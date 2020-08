VIDEO INTERVIU Cosette Chichirău, candidatul USR-PLUS la Primăria Iași, vrea să atragă cel puțin 10 companii de talie mondială în Iași: Vreau să fac curățenie în Primărie, care este plină de corupție

Articol susținut de Alianța USR PLUS

Planul meu este să aduc o bunăstare mult mai mare în Iași. În momentul în care avem venituri mult mai mari pentru oameni, venituri mai mari pentru buget, putem îmbunătăți calitatea vieții. Prima dată trebuie să vină dezvoltarea economică și apoi putem face investiții, de exemplu în infrastructura de recreere, în concerte, în ceea ce ne face să ne simțim bine.





Avem mare nevoie să ne dezvoltăm dincolo de industria IT și eu am dezvoltat un plan care se concentrează pe anumite sectoare industriale din mai multe motive.





Vreau să încep mai întâi cu piețele pe care aceste companii ar vinde. Bunăstarea vinde foarte mult. Cu cât vinzi foarte mult și marja de profit este mai mare, cu atât ai bani mai mulți. Și ca să vinzi foarte mult, trebuie să ai piețe mari. Una este să ai 1.000 de clienți în Iași sau în România, sau 2.000, sau 3 milioane, sau 10 milioane și alta este să accesezi piețe de sute de milioane de oameni. Deci, pentru ca Iașiul să aibă succes, are nevoie de companii foarte, foarte mari, care să aibă deja acces pe aceste piețe.





Sunt o grămadă de urgențe. Cred că prima și cea care-i doare pe ieșeni cel mai tare este oprirea construcțiilor haotice. În Iași nu se face dezvoltare economică, dar se construiește foarte mult, sunt construcții... sunt proiecte imobiliare, practic blocuri din care niște oameni scot foarte mulți bani, dar din care ieșenii nu beneficiază, nu fac decât să ne sufoce.





În programul meu am două proiecte foarte mari, să zic așa, care ar lua ceva timp să fie implementate. Un proiect ar fi complexul sportiv și o pădure urbană, unde să avem stadion, aqua park, tot felul de alte locuri unde să faci sport, piste de biciclete, terenuri de tenis, terenuri de fotbal. Alt proiect mare este ca, pe lângă centrul de cercetare pe care o să-l înființăm, să avem un muzeu de știință pentru copii.





Pentru Iași, sectorul de sănătate este absolut esențial. Avem premisele unui succes extraordinar în zona asta. Apoi, industrii importante în care am atrage companii ar fi industria chimică și a cosmeticelor, industria de mașini industriale, componente electrice și electronice.





Digitalizarea tuturor serviciilor, asta se poate întâmpla cam în 6 luni. Am vorbit cu mai multe firme, care se pot prezenta la licitații imediat după ce câștig alegerile. Durează cam 3 luni să implementezi un sistem IT și încă 3 luni ca personalul din Primărie să fie complet obișnuit cu acel sistem IT, pentru a avea serviciile digitalizate. Chirica este primar de 5 ani, n-a mișcat un deget să digitalizeze. A avut de 10 ori termenul asta de 6 luni și nu l-a interesat subiectul, deși e foarte arzător.





Iașiul este, din păcate, cel mai poluat oraș din România, chiar mai poluat decât Bucureștiul, dacă este posibil așa ceva, și sunt măsuri pe termen scurt pe care administrația mea le va lua și măsuri pe termen lung.





Din păcate, Nichita și Chirica au folosit aceași rețetă. Nichita a ajuns Primar Interimar în urma lui Simirad, a intrat la pușcărie. Chirica a ajuns Primar Interimar în urma lui Nichita. Nu știu dacă va intra la pușcărie, dar oricum nu avem o istorie prea fericită în Iași cu primarii. Am avut doar 3 primari după anii '90 și există o cultură de corupție foarte adâncă.





Ni se tot spune de ani de zile că "vouă nu vă trebuie autostradă pentru că nu aveți economie, nu aveți fabrici" și ca atare nu avem trafic. Și noi spunem "păi nu avem fabrici pentru că nu avem autostradă". E un cerc vicios. Dacă ar face autostrada, ar fi fabrici și ar fi trafic.



Spuneți-ne, vă rog, care este planul dumneavoastră pentru Iași și ce vă recomandă la Primărie.



Ați vorbit despre planul economic. Cum vedeți evoluția Iașiului? Credeți că se poate dezvolta dincolo de industria IT și cum, mai exact?

Spuneți-mi primele 3 lucruri care credeți că trebuie să se schimbe cât mai repede și care se vor schimba după ce veți fi primar.





Cum plănuiți să faceți Iașiul mai atractiv pentru familiile tinere, cu copii?



Vă așteaptă o campanie fără precedent, în mijlocul unei pandemii. Ați făcut alte planuri? Cum o resimțiți acum?





Povestiți-ne un pic și despre proiectele dumneavoastră de când sunteți parlamentar.



Să ne întoarcem un pic și la partidul din care faceți parte. Mai este USR așa cum se spunea, "partidul pluralismului de opinii"? Știm cu toții că ați avut o serie de conflicte cu liderul partidului, Dan Barna. Care e relația dumneavoastră acum cu el, înante de campanie?



Spuneți-ne un pic de traficul și poluarea din Iași. Ați vorbit în repetate rânduri despre aceste aspecte. Cum e situația și cum s-ar putea rezolva?





Vreți să fiți primar într-un oraș în care un fost edil condamnat la pușcărie. Gheorghe Nechita a fost condamnat zilele trecute, chiar, la 5 ani de închisoare cu executare. Dumneavoastră ați spus în repetate rânduri că orașul trebuie curățat de corupție. Cum aveți în plan să faceți acest lucru?





Urma să vă întreb despre asta, despre așa-numita mafie imobiliară a județului despre care vorbea și presa ieșeană și nu numai.



Ați scris în repetate rânduri pe Facebook că Mihai Chirica se folosește abuziv de funcția sa și nu vă dă autorizație pentru amplasarea de corturi și bannere electorale. S-a întâmplat ceva de atunci, s-a rezolvat?



Spuneați mai devreme și dumneavoastră și știm că Iașiul este, în continuare, izolat de Transilvania. Chiar dacă nu o să fie în atribuțiile dumneavoastră să vă ocupați de construcția autostrăzii, dar poate să le explicați alegătorilor de ce ar fi importantă pentru dezvoltarea Iașiului această autostradă.



Și în final, vă rog să le spuneți alegătorilor de ce vă doriți să fiți primarul Iașiului.

