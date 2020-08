VIDEO Vergil Chițac, candidat PNL la Primăria Constanța: Trebuie creată o nouă companie energetică, în subordinea Primăriei, care să înglobeze CET și RADET

Articol promovat de Smile Media

Dacă m-ați întreba care sunt principalele trei probleme ale Constanței în momentul de față eu v-aș spune fără să ezit: 1.economia, 2.calitatea serviciilor publice și 3.cheltuirea judicioasă a banilor publici.

Avem o gigacalorie foarte scumpă, de 538 de lei.

Dat fiind faptul că sistemul nu a fost modernizat, nu a fost retehnologizat, în special CET-ul, suntem în situația în care binomul acesta CET (cel care produce căldură) și RADET (cel care o distribuie) este unul aflat în insolvență.

Nu putem lăsa sistemul de termoficare să se degradeze și binomul CET-RADET să intre în faliment, pentru că înseamnă că-l pierdem. Trebuie să-l retehnologizăm, măcar pentru consumatorii actuali. Trebuie creată o nouă companie energetică, în subordinea Primăriei, care să înglobeze CET și RADET.

România a acumulat în momentul de față, prin programul Green Deal, prin vânzarea certificatelor verzi, 7,5 până la 8 miliarde de euro.

Nu vom obliga cetățenii, așa cum greșit răspândesc unii zvonuri, să se rebranșeze.

Eu cred că după ce aceste centrale termice de bloc își vor fi epuizat perioada de valabilitate, când cetățenii vor fi nevoiți să și le schimbe, când vor analiza prețul necesar, coroborat cu prețul gazului (știu eu cât va fi la vremea aceea?), coroborat cu diferitele taxe pe care trebuie să le plătească (pentru că sunt taxe de dioxid de carbon, de poluare), vor găsi în sistemul acesta de termoficare o variantă mai ieftină și mai bună.





Dacă m-ați întreba care sunt principalele trei probleme ale Constanței în momentul de față eu v-aș spune fără să ezit: 1.economia despre care am vorbit, 2.calitatea serviciilor publice și 3.cheltuirea judicioasă a banilor publici.Ultimele două sunt conexate, pentru că eu am constatat (și cred că și cetățenii au constatat) că raportul calitate-preț la unele servicii pe care unii privați le fac în beneficiul constănțenilor este defavorabil. Există o risipă a banului public și contractele astea nu corespund calității.S-o luăm pe rând. Vorbeați de contractul acesta de salubritate. Firma respectivă de salubritate, mai exact patronul, pe baza acestui contract, este trimis de DNA în judecată. Mă rog, este un proces în justiție asupra căruia nu pot să mă pronunț, dar totul a plecat (și am spus în 2016) de la prețurile foarte mari care au fost prevăzute în contract.Noi va trebui urgent să intrăm într-un modul de renegociere a acestor contracte, care sunt contracte comerciale, din două perspective: prima perspectivă o reprezintă calitatea serviciilor pe care firmele acestea care desfășoară contractele le acordă și doi, va trebui să stabilim niște mecanisme de control a prețurilor pe care ei le percep și pe care noi le plătim, de așa manieră încât să corespundă calității.Referindu-mă la termoficare, este o situație cu totul și cu totul specială. Cum stăm cu termoficarea? Ca să vedeți tabloul de ansamblu.Constanța în 1989 avea racordate la sistemul de termoficare 105.000 de apartamente și case, deci 105.000 de consumatori. În momentul de față sunt între 55.000 și 60.000. Tot în momentul de față, avem o gigacalorie foarte scumpă, de 538 de lei. Este adevărat că primăria subvenționează de la 250 până la 538 de lei, urmând ca cei care beneficiază pe timp de iarnă de căldură să plătească numai 250lei/gigacalorie. Subvenția asta, noi trebuie să spunem, chiar dacă e bine că se dă și o să vedem de ce, grevează partea de investiții, pentru că se ia din bugetul de venituri și se duce către această subvenție, micșorând partea de capital, de investiții.Dat fiind faptul că sistemul nu a fost modernizat, nu a fost retehnologizat, în special CET-ul, suntem în situația în care binomul acesta CET (cel care produce căldură) și RADET (cel care o distribuie) este unul aflat în insolvență. CET aparține de Ministerul Energiei, RADET este o regie în subordinea Consiliului Local, deci a Primăriei la modul general.Avem, cum spuneam, racordate 55.000 de apartamente, 55.000 de consumatori. Restul s-au debranșat și și-au făcut propriile centrale de apartamente.Abordarea mea este următoarea: nu putem lăsa sistemul de termoficare să se degradeze și binomul CET-RADET să intre în faliment, pentru că înseamnă că-l pierdem. Trebuie să-l retehnologizăm, măcar pentru consumatorii actuali. Dacă vor continua să se debranșeze, atunci nu va mai fi încărcarea necesară pe sistem.Și atunci sunt trei probleme: există o problemă juridică, există o problemă tehnică și există o problemă de finanțare.Rezolvarea problemei juridice este următoarea: trebuie creată o nouă companie energetică, în subordinea Primăriei, care să înglobeze CET și RADET, însă nu trebuie să se facă o fuziune, pentru că am înțeles că juridic este greu, trebuie să se facă un transfer de business, transfer de afacere de la CET și RADET către noua companie pe care o creăm.Soluția tehnică este (și eu am făcut o vizită chiar săptămâna trecută la CET și m-am întâlnit cu directorul general și cu tot staff-ul de conducere, inclusiv cu liderul sindical) simplă. CET va fi retehnologizat, vom crea un sistem SACET de degenerare, ecodegenerare în regim de înaltă eficiență, cu randamente de 60% și peste. El va produce, în primul rând, energie electrică pe care o vom distribui în rețeaua de energie electrică a țării, așa cum era odată, și ca produs secundar - apa fiartă, care se va duce prin RADET și va ajunge la cetățeni fie sub formă de căldură iarnă, fie sub formă de apă caldă la robinet sau la duș.Deci soluția tehnică există. Sigur că vom schimba și toate traseele de tubulaturi, care nu traversează marile bulevarde, deci nu-i vom deranja foarte mult pe cetățeni prin schimbarea traseelor de tubulaturi, dar vom face o chestiune temeinică, pentru 30-40 de ani.Partea de finanțare este foarte simplă. România a acumulat în momentul de față, prin programul Green Deal, prin vânzarea certificatelor verzi, 7,5 până la 8 miliarde de euro. Acolo se depun proiecte, iar proiectele de tipul ăsta, de modernizare a termoficării în orașele mari sunt absolut eligibile. Iar proiectele sunt finanțate după sistemul "primul venit, primul servit". Adică există și partea de finanțare.Sigur că eu îmi propun să modernizăm sistemul acesta și să creăm posiblitatea ca cetățenii sau instituțiile publice, dacă vor dori (gratis, fără să le percem bani), după ce-l vom moderniza să se rebranșeze la sistemul de termoficare.Să știți că sistemul de termoficare despre care vă vorbesc nu este ceva revoluționar. În momentul de față, Viena trece toată la termoficare.Nu vom obliga cetățenii, așa cum greșit răspândesc unii zvonuri (sigur, pentru a decredibiliza proiectul meu), să se rebranșeze. Dacă doresc, bine. Dacă nu, nu. Nici nu-i vom împiedica să se rebranșeze, cum se întâmplă în momentul de față. Noi vrem ca în niște standarde normale într-o economie de piață să creăm un serviciu, iar dacă cetățenii vor dori să se rebranșeze, bine. Dacă nu, nu.