VIDEO Vergil Chițac, candidat PNL la Primăria Constanța: Există o singură metodă de a lupta împotriva corupției: transparentizarea tuturor proceselor care se întâmplă în primărie

Cred că vorbiți de ultra-birocratizarea asta pe care o vedem în toate instituțiile publice. Acum, principiul meu este următorul: birocrația minimală e sănătoasă și trebuie să existe, însă nu o birocrație care să inhibe. Să știți că birocrația tot timpul își va da de lucru. Proiectul pe care l-am propus eu în programul de guvernare locală și care trebuie realizat pe termen scurt, în 3-6 luni maximum, se cheamă "Primăria online". Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că procedurile de lucru din primărie vor fi regândite pentru a fi, în marea lor majoritate, electronice, disponibile preponderent online și după aceea la ghișeu.Cetățenii vor avea acces și la ghișeu, dar cei care sunt obișnuiți să folosească instrumentele astea moderne, cum sunt telefoanele mobile, vor putea să le acceseze online.De asemenea, vom gândi un soft prin care cetățenii vor fi niște avertizori și vor reclama la primărie anumite lucruri care, să spunem, că sunt neconforme în ceea ce privește serviciile publice ale primăriei: fie că vorbim de transportul în comun sau de gropile de pe carosabil sau despre defecțiunile de la RADET sau alte tipuri de servicii. Ei se vor transforma în avertizori și vor putea reclama la primărie.Primăria va putea prin acest soft să repartizeze problemele cetățenilor către instituțiile din subordinea primăriei care, nu-i așa, trebuie să rezolve și va urmări, într-adevăr, dacă lucrurile au fost rezolvate și dacă li s-a comunicat cetățenilor.Iar o a treia componentă pe care am gândit-o în programul care se cheamă "Primăria online" ține de votul electronic. Adică eu îmi doresc ca în Constanța să apară ceea ce se cheamă bugetare participativă. Spre exemplu, în orice cartier din Constanța, cetățenii de acolo pot să gândească proiecte care să poată fi bugetate de primărie în limita unei sume (pe care și-o poate permite bugetul primăriei), să spunem așa cu titlu de exemplu, 200 de mii de euro pe an. Asta ce înseamnă? Înseamnă că într-un cartier noi vom putea bugeta un proiect care să fie anual realizat, în valoare de 200 de mii de euro. Cetățenii pot să prezinte mai multe variante de proiecte, o comisie a primăriei le va evalua, le va selecta, iar aceste proiecte vor fi supuse votului cetățenilor. Unii pot să voteze online, alții care nu se descurcă cu instrumentele astea moderne... ne vom duce noi acolo în zonă și vom culege voturile.În final, ce proiect a ieșit câștigător și care are numărul de voturi mai mare va fi transformat într-un proiect tehnic de către aparatul tehnic al primăriei, va fi bugetat și realizat în anul următor.Cam acestea sunt componentele pe care le vizez eu în ceea ce înseamnă proiectul "Primăria online".Aveți dreptate și eu vă dau scris, că mi-am notat. De exemplu, pentru un apartament de 50mp, 2 camere, locuit de 4 persoane, taxele au crescut de la 271 de lei în 2016 la 494 lei în 2020, astăzi. Deci vorbim de o creștere de 85%.În aparență este un paradox. Dumneavoastră spuneți așa: dom'le, dacă au crescut taxele, de ce s-a micșorat bugetul primăriei? Dacă ne uităm la bugetul de venituri o să vedem că el este alimentat, e adevărat, din aceste taxe, dar mai există și componenta de salarii, pentru că 43% din impozitul pe salarii, cam ăsta este procentul și cred că nu greșesc, al rezidenților alimentează bugetul primăriei.Cu alte cuvinte, au crescut taxele și a crescut, să spunem, cantitatea de bani pe care o culegem din taxele de proprietate, însă a scăzut, pe de altă parte, partea colectată la buget din salarii. Asta de ce? Pentru că în Constanța salariile sunt mici, iar eu am prezentat în programul de guvernare locală faptul că la salariul mediu pe economie am ajuns pe locul 18, o rușine pentru constănțeni, scăzând față de anul 2016 cu 8 locuri. Deci suntem pe locul 18 sau 19 și eram pe locul 11. Asta pe de o parte.Pe de altă parte, să știți că datele statistice ne arată că mulți tineri, în special zona între 25 și 40 de ani, au plecat din