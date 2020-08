ALDE îi cere lui Cristian Băcanu să spună dacă a „livrat în plic” judecătorilor deciziile privind soluțiile candidaturilor PNL / Daniel Florea anunță că sesizează CSM și Secția Specială, după ce numele liberalului, care candidează la Sectorul 5, apare într-o sentință a Judecătoriei Sector 3

„Analizând actele cauzei de faţă, instanţa reţine următoarele: În fapt, instanţa reţine că prin cererea formulată se contestă hotărârea nr. 21/19.08.2020 a Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, prin care a fost admisă şi înregistrată candidatura pentru funcţia de Primar al Sectorului 5 Bucureşti a numitului Băcanu Cristian Tudor, din partea Partidului Naţional Liberal”. (hotărârea este datată 21 august 2018)

Daniel Florea afirmă, într-o postare pe Facebook, că va sesiza CSM și Secția de Investigarea a Infracțiunilor în Justiție pentru acest „abuz incalificabil”.









„Numele lui Băcanu Cristian Tudor, Secretar de Stat la Ministerul Justitiei si candidat PNL-USR-PLUS la Primaria Sectorului 5 Bucuresti, apare in 2 hotărâri judecătorești diferite, pronuntate de 2 judecatori diferiți, de la 2 Judecătorii diferite, cu sedii diferite, cu termene in zile diferite si la ore diferite, cu contestatori diferiți.









Vom sesiza CSM (Consiliul Superior la Magistraturii) si SIIJ (Sectia de Investigare a Infracțiunilor in Justitie) cu privire la acest abuz incalificabil”.





În mod evident, completul de judecata de la sectorul 3 a primit hotararea cu tot cu rezoluție.





„Prin urmare, primarul a anunțat că îmi va face o nouă plângere penală (a doua din această săptămână) şi că o va depune la Secția Specială. Acesta este un primar care fuge de oamenii din comunitatea pe care ar trebui să o administreze. Un primar care doreşte să ocupe un scaun pe viață. Nu mă las intimidat de plângeri politice: voi merge până la capăt, fără compromisuri, voi elibera Sectorul!”, a scris candidatul PNL la primăria Sectorului 5.





















Ce scrie în decizia Judecătoriei Sectorului 3, publicată publicată pe site-ul Tribunalului București, potrivit extraselor din document publicate de Daniel Florea (fost judecător):De notat că Băcanu, secretar de stat în Ministerul Justiției și care candidează la funcția de primar al Sectorului împotriva lui Daniel Florea, făcuse și el obiectul unei plângeri la Judecătoria Sectorului 5, din partea organizației PSD Sector 5. Judecătoria a respins plângerea organizației PSD, în data de 19 august, cu formularea (potrivit extraselor din documentele prezentate de Daniel Florea și care pot fi consultate online aici ):Adică exact aceeași formulare care se regăsește în decizia Judecătoriei Sectorului 3, care analiza plângerea depusă de ALDE împotriva candidaților PNL din sectorul 3.Iată mai jos postarea lui Daniel Florea:Este dovada suprema a interventiei ministrului adjunct al Justitiei in favoarea candidaturii lui si a celorlalti membri PNL la Primăriile de Sector din Bucuresti, interventie care a determinat instantele să-și invalideze propriile hotărâri judecătorești anterioare: aceeasi speță, soluție total opusa in cazul sau si al colegilor sai de partid.Voicu Ion Valentin, de la ALDE, îi cere lui Cristian Băcanu și Ministerului Justiției, într-o postare pe Facebook, să spună „dacă au livrat în plic deciziile privind soluțiile candidaturilor PNL pentru completurile de judecată”.„Contestația a fost soluționata de Judecătoria Sectorului 3. Am avut surpriza sa regăsim in cuprinsul hotararii instantei numele candidatului PNL la Primaria Sectorului 5, Băcanu Cristian Tudor, ce are si calitatea de Secretar de Stat la Ministerul Justitiei. Precizam ca sectorul 5 judeca un complet diferit de judecata, neputând fi vorba de o eroare materiala.Este un abuz de putere al Guvernului la o încălcare flagranta a legislației electorale”, potrivit reprezentantului ALDE.Cristian Băcanu respinge acuzații, tot într-o postare pe Facebook, și afirmă că Daniel Florea „a început să țeasă o teorie conspiraționistă legată de mine”.