În primul rând, planul meu este să aduc bunăstare pentru o categorie mult mai largă de ieșeni. În Iași, să zicem, 5-10% dintre oameni o duc bine pentru că au locuri de muncă în industria IT sau în industrii creative, iar locurile de muncă care erau înainte în industria grea, pe platformă... cum au fost în mai multe orașe platforme, combinate de utilaj greu, blocurile de muncă care erau în industria textilă nu au fost înlocuite de alte locuri de muncă în industrii moderne, cu salarii mai mari. Așa că mulți ieșeni lucrează pe salariul minim și mulți alții lucrează cu 2.000 de lei pe lună. Este foarte, foarte puțin. Și atunci, planul meu este să aduc o bunăstare mult mai mare în Iași. În momentul în care avem venituri mult mai mari pentru oameni, venituri mai mari pentru buget, putem îmbunătăți calitatea vieții. Prima dată trebuie să vină dezvoltarea economică și apoi putem face investiții, de exemplu în infrastructura de recreere, în concerte, în ceea ce ne face să ne simțim bine.Ce mă recomandă pe mine? Eu, după facultate, în anul 2000 am plecat în SUA cu o bursă. Am fost acceptată pentru un masterat în Business Administration la University of Massachusetts. Apropo, acolo a fost și Jeff Bezos, șeful Amazon. Am fost la aceeași universitate și chiar la aceeași școală, School of Managament. După care am continuat cu un doctorat în finanțe. A luat 5 ani doctoratul, dar în acel timp am și lucrat. Asta înseamnă că am mai mult de 10 ani experiență în finanțele mari și încă câțiva ani experiență în companii financiare mai mici și în antreprenoriat. Ce înseamnă asta pentru experiența mea și pentru ieșeni? Eu înțeleg structura de capital a investitorilor și ce opțiuni de investiții putem noi să le oferim.Investitorii sunt foarte diferiți unii de alții. De exemplu, unii își finanțează investiția în Iași, să spunem că-și deschid o nouă fabrică, din capital propriu și asta înseamnă că acționarii au niște așteptări. Poate au așteptări pentru dividente sau pentru profitabilitate. Alți investitori fac împrumuturi în bancă. Iarăși, acolo sunt niște termene, au nevoie de lichidități. Și atunci, un primar foarte bun, un primar cu experiență în finanțe internaționale poate să ofere fiecărui investitor pachetul de care are nevoie. Eu am lucrat în SUA la astfel de pachete, care erau customizate pentru fiecare investitor. Cred că cel mai mare deal la care am lucrat a fost de un miliard de dolari, a fost un deal cu foarte mare succes și apoi același investitor a dublat la două miliarde. S-a făcut și al doilea miliard pe structura pe care eu am conceput-o.De multe ori, avem nevoie și de alți parteneri. Spre exemplu, nu este suficientă Primăria Iași și firma L'Oreal, să zic că L'Oreal vine la Iași și deschide o fabrică de cosmetice. Poate că intermediem noi cu un al treilea investitor local. Poate ne trebuie un parteneriat cu Primăria Miroslava, sau Bârnova, sau Tomești. Adică o comună din jur, pentru că poate comasăm niște terenuri. Experiența mea în finanțe internaționale îmi dă calificarea unică de a aduce în Iași mult mai mulți investitori de talie mondială și de a crește foarte mult bugetul orașului. În plus, bineînțeles că vorbesc engleză fluent, am locuit 16 ani în SUA. "Vorbesc engleză fluent, pot vorbi cu ambasadori și CEO", ceea ce este cumva unic în administrația din România. De exemplu, Chirică stâlcșste limba engleză, Alexe, partenerul lui, stâlcește limba engleză. Oamenii ăștia nu pot fi luați în serios de posibili investitori sau de ambasadori sau de oameni cu anvergură, care vin să investească miliarde. Asta este cumva inima planului meu pentru Iași, să aduc foarte mulți bani în zona metropolitană Iași.Absolut, absolut. Avem mare nevoie să ne dezvoltăm dincolo de industria IT și eu am dezvoltat un plan care se concentrează pe anumite sectoare industriale din mai multe motive. Vreau să încep mai întâi cu piețele pe care aceste companii ar vinde. Bunăstarea vinde foarte mult. Cu cât vinzi foarte mult și marja de profit este mai mare, cu atât ai bani mai mulți. Și ca să vinzi foarte mult, trebuie să ai piețe mari. Una este să ai 1.000 de clienți în Iași sau în România, sau 2.000, sau 3 milioane, sau 10 milioane și alta este să accesezi piețe de sute de milioane de oameni.Deci, pentru ca Iașiul să aibă succes, are nevoie de companii foarte, foarte mari, care să aibă deja acces pe aceste piețe. Și care sunt cele mai importante piețe pentru noi, pentru ieșeni? Este piața UE, care este cea mai apropiată de România - 75% din exporturile României merg către UE. Suntem foarte integrați cu economia UE. Este piața americană, care este una dintre cele mai mari piețe din lume și este și cea mai inovativă, că să zic așa. Din SUA vin cele mai mari inovații. Și apoi avem piața din Asia, în special Asia de Est, care are calitatea (vorbim de China, India), de a avea creșterea cea mai mare. Piața europeană și americană sunt deja piețe mature. Oamenii au o anumită bunăstare, un anumit nivel de trăi și nu se pot îmbogăți mult mai repede. Pe când în China, India și alte țări din Asia de sud-est, sute de milioane de oameni ies din sărăcie. Ajung în clasa de mijloc și pot consuma. Deci piața din Asia este piața cu cea mai mare creștere. Ei bine, astea trei piețe sunt ținta companiilor pe care noi vrem să le atragem. Și profilul Iașiului ne duce cu gândul la anumite sectoare. Aș vrea să vorbesc în special despre sectorul de sănătate. Iașiul este un hub pentru universități și spitale. Are un profil economic, să spunem, socio-economic foarte similar cu Boston, unde eu am locuit foarte mulți ani. Boston este într-o rivalitate cu New York, la fel cum Iașiul este într-o rivalitate, să spunem, cu București, deși Bucureștiul e mult mai dezvoltat, la fel și New York este mult mai dezvoltat, este un centru comercial mare.Dar, noi avem anumite avantaje, să zic așa. Unul dintre ele este sănătatea. Avem multe spitale în Iași. Sperăm să avem Spitalul Regional de Urgență, care e o investiție mare. Avem Institutul Regional de Oncologie. Avem o Universitate care atrage mulți străini, deci avem forță de muncă internațională. Și avem Antibiotice S.A., care este un producător de medicamente generice și este unul dintre cei mai mari exportatori din județul Iași și din România. Și atunci, pe această coloană vertebrală, noi putem aduce aici firme, producători de medicamente, producători de echipamente medicale, dar și pe partea din amonte, de cercetare - cercetare genetică, biotehnologie. Vreau să facem tot lanțul de la cercetare la producție pe sănătate, să-l aducem în Iași. În momentul când ai masă critică, din ce în ce mai multe companii pot veni aici. Și aici mă refer la Bayer, la companii ca Sanofi. Suntem multe, multe companii de talie mondială din industria farmaceuticelor și a echipamentelor medicale, care trebuie trebuie să vină în Iași. Mai mult decât atât, că vorbeam de economia americană, universitățile de acolo sunt foarte puternice. SUA are cele mai puternice universități de cercetare.Ar fi foarte bine dacă am putea face un parteneriat cu, să zicem, Harvard, MIT - ambele sunt în Cambridge, lângă Boston, unde am locuit - și care să-și deschidă o filială în Iași: Harvard, Iași sau MIT, Iași. Asta ne-ar întări în zona de cercetare medicală, pentru că acolo printr-un parteneriat între Harvard și MIT s-a făcut Institutul Broad, unde s-a decodat pentru prima dată în mod complet genomul uman. Cum să spun? Este un focar și în jurul acelui centru ce cercetare, la care ambele universități au participat, s-au format foarte multe startup-uri în zona asta medicală și au venit foarte multe companii mari. Eu am văzut cumva cu ochii mei la fața locului cum momentul când investești în cercetare într-un anumit domeniu, biotehnologie de exemplu, cercetare genetică, poți să ai niște rezultate absolut spectaculoase. Eu am în plan atât partea economică, de atragere a investitorilor, cât și un centru de cercetare, care să fie finanțat parțial din bugetul local și în cea mai mare parte de fonduri europene. Acest institut de care vă spuneam, Broad Institute, a fost finanțat în cea mai mare parte de guvernul american. Guvernul a dat fonduri pentru decodarea genomului. Așa și noi putem avea un institut puternic de cercetare genetică la Iași, finanțat de Minister parțial, finanțat de bugetul local și finanțat de companii private.Pentru Iași, sectorul de sănătate este absolut esențial. Avem premisele unui succes extraordinar în zona asta. Apoi, industrii importante în care am atrage companii ar fi industria chimică și a cosmeticelor, industria