În primul rand, din declarațiile date de angajați, nu au asigurat echipamente de protecție suficiente. Nu li s-a dat zilnic astfel de echipamente, nu le-au putut schimba, nu a fost dezinfecție totală în clădiri.







Câtă vreme angajații, o parte din ei, erau în campanie, își făceau poze cu integramele candidatului PSD, cu portarul și toți ceilalți, eu nu cred că este o abordare sănătoasă. În primul rand nu ar trebuie să facă angajații campanie. Ori este funcționar, ori este în timpul serviciului, dar în realitate sunt dependenți, angajați de PSD. Sunt acei funcționari, care atunci când a venit Dragnea în Craiova au fost aduși acolo în piața publică. Câtă vreme ai un astfel de director, acest domn Giurca, membru de partid, are și o funcție în structura PSD Dolj, și tu spui că într-un azil de bătrâni se mai și moare, a doua zi acestui personaj trebuia să i se desfacă contractul de muncă.





Putregaiul în sine vine din partea PSD-ului și vine în urma promovării unor astfel de persoane. Acestea sunt persoanele toxice, acești membri lipitori de afișe, care au promovat pe scara internă fără nicio minimă pregătire, fară nicio legătură cu domeniul respectiv, nu pe meritocrație. Iar alte persoane care sunt pregătite stau deoparte, sunt dați afară, sunt marginalizați. Un control fară margini al politicului care merge peste tot: grădinițe, inspectorate, peste tot. Sper ca românii la alegerile din 27 septembrie să pună oameni care își doresc să muncească. Administrația publica nu înseamnă să te duci acolo să pozezi. Acolo trebuie să muncești. Administrația publică locală este grea de tot, e complicată.





Nicio reacție din partea primăriei și asta spune foarte multe. Nu mai există nicio reacție. În mod normal, după reacția acestei persoane, ar fi trebuit să fie în stradă sute de oameni. În primul rand, sunt 320 de bătrâni acolo. Ar fi trebuit rudele acestora să iasă în strada și să spună că o astfel de declarație este inadmisibilă în 2020 în Romania. Astfel de declarații ascund nivelul de pregătire și reaua credință a acestor indivizi. Ei acolo sunt puși ca să primească niște bani și să ajute la partid. Ei stau 1 ora-2 prin instituție, în rest fac muncă de partid.







Sunt curios să văd masurile pe care le vor lua în privința începerii anului școlar. Mai avem câteva săptămâni, până acum nicio reacție, părinții își fac deja probleme. Nu observ o minimă informare, pregătire, o încercare de a vedea cum părinții, școlile, profesorii vor proceda. E o lipsă de răspundere a unor oameni nepregătiți care nu vin din domenii în care să fi excelat. Acesta este tabloul sumbru la nivelul întregii Romanii.







Vă așteaptă o campanie fară precedent, în plină pandemie. Cum vedeți campania acum?







Lucian Săuleanu: Această campanie o facem pentru alegători, iar siguranța și sănătatea lor este pe primul loc. Rămâne aceasta cale de comunicare: tot ce înseamnă Facebookul, dar cu limitările sale. Trebuie ca alegătorii să fie informați, dar trebuie să arătăm prudență. Alegătorii ar trebui să încerce o mai mare distanțare, să dăm prioritate siguranței, să fim conștienți că avem și alte modalități de a transmite informații către alegători.







Cred că nu trebuie să stârnim cu orice preț o reacție din partea alegătorilor, dacă am văzut că un alegător este ocupat sau reticent, am făcut un pas în spate. Purtăm mască și mănuși, înmânăm pliante în condiții de siguranță. Evoluția din zilele următoare va fi foarte importantă și vom asista, poate, în timpul campaniei, la o campanie în online, TV, mai puțin directă. Și cred că așa este normal să fie, în aceste condiții.







Vă rugam să le spuneți alegătorilor, de ce ar trebui să vă voteze?







Lucian Săuleanu: Trebuie să voteze Alianța USR PLUS pentru că noi vom aduce schimbarea. Suntem partidele cele mai noi, noi vom aduce schimbarea. Credem că toți craiovenii își doresc schimbarea și nu trebuie să mă voteze doar pe mine, ci întreaga echipa de consilieri. Avem tineri în echipa noastră, nu îmi e frică să iau lângă mine un consilier de 25 de ani. Este foarte important pentru ca toți tinerii craioveni să se regăsească în acești consilieri. Vom aduce o administratie transparentă, vom profesionaliza ce înseamnă administrație locală, vom pune accent pe meritocrație și vom înlătura nepotismul. Vrem o administrație simplă, orientată către craioveni. Vrem să le rezolvam acele probleme cu care se întâlnesc zi de zi. Îi așteptam la vot pe 27 septembrie pe toți craiovenii, indiferent de opțiunea pe care o au.







Urmărește interviul integral: