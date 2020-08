VIDEO INTERVIU Stelian Ion, candidatul USR-PLUS pentru Primăria Constanța: 80% din programul nostru reprezintă proiecte concrete, care au la bază fonduri europene/ Trebuie să schimbăm reputația negativă a orașului nostru

Articol susținut de Alianța USR PLUS

Stelian Ion, candidatul USR-PLUS pentru Primăria Constanța își propune să facă o administrație transparentă, cu proiecte care pot fi consultate de constănțeni, cu decizii luate cu ajutorul acestora. Stelian Ion a vorbit, într-un interviu acordat HotNews.ro, despre carențele administrației actuale, despre cum va schimba fața Constanței absorbind mai multe fonduri europene, dar și despre problema spațiilor verzi și a urbanismului haotic. "Îmi doresc o dezvoltare urbanistică armonioasă, inclusiv pentru zona de nord" spune Stelian Ion, candidatul USR-PLUS la primăria Constanței.





Urmărește interviul integral la finalul articolului





Vă rog să-mi spuneți ce vă recomandă la Primăria Constanței și care sunt planurile dumneavoastră pentru Primărie.





Stelian Ion: Mulțumesc pentru întrebare. Aș spune că mă recomandă, în primul rând, încrederea oamenilor. Mergem foarte mult... programul nostru este "stradă cu stradă, schimbăm Constanța". Am mers în tot orașul de multe luni de zile, de la începutul anului practic. Suntem întâmpinați foarte bine, oamenii au încredere în noi.





De asemenea, mă recomandă echipa tânără, puternică, dinamică și competentă cu care venim pentru Consiliul Local și pentru Primărie.







Aș mai zice că mă mai recomandă ceva și anume lupta de patru ani de zile aproape, trei ani de zile din Parlament, faptul că dintre toți parlamentarii constănțeni am fost cel mai vocal și cel mai eficient. Am avut cea mai intensă activitate. Practic, doar activitatea mea a fost mai bogată, să spun așa, mai vastă decât activitatea tuturor celorlalți deputați de Constanța. Deci odată ce mi-am asumat un angajament și am depus un jurământ, eu m-am onorat foarte bine, spun eu, de această obligație pe care am avut-o și am arătat că într-o funcție publică poți fi eficient. Cred că sunt chestii concrete cu care putem veni în fața constănțenilor.





În plus, mă mai recomandă ceva: activitatea civică pe care am desfășurat-o încă dinainte de a intra în politică, procesele pe care le-am pornit împotriva primăriei prin Asociația "Verde Urban" pe care am înființat-o în acest scop cu unii dintre activiștii de mediu. Știți, în Constanța există foarte multe probleme legate de retrocedările ilegale, de acapararea spațiilor verzi, de urbanismul haotic, chestiuni care se regăsesc și în alte orașe, cum ar fi Bucureștiul, spre exemplu. Dar în Constanța mi se pare mult mai accentuată această problemă, pentru că Dosarul Retrocedărilor a fost la un nivel la care... nu cred că un alt oraș a mai avut o asemenea problemă în România. Și da, activitatea civică intensă, de ani de zile... și asta mă recomandă.







M-ați întrebat și de planuri pentru Constanța. Vreau să fac un anunț public, este în premieră anunțul acesta. Duminică, în această duminică vom lansa programul politic pentru Constanța. El este o sumă de proiecte concrete pentru care am lucrat foarte mult și față de care am avut tot sprijinul constănțenilor. Nu sunt doar ideile noastre, în general sunt ideile venite din partea constănțenilor și ele îmbracă această formă foarte concretă a unor proiecte pentru care am ținut foarte mult să menționăm și sumele și sursele de finanțare, pentru că cele mai multe din ele pot fi realizate pe fonduri europene și, din păcate, Constanța este unul dintre marile orașe codașe la atragerea de fonduri europene. Administrația PSD, care este de 20 de ani în Constanța, nu a reușit să atragă fonduri europene. Nu a vrut, nu a putut. Eu cred că nici nu a vrut, pentru că fondurile europene sunt atent monitorizate în ce privește cheltuirea banului și atunci n-au avut interesul să cheltuie pentru că n-au putut să sifoneze acești bani.







Proiectul meu se bazează pe fonduri europene și este un proiect care vizează scoaterea Constanței din subdezvoltare, vizează încurajarea mediului privat, faptul că trebuie să privim spre viitor, să aducem Constanța la nivel european, la nivel occidental, de care să nu ne fie rușine, cu care să fim mândri.







Spuneți-mi care sunt primele trei lucruri care vă vin în minte atunci când vă gândiți la problemele Constanței, lucruri pe care ați dori să le schimbați și sperăm să le schimbați atunci când veți ajunge primar.





Stelian Ion: După cum spuneam, am mers foarte mult prin toate zonele Constanței. Fiind constănțean, născut și crescut aici, știu și eu și m-am lovit personal de toate aceste probleme, dar principala problemă a Constanței, pe care ne-au relatat-o absolut toți constănțenii, prin toate zonele pe unde am trecut, este lipsa curățeniei. E o chestiune banală, care poate în alte zone din țară poate părea o banalitate, dar efectiv ne bălăcim aici într-o mizerie inacceptabilă pentru un oraș atât de mare și pentru un oraș care ar trebui să fie un fanion pentru țara asta.







Este vorba de mizeria de pe străzi, de faptul că pubelele sunt insalubre de la un capăt la altul al Constanței, în toate zonele. Nu se spală străzile, nu există o grijă a municipalității și a firmei care se ocupă de problema salubrității. Și atunci, în proiectul nostru desigur, pe primul plan s-a aflat chestiunea economică și anume: vrem să creăm un mediu de afaceri care să atragă investitori, dar pe locul doi este problema curățeniei. Trebuie să rezolvăm această problemă spinoasă și ne propunem s-o facem printr-o serie de proiecte pe fonduri europene. Vrem să trecem containerele acestea, pubelele de gunoi, în subteran, așa cum s-a făcut în alte locuri din țară. Tot pe fonduri europene, să reușim să colectăm selectiv aceste resturi menajere, să facem o reciclare reală.







Sunt foarte multe alte probleme. Următorul punct pe care aș vrea să-l ating este acela al lipsei spațiilor verzi și al urbanismului haotic. În Constanța, dacă ne raportăm la numărul de metri pătrați din spațiul verde, aflat în proprietatea municipiului, nu în proprietate privată, ajungem la o cifră alarmantă și anume 4,8 metri pătrați pe cap de locuitor de spațiu verde, când ar trebui să avem 26 de metri pătrați cel puțin. Aceasta este norma europeană și e prevăzută și în legislația noastră. Cum s-a ajuns aici? În principal prin acaparările ilegale de terenuri, prin retrocedări ilegale, prin vânzări dubioase. Toate spațiile verzi pe care noi le vedeam, de parcuri, scoaruri și așa mai departe, locuri din jurul blocului... toate acestea au fost retrocedate, majoritatea ilegal, și astfel încet,încet am rămas fără spații verzi.







Altă problemă spinoasă este aceea a urbanismului haotic. S-au dat autorizații inclusiv pe aceste spații verzi odinioară, de care ne bucuram în trecut. S-au dat autorizații de construire. Unele dintre ele au fost atacate în instanță, multe au fost anulate, planuri urbanistice la fel, anulate. Administrația PSD cu asta s-a ocupat în toți acești ani, a servit interesele unui grup restrâns de privați, care au urmărit doar profitul, dar prin încălcarea legii și i-au desconsiderat pe toți ceilalți constănțeni. Și s-a ajuns să avem un oraș mutilat din punct de vedere urbanistic, iar chestiunea asta trebuie să se oprească.





Vom face un nou plan urbanistic general și vom pune accentul foarte mult pe recuperarea orașului de odinioară, recuperarea clădirilor vechi care sunt lăsate în paragină și așa mai departe.





Și aș aminti în final, să spun așa, că m-ați întrebat de trei priorități sau probleme importante ale Constanței, lipsa locurilor de parcare. Este în Constanța o problemă foarte mare și primăria nu a construit nimic anii aceștia. A promis foarte multe primarul Decebal Fagadau (primar PSD, urmașul lui Mazăre la tronul Republicii Mazăre, să spun așa), dar nu a făcut absolut nimic în sensul ăsta. Nu avem niciun loc de parcare supraetajat făcut de Primăria Constanța și chestiunea asta e dureroasă.







S-a făcut de mult, acum mulți ani, în Mamaia un singur astfel de loc, dar nevoile constănțenilor sunt mult, mult mai mari.





Revenind puțin la planurile dumneavoastră pentru Constanța, într-o postare pe facebook și așa cum ați menționat și puțin mai devreme, cetățenii se plâng de lipsa curățeniei, de ineficiența sistemului de colectare a gunoiului și de lipsa spațiilor de joacă și de agrement. Cum vedeți soluționarea acestor probleme și din ce fonduri?





Stelian Ion: Este foarte important să folosim fondurile europene și, așa cum am spus, 80% din programul nostru reprezintă proiecte concrete, care au la bază sursa de finanțare a fondurilor europene. În plus, da, avem o mare problemă pe partea aceasta a lipsei locurilor de joacă în toate cartierele Constanței. Ne gândim foarte mult la generația tânără, pentru că sunt multe familii care pleacă din Constanța și pentru noi este foarte, foarte grav lucrul ăsta. Tinerii, odată ce au terminat facultatea, se căsătoresc, vor să-și facă o familie. Majoritatea dintre ei aleg să plece din acest oraș. Și programul nostru se gândește în principal la ei pentru că vrem să îi ținem aici, să își dorească să trăiască aici, să-și găsească un loc de muncă aici și să aibă o viață frumoasă în Constanța.







Sunt multe proiecte pe care le avem, aproximativ 39 de proiecte. Vrem să înființăm în primul an, să spun așa, eu aș îndrăzni să spun în prima jumătate a anului, un parc nou. Am găsit și un loc în Constanța. Parcul acesta îl putem amenaja din fondurile proprii, din bugetul propriu al Constanței. E foarte important să avem grijă la modul cum se cheltuiesc banii publici, pentru că primarul actual PSD a risipit acești bani. Spre exemplu, în loc să achiziționeze autobuze electrice pe fonduri europene, a preferat să cumpere din împrumuturi autobuze diesel, o cheltuială absolut inutilă. De asemenea, a pierdut foarte multe procese în instanță. Doar două dintre ele sunt de ordinul milioanelor de euro, pe care constănțenii îi plătesc. O primărie eficientă, responsabilă nu face astfel de lucruri și cu toți banii aceștia irosiți și aruncați pe fereastră, de cele mai multe ori în folosul unor privați. Cu toți banii aceștia s-ar putea face foarte multe proiecte pentru Constanța.





Ce ați schimba în modul de funcționare a Primăriei?





Stelian Ion: Sunt foarte multe. Aș zice, într-un cuvânt, că aș schimba totul, dar sunt foarte multe chestii concrete care se pot schimba și care trebuie schimbate.







Așa cum spuneam, modul de cheltuire a banului public este un mod absolut defectuos, iresponsabil. Se duc bani pe beculețe, spre exemplu s-au cheltuit în anii trecuți sume colosale în perioada festivităților de iarnă, în condițiile în care orașul arată mizerabil. Am avut, cred, cea mai mare sumă cheltuită din țară pe aceste instalații luminoase în anii trecuți. În afară de București, Bucureștiul are alte sume la dispoziție.





De asemenea, s-au cheltuit sume colosale pe tot felul de proiecte, cum ar fi achiziționarea de băncuțe cu leduri. Au pus acum o roată... au pus-o lângă Cazino, crezând că prin felul ăsta de abordare o să-i cucerească pe constănțeni. Și se ignoră probleme reale ale Constanței.







O să punem accentul pe cheltuirea responsabilă a banului public, pe transparentizarea acestui domeniu, să spun așa. Pe site-ul primăriei, care trebuie rapid modificat sau înlocuit, ar trebui să se regăsească absolut toate contractele publice. Trebuie să găsești cu ușurință toate hotărârile de Consiliu Local. Pe unele dintre ele le găsești și acum, dar e foarte dificil să umbli pe acel site. De asemenea, vrem să punem și toate actele doveditoare ale modului în care se plătesc efectiv și se cheltuie acești bani, în care se plătesc facturile.







De asemenea, toate ședințele Consiliului Local trebuie să fie transmise în condiții optime pe acest site, pentru ca orice constănțean să se poată implica, mai ales în perioada asta de pandemie. Nu există, din păcate, o interacțiune cu cetățeanul. În Cluj, spre exemplu, există posiblitatea de a intra și de a-ți spune un punct de vedere în calitate de constănțean în ședințele de Consiliu Local, chiar așa online desfășurate. La Constanța nu s-a putut, deși noi am propus un proiect foarte concret care dădea această posibilitate și lăsa constănțenilor posibilitatea să intre în ședințe de Consiliu, măcar să-și spună punctul de vedere.







Aș schimba radical modul în care primăria interacționează cu constănțenii. Trebuie digitalizată toată primăria, toate serviciile. Trebuie să lucreze cu mijloace din acestea electronice, să nu mai fie nevoiți oamenii să depună cereri la ghișee și să stea la cozi și să aștepte foarte mult un răspuns. A fost o perioadă foarte lungă de timp în care cererile nu erau soluționate. Acum nu funcționează acea rubrică în care ai putea să-ți vezi cererea, să vezi parcursul ei, la care dintre funcționari se află și care este modul de soluționare.







A fost un proiect care a funcționat câteva luni de zile, cred, o perioadă foarte scurtă de timp, după care pur și simplu dacă încerci să vezi în ce stadiu se află o cerere pe care ai depus-o la primărie, vei vedea că nu ai nicio șansă să primești un răspuns.





Acestea sunt chestiunile pe care le-aș schimba și, bineînțeles, în urma unui audit organizațional foarte, foarte riguros, în primele șase luni de zile trebuie făcută o restructurare a departamentelor primăriei, astfel încât să funcționeze pe baza de eficiență, și nu pe bază de pile și de sinecuri.





Constanța este una dintre perlele României la Marea Neagră. Pe ce veți pune accentul: pe dezvoltarea stațiunii Mamaia sau pe administrarea orașului Constanța?





Stelian Ion: Este o întrebare-capcană un pic, pentru că realitatea e următoarea: ambele laturi trebuie dezvoltate. Nu poți ignora nici stațiunea Mamaia, dar nu te poți întoarce cu spatele nici la oraș. Cele două componente... pentru că stațiunea Mamaia face parte din această unitate administrativ-teritorială, această stațiune este o componentă importantă, nu trebuie uitată absolut deloc.





Eu voi pune foarte mult accentul pe toate măsurile care duc la creșterea nivelului de viață al constănțenilor, pentru că în turism lucrurile se întâmplă într-un anumit fel. Sunt foarte multe firme care au sediul în alte localități - în București, spre exemplu, care desfășoară activități aici, dar profitul nu rămâne în Constanța.







Mă interesează pentru Mamaia, ca să vă răspund punctual la întrebare, să punem în valoare stațiunea, să fie curată, să nu lăsăm să fie distrusă, pentru că Mamaia deja nu se mai înțelege dacă este o stațiune sau a devenit un cartier al Constanței. Deci trebuie să avem grijă la acest aspect urbanistic: cum și unde dăm autorizații de construire.







De asemenea, aș pune accentul foarte mult pe reabilitarea și darea în funcțiune a unui element foarte important pentru Constanța și anume Palatul Regal din Mamaia. Foarte puțini cred că știu, unii chiar constănțeni, mulți constănțeni nu știu că acolo există un palat regal, dar nici români din întreaga țară nu știu acest lucru, pentru că acea zonă a fost lăsată ani și ani de zile în paragină. Ea a fost obiectul unei afaceri imobiliare, bineînțeles din zona găștii Mazăre, care a dus la un dosar penal, dosar penal în care Statul Român a câștigat în primă fază proprietatea asupra acelei clădiri și vrem s-o redăm circulației sau circuitului turistic. Dacă noi toți, mulți din Constanța, dar mulți români din alte zone, mergem la Balchick în Bulgaria să vedem palatul regal de acolo, al Reginei Maria, iată că avem în Constanța un astfel de palat regal care nu este pus în valoare. Și eu cred că va fi un punct de atracție extraordinar pe viitor.





În privința turismului, voi face în așa fel încât să creștem perioada aceasta în care să vină turiști pe litoral, nu doar în timpul sezonului, pentru că unele puncte de atracție care pot fi în zona Centrului Istoric sau chiar în Mamaia (ne gândim la un parc tematic în Mamaia) pot aduce turiști și în extrasezon.





În privința Constanței, cele mai multe planuri și 90% dintre planurile noastre din programul politic se referă la oraș, la orașul ca atare și vizează și centrul Constanței, zona peninsulară, zona Ștefan cel Mare, toate aceste zone importante, faleza dintre plaja Modern și stațiunea Mamaia, dar se referă și la toate cartierele Constanței care trebuie reanimate, trebuie să fie supuse unor programe de regenerare urbană și avem astfel de planuri.





Să vorbim puțin despre infrastructura orașului. Știm că în ultimii ani s-a construit foarte mult în zona de nord a orașului. Ce beneficii sau repercursiuni poate avea acest lucru asupra Constanței și a cetățenilor săi?





Stelian Ion: S-a construit mult în zona de nord și nu doar în zona de nord. Faptul că se construiește, în sine, nu este o problemă pentru că orice oraș își dorește să se dezvolte. Această dezvoltare trebuie să fie una coerentă, nu una haotică, cum a fost în Constanța până în prezent.





În zona de nord, pentru că m-ați întrebat, e o problemă aparte pentru că zona aceea a fost dezvoltată la voia întâmplării. S-a vrut să fie o zonă de cluburi, după care tot... în general, oameni de afaceri care sunt legați de vechea administrație au dezvoltat acolo niște zone imobiliare care nu arată foarte bine din punctul meu de vedere. Este o aglomerație urbanistică, un fel de cartier pentru zona de cluburi. Nu arată bine și cred că din punct de vedere urbanistic este un mare regres.





Ar fi putut să se dezvolte toată zona aceea potrivit unui plan foarte bine pus la punct. Nu s-a întâmplat. Seamănă foarte mult cu ce s-a întâmplat în zona din Năvodari, unde sunt lipite practic unele lângă altele construcțiile și totul se sufocă acolo.





Problema principală este legată de această aglomerare, de lipsa locurilor de parcare, de aspectul inestetic, de faptul că plajele de multe ori sunt umbrite de aceste construcții într-o manieră inacceptabilă. Plajele ar trebui să fie ferite de această umbrire din partea construcțiilor din imediata apropiere, pentru că oamenii vin la mare să se bucure de soare, nu să se bucure de umbra unor clădiri foarte mari, puse aproape de plajă. Unele sunt chiar pe plajă puse.







Din punctul ăsta de vedere, voi schimba cu totul optica. Îmi doresc o dezvoltare urbanistică armonioasă, inclusiv pentru zona de nord. Avantajele au fost cele legate de fiscalitate, faptul că niște firme au reușit să își plătească angajații, s-au încasat niște bani la bugetul local. Dar una peste alta, dacă tragem linie, avem mai multe minusuri ca dezvoltare în acea zonă de nord. Nu este un exemplu de urmat. Aș spune că este un exemplu de așa nu.







Cred că puteam atrage taxe și impozite, să atragem investiții și fără să mutilăm orașul. De fapt, sunt convins de asta și asta este marea provocare pe care o accept și pe care o voi lansa investitorilor, să punem punct unei maniere incorecte de lucru. Unii dintre ei înțeleg lucrul asta, alții nu îl înțeleg. Și să dezvoltăm orașul după niște baze coerente, sănătoase, astfel încât să ne placă să trăim în orașul ăsta, nu să ne simțim pur și simplu sufocați. Asta este problema cu nordul Constanței, dar și cu alte zone. În sudul Constanței, din păcate sunt zone întregi fără utilități, fără asfalt, fără canalizare, fără energie electrică. Am văzut lucrul ăsta și este foarte trist pentru un oraș al secolului XXI.







Intenționați să vă concentrați pe atragerea unor noi investitori în oraș? Cum aveți de gând să faceți asta?





Stelian Ion: Nu poți face nicio investiție importantă. Nu poți face școli, nu poți face spitale, nu poți asfalta, nu poți amenaja parcuri. Nu poți face mai nimic fără bani, lucrul ăsta se știe. Și, bine, există posibilitatea unor împrumuturi, poți să te împrumuți într-o anumită limită, dar nu asta e ideea. Ideea e să atragi investitori, să fie un mediu economic efervescent, care să producă bani și din toate taxele și impozitele încasate să îți poți permite să te dezvolți și pe alte zone.





Partea de atrageri de investitori, după cum spuneam la începutul acestui interviu, pentru mine este cea mai importantă și am pus-o pe locul 1 în programul politic. Investitorii nu se atrag prin apeluri publice sau printr-o dispoziție dată de primari. În primul rând, investitorii vin singuri, nu trebuie să îi chemi tu atunci când le asiguri un mediu propice, adică dacă au o infrastructură bună, dacă au unde să își desfășoare activitatea, dacă au utilități, dacă au poate și niște facilități fiscale, ei vin singuri și vor să își desfășoare o activitate economică în localitatea ta.





În schimb, dacă nu desfășori, dacă nu realizezi investiții prin care să pui la punct niște utilități publice pe care să le oferi investitorilor, dacă nu ai infrastructură stradală, dacă nu le oferi niște facilități fiscale, ei vor alege întotdeauna o altă variantă, cea care este mai avantajoasă și de aceea, în Constanța, investitorii nu au venit.







Mai e o problemă, aceea legată de faimă, de reputația negativă pe care o are orașul nostru din păcate, din pricina tripletei toxice, infracționale aș putea spune, care a condus atâta timp acest oraș și chiar întregul județ. Se spunea, pe bună dreptate, printre investitori, că la Constanța nu poți deschide o afacere ca lumea dacă nu contribui la prosperitatea acestor indivizi, cei despre care știți foarte bine că mă refer, Mazăre, Nicușor Constantinescu, Grudinschi.





Faima asta negativă căpătată în atâta timp trebuie schimbată și percepția asta trebuie schimbată cu lucruri concrete. Pe lângă proiecte concrete pe care le avem în vedere, care vizează înființarea unui parc tehnologic în Constanța, care vizează înființarea unor centre de inovare tehnologică, vrem să aducem ceea ce este în zona asta de creativitate, de inginerie, de activități economice cu tehnologie avansată.







Deci, pe lângă aceste proiecte concrete, trebie să mai facem ceva. Primăria trebuie să aibă un departament, să aibă oameni specializați pe partea asta de diplomație administrativă, dacă îmi permit să îi spun așa. E foarte important să te duci în delegații, să prezinți avantajele orașului tău și în urma unor expoziții sau a unor întâlniri cu oameni de afaceri din alte zone ale lumii să îi convingi pe acei investitori să vină la tine în oraș să investească și voi pune la punct un astfel de mecanism, astfel încât Constanța să fie bine reprezentată și să ne prezentăm în fața tuturor avantajele. Cred că vom atrage și investitori români, nu sunt puțini, dar vom atrage și investitori din afara țării.





Va așteaptă o campanie fără precedent în mijlocul unei pandemii. Cum se resimte acest lucru?





Stelian Ion: Da, campania este fără precedent. Nu am mai trecut niciodată prin astfel de momente niciunii dintre noi. Nu doar campania este fără precedent, tot ce se întâmplă în această perioadă. În precampanie e un pic mai dificil pentru că trebuie să îți iei măsuri de precauție suplimentare, dar am luat toate măsurile de precauție suplimentare și ne întâlnim cu constănțenii, ne facem cunoscut programul nostru, le spunem ce avem de gând să facem în Constanța și suntem bine primiți în toate zonele din Constanța. Pandemia nu ne poate opri și nu e în regulă să ne oprim din mers pentru că viața merge înainte, trebuie doar să ne adaptăm și să luăm măsurile de precauție. Asta este provocarea momentului. Vor veni, la un moment dat, poate alte provocări față de care trebuie să ne adaptăm.







Campania în sine, dincolo de partea asta legată de pandemie, are însă alte accente. Încă nu a început campania. Va începe peste aproximativ o săptămână, dar are accente isterice din partea unora care cred că prin atacuri și prin campanii plătite, prin campanii de denigrare pot scădea șansele USR PLUS la Primăria Constanța, pentru că șansa reală de schimbare la Constanța vine din partea USR PLUS, nu din altă zonă.





PSD, PNL au arătat timp de 20 de ani, de 30 de ani de ce au fost în stare la Constanța. Au avut acel USL care a fost dezastruos nu doar în orașul nostru, ci și în alte zone. Acum este un blat care e vizibil de la distanță între cele două formațiuni, așa încât, cred că lumea e foarte foarte, foarte conștientă că singura alternativă de a schimba PSD la Constanța este USR PLUS și chestiunea asta pur și simplu îi scoate din minți pe cei care dețin acum frâiele decizionale în Constanța și pe cei care își doresc... sunt niște grupuri de interese foarte puternice care își doresc să pună mâna pe acest oraș, practic. Adică să se schimbe o mafie cu altă mafie. Constănțenii au observat asta și se va vedea la vot. Dacă vor constănțenii noștri să avem o schimbare majoră în Constanța, să nu fim legați de niciun fel de grup de interese dubios, dacă vor să aducem Constanța la un nivel occidental, trebuie să ofere o șansă USR PLUS, pentru că avem cea mai bună echipă și suntem foarte hotărâți să facem schimbarea asta.







De asta mi-am și asumat această candidatură, în ciuda tuturor atacurilor care vin de peste tot, vom merge până la capăt și vom câștiga Primăria Constanța și le vom demonstra tututor că asta a fost calea corectă.





În încheiere, aș dori să vă rog să spuneți alegătorilor în câteva cuvinte de ce ar trebui să vă aleagă.







Stelian Ion: Aș dori să ne aleagă constănțenii pentru că suntem realmente singura șansă de a schimba Constanța și de a o scoate din subdezvoltare. Timp de 20 de ani, PSD (ajutat de foarte multe ori de PNL) n-a făcut altceva decât să jefuiască patrimoniul acestui oraș și să sifoneze banul public.





Semnalul s-a dat în mai 2019 la europarlamentare. Constănțenii vor altceva, constănțenii au arătat că vor o schimbare și schimbarea aceasta nu este decât din partea USR PLUS. Toate celelalte variante sunt variante pierzătoare.







Noi ne gândim în primul rând la copiii noștri, să le dăm o șansă să crească și să-și găsească un viitor în acest oraș, care vrem să fie un oraș occidental, un oraș prosper, un oraș modern.