de mașini industriale, componente electrice și electronice. Cam în zona asta aș vedea economia Iașiului dezvoltându-se, pentru că sunt practic produse cu volum mic și cu mare valoare adăugată. Noi încă avem problema autostrăzii, probabil vorbim un pic mai târziu în interviu despre asta. Și avem nevoie să aducem investitori cu, să zicem, astfel de produse: produse mici și cu mare valoare adăugată, astfel încât lipsa infrastructurii să nu fie un impediment. Eu îmi propun să atrag cel puțin 10 companii de talie mondială în Iași, în primul mandat și pentru asta am nevoie să fac anumite lucruri. În primul rând, va trebui să reorganizez Primăria. Acum sunt nu știu câte sute, 400 și ceva, cred, de angajați în organigrama Primăriei care se ocupă de diverse chestii destul de minore. Nu există un birou de atragere a investițiilor. Eu voi înființa un astfel de birou, este esențial să ai un birou de atragere a investițiilor cu 10 oameni, care să țină constant legătura cu aceste mari companii, să le invite la Iași și de acolo să înceapă procedura de atragere a lor. Apoi, avem nevoie de un birou pentru diaspora. Românii plecați în străinătate sunt resursa principală sau una din resursele principale pentru realizarea acestor investiții. Sunt români în aceste companii mari, în aproape toate companiile mari din lume sunt români și unii chiar cu poziții foarte importante: poziții de decizie, poziții de putere. Nouă ne trebuie acest birou pentru diaspora la Iași că să ținem legătură cu ieșenii noștri din aceste companii mari și din universitățile mari din lume. Bineînțeles, voi desființa niște departamente. Este în Iași, în continuare, departamentul Centenar, care are vreo 6 oameni. Centenarul a trecut din 2018, ăia nu fac nimic acolo. Mai degrabă ar atrage investiții sau ar atrage ieșeni înapoi. Voi reorganiza Primăria, în primul rând.Și apoi, avem nevoie de încă câteva lucruri care să crească nivelul de reprezentare a iașiului pe plan internațional. Că să pot să vorbesc cu acești directori de mari firme, de la Bayer sau de la Nestle, dacă aducem industria alimentară în Iași, trebuie să am că primar al Iașiului niște instrumente și anume: un birou de reprezentare la Bruxelles, trebuie să avem acolo un birou și 2-3 oameni care zilnic să vorbească cu puterea de la Bruxelles. Aceste companii fac tot timpul lobby acolo. Eu am fost de câteva ori la Bruxelles, am fost la aceste cine, ca să zic, cu mari șefi și cam așa funcționează. Acolo este centrul puterii europene, Europa este o piață foarte mare și trebuie să avem un birou acolo. Sunt multe orașe europene care au birouri de reprezentare la Bruxelles. Apoi, aș vrea să deschidem 4-5 consulate la Iași, pentru țările unde avem o diasporă foarte mare. Sunt mulți români care sunt cetățeni spanioli, sunt mulți români care poate nu mai sunt cetățeni români sau au dublă cetățenie, sunt români care sunt cetățeni italieni, germani, americani și așa mai departe. Ar trebui să deschidem aceste consulate la Iași pentru că ambasadele sunt în București, dar nouă ne trebuie consulate care să aibă pe lângă ele și misiuni economice. Astfel încât eu ca primar să pot ține legătura cu Germania, Italia, Spania, SUA, Franța, dau câteva exemple, mergând la consulatele din Iași. Să fie mult mai ușor să avem legături comerciale aici, local. Și bineînțeles vom trimite reprezentanți și în străinătate.Cam ăsta este, pe scurt, planul meu pentru economia Iașiului și vreau să subliniez că aceasta este treaba principală a primarului Iașiului: să aducă foarte mulți bani în oraș. Treaba primarului Iașiului nu este să pună gazon, nu este să pună pavele, nu este să se ocupe de canalizare, trotuare și mai știu eu ce alte chestii minore, cu care se pozează Chirică. Alea sunt treburi absolut minore, care țin de un șef de serviciu din Primărie. Noi avem nevoie să avem expunere internațională, avem nevoie de un primar cu anvergură care să reprezinte Iașiul pe plan internațional, pentru că fără aceste investiții pur și simplu vom stagna, cum am stagnat în ultimii ani. Am un plan economic ambițios, care se concentrează pe anumite sectoare și pe anumite firme și, de asemenea, am măsurile de care am nevoie să le implementez în cadrul Primăriei pentru a-mi atinge planul.Sunt o grămadă de urgențe. Cred că prima și cea care-i doare pe ieșeni cel mai tare este oprirea construcțiilor haotice. În Iași nu se face dezvoltare economică, dar se construiește foarte mult, sunt construcții... sunt proiecte imobiliare, practic blocuri din care niște oameni scot foarte mulți bani, dar din care ieșenii nu beneficiază, nu fac decât să ne sufoce. Se construiesc blocuri între blocuri, blocuri fără autorizații, blocuri fără spații de parcare, fără spații verzi. Sunt o mare, mare, mare problemă construcțiile haotice din Iași. Asta se va opri în mandatul meu.Apoi, avem nevoie să curățăm Primăria de cumetrii. Sunt câteva familii care au rude în Primărie. Asta trebuie oprit. În administrația mea, voi face evaluarea întregului personal. Cei care nu au performanțe vor fi dați afară și vom organiza concursuri foarte transparente pentru posturile din Primărie. Sunt multe posturi scoase la concurs la care se prezintă o singură persoană și anume persoana care trebuie să fie angajată. Foarte mulți ieșeni și foarte mulți români au renunțat la se mai prezența la concursuri, la a se mai prezenta la licitații, pentru că se știe pentru cine este acel post sau pentru cine este acea licitație. Asta nu mai poate continua, pentru că practic aruncăm majoritatea bugetului Iașiului pe salarii care nu aduc performanțe. Sunt oameni care doar încasează salariul, nu fac mare lucru. Primăria funcționează încă precum în anii '90, nu este digitalizată, este foarte greu să interacționezi cu ei. Dacă ești un om de afaceri cinstit te țin 2-3 ani să-ți dea o autorizație. Este inacceptabil ce se întâmplă în Primărie. În administrația mea, în câteva luni va fi curățenie în Primărie.Și apoi aș vrea să mai menționez două lucruri foarte repede. Digitalizarea tuturor serviciilor, asta se poate întâmpla cam în 6 luni. Am vorbit cu mai multe firme, care se pot prezenta la licitații imediat după ce câștig alegerile. Durează cam 3 luni să implementezi un sistem IT și încă 3 luni ca personalul din Primărie să fie complet obișnuit cu acel sistem IT, pentru a avea serviciile digitalizate. Chirica este primar de 5 ani, n-a mișcat un deget să digitalizeze. A avut de 10 ori termenul asta de 6 luni și nu l-a interesat subiectul, deși e foarte arzător. Și apoi, voi organiza foarte repede după ce preiau mandatul o licitație pentru o firmă de consultanță pe fonduri europene. Sunt orașe care la începutul succesului lor cu fondurile europene, cum ar fi Cluj sau Oradea, au angajat o singură firmă care să gestioneze întreg portofoliul de fonduri europene. O firmă care are 50-100 de specialiști cu experiență îndelungată pe fonduri europene și care pot accesa toate liniile posibile. Dacă eu vreau să cumpăr tramvaie, firma respectivă știe exact cum să aplice și cum să facă proiectul. Dacă vreau să fac infrastructură sau să construiesc un complex sportiv, oamenii aia știu ce este disponibil pentru mine. Sau un centru de cercetare, de exemplu. Ei bine, acum sunt câțiva oameni în Primărie care se ocupă de fonduri europene într-un mod extrem de incompetent. Chirica, de exemplu, a avut pentru primele 6 luni ale acestui an absorbție de 17% din plan. Deci ce plan și-a făcut el... a făcut mai puțin de 20%. Este absolut inacceptabil, pentru că banii europeni sunt bani gratis. Adică nu e o programă de bani, e doar o programă de competențe. Trebuie să-ți angajezi oamenii care trebuie. Eu voi face licitație pentru o firmă de consultanță care ia un comision, bineînțeles, din fondurile atrase astfel încât acea firmă este extrem de motivată să aibă cât mai multe proiecte, să aducem sute de milioane de euro în Iași și să vedem și noi orașul ăsta că se dezvoltă.Aici e o discuție foarte lungă. Tinerii cu familii, fără familii, cu copii sau fără copii au nevoie, în special, de cultură și de sport că să aibă o viață mai bună, să se simtă mai bine. Au nevoie de foarte multă varietate, tot timpul vor ceva nou: un alt concert,o altă expoziție sau un alt sport. Vor să joace tenis de masă, mâine vor să joace, nu știu, fotbal. Pentru familiile tinere și pentru tineri este nevoie, în special, de partea asta de sport și de cultură. Din păcate, Iașiul cam suferă la capitolele astea. Până și sportul de performanță a fost complet omorât și nu prea avem infrastructură... nici sportivă, nici culturală.Chiar