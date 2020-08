VIDEO INTERVIU Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Sectorului 6: Va trebui să gândim un proiect, în următorii ani, pentru a scoate metroul până la Domnești. Plus: problemele cu poluarea și “orașul care te poate agasa”

Recomandat de PNL

Am un program în șase puncte principale, care la rândul lor (aceste puncte) au mai multe subpuncte, dar ideea principala este că vreau să îmbunătățesc viața oamenilor și vreau să fie și la noi, în București - cel puțin în sectorul 6, deși îmi doresc pentru tot Bucureștiul - același standard de calitate urbanistică pe care îl vedem atunci când mergem într-o capitală europeană sau într-un oraș european civilizat.





În primul rând, calitatea spațiului dintre blocuri. În momentul de față, spațiul dintre blocuri, acolo unde locuiesc oamenii de fapt, este lăsat în paragină, este murdar, neîngrijit, câteodată întunecos. Principala mea idee aici este să vin cu peisagiști, care să găsească soluții individuale și prin implicarea asociațiilor de proprietari să cresc efectiv calitatea spațiului dintre blocuri.





Cea de-a doua ar fi cu focalizare în special pe trei proiecte mari de regenerare urbană și am în vedere insula de la Lacul Morii și toată zona Lacul Morii din Crângași, care reprezintă un avantaj pentru noi, dar care este nefolosit și care trebuie să devină o zonă de promenadă și de agrement, cu mult verde. A doua este creșterea spațiului parcului Drumul Taberei, cunoscut ca Parcul Moghioroș, de exemplu, pentru că este foarte mult spațiu vizavi de linia tramvaiului 41, peste linia tramvaiului 41 și acolo îmi doresc să cresc suprafața parcului, în acea zonă.





A treia chestiune foarte importantă (deși pot să vi le zic pe toate șase dacă vreți, că am făcut proiectul meu în șase puncte pentru sectorul 6) este creșterea capacității școlilor, grădinițelor și a creșelor, pentru că în acest moment se învață în două-trei schimburi în școlile noastre și nu mi se pare normal.





Eu mă gândesc la un spital de dimensiune mai degrabă medie spre mică, undeva la 150 de paturi dacă va fi nevoie, sau 100 de paturi, dar care, din contră, să pună accentul nu pe partea de cazare, că nu asta este important la un spital, partea de cazare efectivă, ci să pună accentul pe servicii medicale, servicii medicale interdisciplinare complete și complexe pentru populația sectorului 6. Și-l văd plasat undeva în zona Giulești, între Giulești și Militari, deci în zona aceea simt că oamenii au cel mai puțin acces la servicii de sănătate.





În primul rând, vreau să scad nevoia de mobilitate ținând oamenii în sector. De ce pleacă oamenii din sector? Vor să se ducă la școală, dacă e nevoie la facultate, dacă sunt tineri, vor să se ducă la muncă sau vor să se ducă să se distreze. De aia pleacă oamenii din sector, în special ziua. Bun, atunci dacă voi face insula lacul Morii, voi amenaja strada Liniei, voi crește calitatea vieții culturale în sector, zone de promenadă, zone de divertisment, ei nu vor mai fi nevoiți să plece din sector și vor avea aproape de casă toate aceste servicii.





Mi-aș dori foarte mult ca oamenii să poată să facă diferența dintre ceea ce propune PNL împreună cu Alianța USR PLUS și ceea ce propun alții. Pentru că anul acesta avem pentru prima dată o ofertă electorală care nu se bazează pe vedetisme și pe lipsa de consistență.





În primul rând, ca să poți gestiona un sector trebuie să înțelegi un sector. Ca să înțelegi trebuie să ai o oarecare pregătire în acel domeniu. Trebuie să te uiți, să înțelegi funcțiunile urbane, trebuie să înțelegi statistic repartizarea teritoriului, să înțelegi problemele care ies din date, trebuie să știi să analizezi date.







