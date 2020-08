Un deputat PSD, trecut și pe la partidul lui Ponta, intră oficial în PNL / PSD: Principalul beneficiar al traseismului politic este PNL

Deputatul Emilia Meiroşu, care a intrat în Parlament pe listele PSD în 2016 şi ulterior a trecut la partidul lui Victor Ponta, a trecut oficial, marți, la grupul parlamentar al PNL. "PNL a început cu 69 de deputați, iar azi are 82 de deputați, deci principalul beneficiar al traseismului politic, cel puțin în Camera Deputaților, este PNL”, a acuzat liderul deputaților PSD, Alfred Simonis.

"Vă informez că Emilia Marlena Meiroșu, deputat ales în circumscripția electorală 9 Brăila, va activa în cadrul grupului parlamentar al PNL”, a anunțat viceliderul deputaților liberali, Victor Paul Dobre, potrivit Mediafax.

Anunțul a fost criticat de Alfred Simonis, care a spus că sunt și 135 de primari PSD care au trecut la PNL.





"Vreau doar să constat că odată cu încheierea listelor și candidaturilor la locale s-a oprit și traseismul primarilor dinspre PSD spre PNL, s-au oprit racolările făcute de PNL și a început perioada de mercato la Parlamentul României. Vă e teamă de anunțata moțiune de cenzură și începeți să transferați parlamentari de la PSD fără nicio reținere și jenă”, a susținut liderul deputaților social-democrați.





În discuție a intervenit și liderul grupului parlamentar PNL din Camera Deputaților, Florin Roman, care a reamintit de Ordonanța de urgență 55/2014, care a permis traseismul politic și în urma căreia, în urma cu șase ani, mulți primari PNL au trecut la PSD.





"PSD a început prima sesiune parlamentară, în decembrie 2016, cu 155 de deputați. Azi grupul PSD are 125 de deputați. PNL a început cu 69 de deputați, iar azi are 82 de deputați. Deci principalul beneficiar al traseismului politic, cel puțin în Camera Deputaților, este PNL. (...) Dvs în acest moment încurajați astăzi traseismul politic. Ne acuzați pe noi ca am făcut în 2014-2015, în timp ce voi faceți asta astăzi. Unde e moralitatea de care vorbiți? În fiecare zi primiți traseiști. Cum aveți tupeul să vorbiți de moralitate?”, a intervenit Alfred Simonis.

Emilia Meiroşu se află la primul mandat de parlamentar şi face parte din Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor. În mai 2018, ea a trecut de la PSD la Pro România, fiind coordonator al filialei de la Brăila.