oraș. Și atunci înseamnă că partea de la bugetul de venituri care înseamnă impozitul pe salarii a scăzut și nu a putut fi contrabalansat de creșterea taxelor. Ăsta este motivul pentru care bugetul de venituri este mai mic.Eu nu am în vedere să cresc taxele, însă bugetul are și partea de cheltuieli. Lăsând veniturile la o parte, ne uităm și pe cheltuieli. Și dacă ne uităm pe cheltuieli, atunci trebuie să remarcăm că multe servicii publice - și am vorbit de salubritate, de curățenie stradală, de întreținerea spațiilor verzi, de dezinsecție, de deratizare și or mai fi și altele - sunt contracte foarte oneroase și eu îmi propun ca rapid, urgent să intru într-un modul de negociere cu furnizorii acestor servicii (pentru că ele fiind contracte comerciale se pot renegocia oricând) și le vom renegocia din două perspective: din perspectiva asigurării calității acestor servicii (iar cetățenii reclamă că nu sunt la standardele de calitate necesare) și, de asemenea, vom crea niște mecanisme ca prețurile să corespundă calității și să fie controlate de așa manieră încât raportul calitate-preț să fie optim.Nu am în vedere să cresc taxele, am în vedere să revitalizez economia - însă asta este o chestiune și o întreprindere pe termen mediu și lung - de așa manieră încât să facem invesții publice care să atragă investiții private, care să creeze locuri de muncă, ocuri de muncă care să fie plătite cu salarii bune. Și atunci impozitul pe salarii, partea de impozit care ajunge la bugetul de venituri să fie mai mare, dar în același timp mă uit și la bugetul de cheltuieli și trebuie să cheltuim judicios și, aș spune, parcimonios banii.Eu nu îmi propun acum să spun cuiva că o să dau oamenii din primărie afară, pentru că lucrul asta se întâmplă în urma unui proces destul de complex. Nu știu dacă nu cumva nu va mai fi nevoie să angajăm, habar n-am.Cert este că lucrurile trebuie să meargă așa: vom face o strategie de dezvoltare a orașului pe minimum 10 ani de zile și vom gândi o organigramă, o diagramă structurală a primăriei care să corespundă strategiei de dezvoltare și fiecare compartiment va fi angajat cu numărul de lucrători care să corespundă acestei strategii, țînând cont că intrăm și în era digitală.Adică chestiunile astea, activitățile astea repetitive cred că pot fi făcute acum de softuri inteligente. Am intrat în tot ceea ce înseamnă inteligență artificială. Vrem să facem din Constanța un smart city, prin urmare va trebui în permanență să ajustăm numărul de angajați ai primăriei cu tehnica de care dispunem și, bineînțeles, ca să corespundă strategiei de dezvoltare.Eu nu pot să vă spun dumneavoastră acum dacă vom da afară oameni sau vom angaja oameni. Asta este un proces mai amplu și rezultă în urma unor analize, plecând de la strategia de dezvoltare a orașului.Vorbind despre corupție, dom'le, nu legăm numărul de angajați de corupție pentru că eu cred că corupția nu este proporțională cu numărul de angajați. Există o singură metodă de a lupta împotriva corupției: transparență, transparentizarea tuturor proceselor care se întâmplă în primărie. Iar despre primăria online am vorbit.De asemenea, spre exemplu, publicarea contractelor de achiziții pe care trebuie să le facă primăria înainte de a derula aceste proceduri, pentru ca toate firmele, inclusiv cele constănțene că astea ne interesează în primul rând, să aibă la dispoziție timpul necesar pentru a-și repara aceste licitații este iar o dovadă de transparență și va elimina mecanismele corupției.Și nu în ultimul rând, mă gândesc la ceva ce în momentul de față, paradoxal am constatat, nu este implementat în primărie: sistemul de management al calității după standardul ISO 9001/2008. Sistemul acesta de management al calității garantează faptul că toate procesele care se întâmplă într-o primărie - de la procese economice, procese de organizare, procese tehnice - se execută, sunt supuse unui proces de execuție, de monitorizare și de îmbunătățire continuă a calității.Toate lucrurile astea la un loc vor face ca primăria să fie mai transparentă și acolo unde este transparență maximă, posibilitatea de corupție este minimă.