Voi câștiga aceste alegeri, acesta este planul meu pentru sectorul 6. Și voi crește calitatea vieții oamenilor din sectorul 6. Atât de simplu. Asta îmi propun, asta este viziunea mea. Evident că sunt multe și numeroase măsurile pe care le am în vedere. Am un program în șase puncte principale, care la rândul lor (aceste puncte) au mai multe subpuncte, dar ideea principala este că vreau să îmbunătățesc viața oamenilor și vreau să fie și la noi, în București - cel puțin în sectorul 6, deși îmi doresc pentru tot Bucureștiul - același standard de calitate urbanistică pe care îl vedem atunci când mergem într-o capitală europeană sau într-un oraș european civilizat.În primul rând, calitatea spațiului dintre blocuri. În momentul de față, spațiul dintre blocuri, acolo unde locuiesc oamenii de fapt, este lăsat în paragină, este murdar, neîngrijit, câteodată întunecos. Principala mea idee aici este să vin cu peisagiști, care să găsească soluții individuale și prin implicarea asociațiilor de proprietari să cresc efectiv calitatea spațiului dintre blocuri. Pentru că foarte mulți oameni, îndeosebi bătrânii, stau într-o zonă destul de apropiată de casă. Nu se duc foarte mult, poate se duc până la piață sau până în parc. Dar oamenii acolo își trăiesc viața și dacă nu ai o calitate bună a acestui spațiu, nu poți să ai o viață bună. Aceasta este prima. Pot să vă zic mai multe, dacă vreți. Cea de-a doua ar fi cu focalizare în special pe trei proiecte mari de regenerare urbană și am în vedere insula de la Lacul Morii și toată zona Lacul Morii din Crângași, care reprezintă un avantaj pentru noi, dar care este nefolosit și care trebuie să devină o zonă de promenadă și de agrement, cu mult verde. A doua este creșterea spațiului parcului Drumul Taberei, cunoscut ca Parcul Moghioroș, de exemplu, pentru că este foarte mult spațiu vizavi de linia tramvaiului 41, peste linia tramvaiului 41 și acolo îmi doresc să cresc suprafața parcului, în acea zonă. Practic, noi în sectorul 6 avem foarte puțin spațiu verde, foarte puține parcuri. Densitatea este foarte mare și e nevoie de foarte mult spațiu verde. Și mai am în vedere amenajarea străzii Liniei și aici și Nicușor Dan are în vedere un proiect de mobilitate urbană și eu am în vedere un proiect de mobilitate urbană pe care îl va face Primăria Capitalei, Nicușor Dan, dar eu vreau să-l amenajez totodată și ca spațiu verde. Pentru că cele două nu sunt neapărat în conflict, se pot face împreună. Am aceste trei mari proiecte pentru care o să dau drumul la niște concursuri internaționale de soluții și urbaniștii, specialiștii în amenajare urbană și în peisagistică să vină cu soluțiile pe care le vom executa. A treia chestiune foarte importantă (deși pot să vi le zic pe toate șase dacă vreți, că am făcut proiectul meu în șase puncte pentru sectorul 6) este creșterea capacității școlilor, grădinițelor și a creșelor, pentru că în acest moment se învață în două-trei schimburi în școlile noastre și nu mi se pare normal. Avem nevoie de servicii complete pe toată durata zilei pentru copii, nu doar dimineața, la prânz sau seara, în funcție de schimburile în care se învață, ci trebuie și aici e nevoie de mai mult spațiu școlar. E nevoie de școli noi, iar densitatea este foarte mare la noi în sector. Atunci voi mansarda școlile pentru a crește capacitatea de primire a elevilor. De asemenea, nu există decât trei creșe în tot sectorul 6 și vorbim aici de 380.000 de oameni.Cu siguranță, cu siguranță. Nu mi se pare foarte complicat să construiești niște creșe. Îmi aduc aminte că am făcut un studiu în urmă cu vreo 10 ani pe creșe și pe educația timpurie, educația de dinaintea grădiniței (că și aici este vorba de educație, nu doar de îngrijire) și e un proiect foarte drag mie. Se accede netransparent la grădinițe. Vreau să transparentizez tot acest proces și vreau să construiesc grădinițe noi, pentru că cererile sunt mult mai mari decât poate acum oferi administrația sectorului 6.Cu siguranță că sunt. Gândiți-vă un pic: în patru ani de zile, un sector din București, sectorul 6, are la îndemână aproape un miliard de euro. Un miliard de euro! Unde sunt banii ăștia? Asta nu înțeleg. Dom'le, din banii ăștia pe patru ani de zile poți să faci mult. Mult, mult, mult mai mult și mai bine decât s-a făcut până acum, dacă nu furi și dacă nu sifonezi fondurile prin companii apropiate ție. Deci se poate, iar acum se poate cu adevărat. Aceste lucruri sunt mai de zona de aspect, în zona aspectului și în zona construcției de infrastructură. Evident că am în vedere și alte lucruri, cum ar fi să transparentizez total activitatea primăriei, să public toate contractele pe site, facturile, plățile. Vreau să informatizez serviciile publice că oamenii să nu mai fie nevoiți să interacționeze prin ghișeu, decât dacă vor. Vreau să mă duc și să fac în fiecare cartier birouri unice prin care oamenii să poată interacționa cu primăria, cu autoritatea locală și să aibă acces la servicii. Vreau să mă ocup de mediul de afaceri pentru că în sectorul 6 avem un mediu de afaceri prosper, aș zice eu, care nu se datorează primăriei, ci din contră. În ciuda neimplicării primăriei, au apărut zone de birouri, corporații, avem zona Sema Parc, avem zona Afi Cotroceni, Plaza, avem bulevardul Preciziei, West Gate, Iuliu Maniu. Deci avem potențial de dezvoltare foarte bun și vreau să combin partea de business, care oferă locuri de muncă cu partea de locuire, ca oamenii să nu se mai ducă în alte sectoare sau în Pipera sau cine știe unde că să-și caute de muncă și să rămână în sector, aproape de casă. Să nu mai stea în trafic. Efectiv asta vreau să fac.În sectorul 6 nu există niciun spital. Deci noi, în sectorul 6, nu avem niciun spital. Am în vedere un spital nu foarte mare, pentru că vreau să propun chestiuni realiste. Nu vreau să fac ca Gabriela Firea, să vin să promit spital cu 2.500 de paturi, să vin cu o machetă și să zic "uite, ăsta e spitalul" și după să-l fac din containere, cum l-a făcut dânsa. Deci nu așa. Eu mă gândesc la un spital de dimensiune mai degrabă medie spre mică, undeva la 150 de paturi dacă va fi nevoie, sau 100 de paturi, dar care, din contră, să pună accentul nu pe partea de cazare, că nu asta este important la un spital, partea de cazare efectivă, ci să pună accentul pe servicii medicale, servicii medicale interdisciplinare complete și complexe pentru populația sectorului 6. Și-l văd plasat undeva în zona Giulești, între Giulești și Militari, deci în zona aceea simt că oamenii au cel mai puțin acces la servicii de sănătate.Sectorul 6 este cel mai izolat sector din București de restul orașului. Sunt patru artere care fac legătura cu celelalte sectoare și doar două artere sau aproape două, depinde cum punem podul Basarab, care fac legătura cu centrul. Problema este semnificativă. Și vreau să rezolv problema mobilității prin mai multe măsuri. În primul rând, vreau să scad nevoia de mobilitate ținând oamenii în sector. De ce pleacă oamenii din sector? Vor să se ducă la școală, dacă e nevoie la facultate, dacă sunt tineri, vor să se ducă la muncă sau vor să se ducă să se distreze. De aia pleacă oamenii din sector, în special ziua. Bun, atunci dacă voi face insula lacul Morii, voi amenaja strada Liniei, voi crește calitatea vieții culturale în sector, zone de promenadă, zone de divertisment, ei nu vor mai fi nevoiți să plece din sector și vor avea aproape de casă toate aceste servicii. Asta pe de-o parte.După aceea, principalele atribuții pe mobilitate le are Primăria Capitalei. Da? Eu la primăria sectorului o să am atribuții de mobilitate în special pe zona transportului alternativ. Bun. Ideea este că, dacă am locuri de muncă și am și o să am și mai multe în sector, atunci oamenii iar nu mai sunt nevoiți să iasă din sector și pot să folosească transportul alternativ, ca în 5 minute să se dea jos din casă și să ajungă pe bicicletă, trotinetă sau chiar cu transportul în comun la serviciu. Sau chiar pe jos. Deci aici este practic viziunea mea, vreau să combin partea de locuire. Au apărut cartiere noi, au apărut foarte multe, mii și mii de locuințe și vreau să combin partea de locuire cu partea de business și asta este până la urmă cheia succesului. Dacă ai familii tinere la tine în sector, care locuiesc acolo și muncesc acolo, business-urile sunt productive și prosperă, pentru că au oameni pregățiți și tineri, ei plătesc impozite și taxe locale care vin la primărie și eu voi lua acei bani și-i voi duce tot în proiecte care vor îmbunătăți viața oamenilor. Este, practic, formula de succes în orice administrație - când ai joburi, investiții, forță de muncă cu locuire și administrația publică în această triadă care să dea consistență. Și revenind la întrebare, în sfârșit o să avem și noi anul acesta metroul în Drumul Taberei. Am trăit în ultimii 8 ani, eu personal, cu șantierul sub geamul blocului, că eu locuiesc în Drumul Taberei. Locuiesc în Drumul Taberei din 1985, deci sunt în sectorul 6 de foarte, foarte mulți ani, de la vârsta de 7 ani. Și punând acces pe parcări de tip park&ride bine conectate, dar trebuie să fac aceste lucruri împreună cu Nicușor Dan.Parcări în apropierea metroului și metroul trebuie să continue proiectul de dezvoltare a metroului. Nu mi se pare normal ca metroul să fie până pe strada Râul Doamnei, unde se oprește acum, el ar fi trebuit să fie tras până în Domnești. Dacă oamenii vin acolo, faci acolo un mare park&ride și vin din toată zona, vin din Clinceni, Domnești, Bragadiru... vin și își parchează mașina acolo, se suie în metrou și se duc imediat până în centru. Nu mai vin să aglomereze zonele de cartiere și de blocuri din zona Valea Ialomiței, Râul Doamnei sau alte zone în Drumul Taberei, cu mașina individuală, nu trebuie să ducă în afara Bucureștiului și va trebui să gândim un proiect în următorii ani, împreună cu Guvernul, ca să scoatem metroul până acolo, pentru că nu e normal să aduci traficul tot în Drumul Taberei ca oamenii de acolo să ia metroul. Plus că proiectul de acum pe Prelungirea Ghencea al Primăriei Capitalei este o glumă proastă, sinistră, așa cum este făcut de Gabriela Firea.Șțiți că Prelungirea Ghencea are și ea o lungime. Gabriela Firea a venit cu acel proiect de pe Prelungirea Ghencea. E bine ca oamenii să știe, prevede inclusiv o linie de tramvai care să ducă către Domnești, către pasajul Domnești, unde să fie un park&ride. Pe actualul proiect nu s-a apucat nimeni să lucreze pe linia de tramvai și s-au apucat și au făcut un ciot, o șeptime. Deci am măsurat efectiv prelungirea Prelungirii Ghencea și o șeptime din Prelungirea Ghencea au asfaltat. Și mai departe de șeptimea asta, adică încă 6 tronsoane de aceeași lungime, nici măcar nu s-au apucat să facă exproprierile. Deci s-au apucat așa de ochii soacrei, că avem noi șantierul de pe Prelungirea Ghencea, dar este o minciună. Nu, acel proiect va continua cu Nicușor Dan și cu mine. Noi vom face acel proiect ca să facilităm, într-o primă fază, accesul oamenilor care vor să-și lase totuși mașina la Domneșți, să ia tramvaiul până în zona Răul Doamnei, Valea Ialomiței, după care să ia metroul. Ar fi fost mult mai logic ca din prima oamenii să ia metroul din zona Domnești. Nu s-a gândit integrat. Adică s-a gândit, dar s-a executat aiurea. Asta este, o să îmbunătățim pe parcurs. Deci avem mai multe artere care aduc foarte mult trafic în București, cea mai importantă fiind Iuliu Maniu, West Gate, pentru că aici ai autostrada A1 și practic conexiunea Bucureștiului cu lumea occidentală, cu Uniunea Europeană, țările din statele membre. Aici, din păcate, actualul primar a reamenajat și a pus floricele, a tăiat copaci și a pus floricele pe Iuliu Maniu, dar din păcate nu a rezolvat niciuna din problemele serioase. În afară de faptul că a spoit un pic și a făcut să pară puțin mai drăguț, problemele sistemice de trafic au rămas acolo. Și sunt soluții, inclusiv soluții care să asigure un tranzit mult mai ușor. Dar nu l-a interesat decât să-l facă să arate frumos. Nu l-a interesat partea de funcțiune, de transport, de mobilitate.Trebuie să te ocupi, trebuie să ai bani și să faci investiții. Și să vă zic despre ce este vorba. Haideți să luăm iarăși traficul ca exemplu. Dacă ai un trafic care generează poluare, în acel context poluarea dată de noxe și de tot ce iese din gazul de eșapament generează boli cardio-respiratorii și cancere. Și dacă nu rezolvi problema traficului, dacă nu schimbi paradigma de mobilitate de pe auto-individual pe transport în comun și alternativ, o să ai poluare, o să ai boli cardio-respiratorii și o să ai oameni care mor de cancer. Și atunci, costurile vor fi...unde vor fi decontate? La Ministerul Sănătății, pentru că vei avea oameni în spitale care vor suferi și unii vor muri. Deci tot ce nu se face în politicile de urbanism se decontează în sănătate. Și asta trebuie să înțelegem noi. Avem mari probleme pe zona de mediu în Bucureșți, mari - și cu gropile de gunoi, care sunt generatoare de poluare, și cu traficul, și cu praful care vine din Ilfov, și cu lipsa spațiilor verzi. Mai departe, pe aceeași logică, un oraș te poate agasa, poate să fie zgomotul prea mare. Poate să fie, dacă mergem aici pe Calea Victoriei, stânga-dreapta, o să vedem niște clădiri și le șțiți foarte bine, care sunt vai de ele, care sunt urâte, sunt "atenție, cade tencuiala". Ele te apasă, te apasă și îți pot genera depresii, nu-ți dă o stare de bine. Astea unde te trimit? Tot la spital. Deci calitatea mediului urban îți prelungește și viața și te face să trăiești și mai bine. Și asta zic, tot ce nu se face în politicile de urbanism se decontează. Totul este interconectat și atunci e nevoie de oameni care înțeleg aceste lucruri și pot să acționeze integrat și investi suficient ca să schimbe până la urmă fața orașului.Eu fac campanii electorale din 2016 până acum. În comparație cu vechea campanie, oamenii sunt mult mai receptivi. Campania din 2016, dacă e să compar localele cu localele de atunci, sunt mai receptivi... nu, scuze, nu mai receptivi. Vreau să fiu foarte sincer aici. Sunt mult mai binevoitori. Da? Îți zâmbesc, în fine, nu te reped. Dar în același timp, îi simt și nu e doar problema noastră, e problemă generalizată, că am vorbit inclusiv cu oameni din alte partide politice, e o oarecare nepăsare. Să fie vara de vină, să fie pandemia? Îi simt puțin interesați de ceea ce se întâmplă pe scena politică, din păcate, pentru că ei vor fi chemați să voteze pe cei mai competenți și mai integri dintre noi. Și mi-aș dori foarte mult ca oamenii să poată să facă diferența dintre ceea ce propune PNL împreună cu Alianța USR PLUS și ceea ce propun alții. Pentru că anul acesta avem pentru prima dată o ofertă electorală care nu se bazează pe vedetisme și pe lipsa de consistență, dar dublată de notorietate, cum ar fi de exemplu Gabriela Firea cu lista ei de vedete sau vedete trecute, cum să le numesc? Care nu au niciun fel de competențe în administrația locală, dar sunt puse acolo să ia ochii și să ia fața. Spre deosebire de acest tip de abordare de a face politică superficială, că să nu-i zic altfel, noi am venit cu candidați care sunt competenți, care au cariere demonstrabile în spate, recunoscute și integri. Asta este diferența. Nu cred, nu-mi aduc aminte ca până acum în București să fi avut de la o forță politică cu șanse o garnitură de lideri politici și de candidați la toate sectoarele din București așa cum avem anul acesta. Și este o șansă și mi-aș dori ca bucureștenii să nu fie indiferenți la această șansă. Trebuie să facă diferența dintre noi și ei, pentru că, acum pe bune, chiar e o diferență. Adică sper să se observe. Oricine poate să mă întrebe de unde vin și ce am făcut, pot să-i arăt CV-ul meu. La fel și Clotilde Armand, la fel și toți ceilalți candidați: Mona Spătaru, Cristian Băcanu, Adrian Moraru sau Mihaiu de la sectorul 2. Sunt oameni care nu au cariere contrafăcute, cum au colegii de apărare, nu au cariere plagiate și contrafăcute. Nu, noi suntem autentici. Suntem autentici și avem o experiență profesională cu care chiar ne mândrim.În primul rând, ca să poți gestiona un sector trebuie să înțelegi un sector. Ca să înțelegi trebuie să ai o oarecare pregătire în acel domeniu. Trebuie să te uiți, să înțelegi funcțiunile urbane, trebuie să înțelegi statistic repartizarea teritoriului, să înțelegi problemele care ies din date, trebuie să știi să analizezi date. Dacă nu ești în stare să iei decizii bazate pe evidențe și pe date, vei lua decizii așa, pe ce îți trece ție prin cap. Ai nevoie de anumite tipuri de competență, anumite competențe pe care evident că un tip care și-a terminat facultatea la 36 de ani nu le-a avut, că n-are cum să le aibă. A făcut o particulară la 36 de ani și el zice că e competent. Păi nu e și se vede că n-a făcut absolut nimic în trei ani și jumătate. A împrumutat o grămadă de bani de curând. A împrumutat anul trecut și acum doi ani am ajuns la peste 250 de milioane de euro și banii ăștia i-a luat repede și i-a băgat în proiecte, rapid acum în alegeri, ca să ia fața oamenilor, să zică că a făcut și el ceva. Numai că le face prost. Lucrările sunt foarte scumpe și sunt foarte proaste și se vede, da? Au turnat un asfalt într-un parc, au amenajat un parc, a venit ploaia, tot parcul este inundat. Nu ai scurgeri. Oamenii nu pot să mai iasă după ploaia aia în parc vreo două, trei zile până nu se evaporă apa. E foarte... ,nu vreau să jignesc pe nimeni, dar e foarte provincial totul, e strâmb, e murdar, e rupt, e ciobit, lipsesc elemente din lucrările publice. Nimic nu este pus la punct, nimic nu este perfect, nimic nu este logic îmbinat ca funcțiuni și de aia mor de frustrare când mă duc într-un oraș pus la punct. Mă duc doar până la Budapesta sau chiar și la Sofia mai nou, în Tirana la Albania, că am ajuns să ne comparăm cu astfel de capitale, de țări. Și nu mai vorbim de Viena, Paris, Berlin, Lisabona sau alte capitale europene. Și vezi că totul este pus la punct, că totul este logic, totul este funcțional, totul este plăcut peisagistic. Și vii la noi în sector și totul este provincial și cum să zic, neconform încă din ziua recepției. Asta nu înțeleg eu. Bine, eu înțeleg de ce. Pentru că atunci când lucrezi cu anumite firme nu te mai duci peste ele și iei contractul și zici "uite ce scrie aici".Un contract trebuie să fii în stare, tu ca primar, să-l verifici, dacă cei care au făcut contractele pentru lucrări publice sau pentru livrări de servicii le-au făcut corect și având niște standarde acolo. Pentru că la recepție trebuie să vezi dacă fiecare element din acel contract se află în lucrare, dacă a fost respectat proiectul, dacă n-a fost schimbat, dacă s-a folosit materialul care s-a licitat și așa mai departe. Aici este principala... în fine, competență pe care trebuie s-o aibă un primar, care trebuie să fie un manager. Și înțelegi aceste lucruri, nu dacă faci nu știu ce bijniță și nu știu ce afaceri cu Bitner, pușculița lui Năstase, până la 30 și ceva de ani, te îmbogățești din amanet și din împrumuturi și, în fine, faci fel și fel de afaceri paravan, cum a făcut Gabriel Mutu cu alimentara, că știți că a făcut 23 de societăți. Este și cercetat de DIICOT de 6 ani pentru spălare de bani și crimă organizată. Deci nu acolo înveți lucrurile astea. Lucrurile astea le înveți o dată la școală, dacă ai școală, sau le înveți lucrând pentru proiecte pentru reforma administrației sau proiecte de servicii publice pentru administrații, cum am făcut eu. Eu, cel puțin teoretic, vin la primărie super pregătit, peste care adaug și experiența mea de președinte ANFP, agenție guvernamentală, experiență executivă. Deci diferența dintre mine și Mutu, cel puțin profesional, este imensă. Este diferența unui om care a predat la universitate, eu am predat șapte ani la Universitatea din București management de proiect. Gabriel Mutu a terminat o facultate particulară la 36 de ani. Aici este marea diferență și oamenii trebuie s-o vadă.În primul rând, am avut mai multe proiecte în Consiliul General în primul an. În primul an am avut mai multe inițiative. Una dintre ele era ca tot ce se publică în format scanat, să se publice și în format editabil, ca să poți să-ți organizezi mai ușor informația și să fie mai transparentă. Am avut mai multe proiecte împreună cu colegii mei, unele inițiate de mine, unele inițiate de ei. Până în momentul în care mi-am dat seama că n-am cu cine. Gabriela Firea nu ne punea pe ordinea de zi. Deci efectiv nu ne punea pe ordinea de zi, încălcând Constituția pentru că dreptul de a-i reprezenta pe oameni reprezenta și dreptul de a iniția astfel de proiecte. Dar găsea fel și fel de chichițe prin secretariatul primăriei și nu ne punea pe ordinea de zi, moment în care, când chiar voiam să promovez niște proiecte trebuia să mă duc și să negociez cu ei. Nu eu, poate liderul de grup, care acum e la ei, că este unul dintre trădătorii care au plecat din PNL în PSD. Și ca să îmi treacă mie un proiect în interesul cetățenilor trebuia să închid ochii la un proiect sau altul de-al lor, pe companii municipale sau alte proiecte pe care nu le-aș fi votat în veci. Și când am văzut că așa stă treaba, am zis că n-o să mai vin să-mi bat capul să vin și să scriu proiecte pentru că nu am cu cine și pentru cine, n-o să le depună pe ordinea de zi sau îmi cer la schimb să mă uit în altă parte când ei fac o nefăcută și mi-am făcut ca principal proiect să transparentizez tot ce se întâmplă în primărie. Și am avut o muncă de trei ani și jumătate și această muncă îmi este recunoscută, că am explicat de fiecare dată cu subiect și predicat cum au prăduit și cum au ineficientizat și cum au efectiv dublat birocrația și tot ce nu au făcut bine în primărie. Și aici e unul dintre lucrurile pe care le regret, că nu am putut să promovez (fiind minoritar, noi aveam 8 oameni din 55) proiecte pentru că n-am vrut să fac acest compromis, adică să zic "ok, am și eu un proiect cu care mă laud", dar să mă uit în altă parte sau să votez cu ei în momentul în care simțeam că nu trebuie să fac acest lucru. N-am vrut să mă vând, efectiv. Și de aceea nu am avut foarte multe proiecte în acești ani, dar cred că nimeni nu poate să îmi conteste activitatea de transparentizare și munca din Consiliu din acești ani și prezența pe baricadele opoziției.Pentru că locuiesc în sectorul 6 de foarte mulți ani, familia mea locuiește în sectorul 6. Sunt pregătit în administrație publică și nu mai suport cum arată mediul urban. Cum am spus mai devreme, am intrat în politică din frustrare. Pe cariera mea mă puteam duce foarte bine să încerc să lucrez, nu știu, la Comisia Europeană la Bruxelles, puteam să mă duc chiar în politică și să intru în compeție pentru Parlamentul European. Și foarte mulți dintre prietenii mei au făcut acest lucru cu succes. Eu am ales nivelul local. Am ales nivelul local tocmai că e o chestiune foarte faină la nivel local. Dacă faci ceva la nivel european sau la nivel guvernamental se vede mult mai târziu, dar la nivel local ai un mix foarte fain, foarte bun de instrumente legislative, de hotărâri de Consiliu Local și de bugete pentru lucrări. Și dacă combini partea asta de bugete pentru lucrări și lucrări bine gândite, propuse de urbaniști, peisagiști, concursuri de soluții cum spuneam mai devreme, cu partea de reglementare locală rezultatul este mult mai rapid și mult mai vizibil și poți să schimbi fundamental nu doar cum arată sectorul, poți să schimbi mentalitatea oamenilor prin asta, pentru că dacă trăiești într-un oraș, într-un loc care arată bine, tu vei avea o stimă de sine mult mai mare. Stima de sine a unui om dintr-un cartier din Viena este alta decât stima de sine a unui om care trăiește în București. Deci miza mea este puțin mai mare și după ce am ajuns la 42 de ani simt că am fix vârsta, experiența, pregătirea și energia să fac acest lucru. Și mi-aș dori ca în următoarea campanie electorală să nu fiu nevoit să îmi mai fac campanie electorală, ci pur și simplu să mă duc în alegeri și să le zic oamenilor "luați o decizie".