am avut dezbateri cu specialiști în aceste domenii și spuneau că tot ce avem în Iași este foarte vechi sau nu avem deloc. Stadionul a fost construit în 1960, mai cade tencuiala. A fost cineva care aproape a avut un accident, a căzut o bucată de tencuiala de la Stadion. Sala Polivalentă nu este funcțională, a fost construită în 1972, iar pentru concerte avem foarte, foarte puține săli. Deci chiar dacă am avea investitori privați care să vină să organizeze evenimente la Iași (avem cerere) nu prea au unde. Asta este o mare problemă. Planul acolo este, pe termen scurt, să avem un buget, chiar dacă mic, predictibil pentru anumite festivaluri sau anumite evenimente sportive. Iar pe termen lung este să construim această infrastructură de care s-ar bucura, bineînțeles, cel mai mult tinerii. În programul meu am două proiecte foarte mari, să zic așa, care ar lua ceva timp să fie implementate.Un proiect ar fi complexul sportiv. Iașiul are niște terenuri mari, are patru parcele unde este Carrefour, către Antibiotice. Fiecare parcelă are câteva zeci de hectare, iar acolo ar fi locul perfect pentru un complex sportiv și o pădure urbană, unde să avem stadion, aqua park, tot felul de alte locuri unde să faci sport, piste de biciclete, terenuri de tenis, terenuri de fotbal.Alt proiect mare este ca, pe lângă centrul de cercetare pe care o să-l înființăm, să avem un muzeu de știință pentru copii. Probabil mulți români au fost la Londra, la Paris sau la Amsterdam și au văzut, și-au dus copiii la acele muzee de știință (centre de știință, de fapt) interactive, unde te poți juca cu diverse experimente de fizică, de chimie. Poți să vezi roboței, sunt workshop-uri unde poți să înveți să construiești un roboțel. Ei bine, în Iași nu avem această posibilitate de educație non-formală, să spun așa, unde să te duci să vezi ceva interesant și să vezi ceva relevant pentru viitorul tehnologic care ne așteaptă pe toți. De exemplu, câți copii știu cum funcționează un panou solar? Deși e tehnologie de anii '60, o avem și pe sateliții care sunt în Orbită. Câți copii știu să facă un roboțel simplu? Nu prea avem posibilitățile astea și, cu toate astea, în câțiva ani vom fi înconjurați de asemenea tehnologii. Poate curând vom avea mașini autonome pe stradă. În SUA deja sunt mașini fără șofer. Câți tineri români știu tehnologiile dintr-o mașină autonomă? Deci aș vrea să avem acest centru de știință, pentru copii în special, unde ei să poată să experimenteze de mici, într-un mediu extrem de simpatic, tehnologiile viitorului. Și cred că această infrastructură, un complex sportiv și un complex de tehnologie ar fi o bază absolut excelentă pentru familiile tinere din Iași și ar atrage mult mai multe alte familii tinere în Iași. Sper să ajungem de la 400.000 de locuitori undeva la 600.000 de locuitori, dacă avem succes cu proiectele noastre.Campania? Foarte greu. O resimt foarte greu. Este... se simte o frică mai mare decât în martie, să știți. Voluntarii noștri sunt un pic mai speriați, avem mai puțini voluntari care ies pe stradă. Alegătorii sunt destul de speriați. Adică funcționăm într-un mediu foarte, foarte dificil. Și mă întreb dacă nu cumva ar fi cazul să discutăm serios dacă putem avea alegerile acum. Știu că PSD și PNL mai spun ei una și alta, dar oamenii sunt foarte speriați. Este foarte greu să le spui despre proiecte, când ei se gândesc "nu știu ce se va întâmpla peste 2 luni". E dificil. Oamenii nu se pot concentra pe viitorul pe termen mediu sau lung, să zic așa, pentru că termenul scurt este foarte incert.A fost un mandat interesant. Cu legile justiției, Dragnea la pușcărie și toate astea. Alea au fost momentele cele mai exotice, să le numesc așa. Dar, în ce privește inițiativele legislative, am inițiat o lege pentru transparență. Transparența cheltuielilor banului public care încă stă la sertar. Cred că am depus-o în 2017. Legea asta spune așa: toate contractele, facturile și chitanțele trebuie făcute publice. În țările nordice, asta este o cutumă. Nu există o lege care să oblige primăriile să facă asta, dar ei fac asta, li se pare că e de la sine înțeles să publice cheltuielile. În Slovacia a fost adoptată o astfel de lege și consecințele au fost foarte, foarte bune. S-au economisit 30% din cheltuielile cu achizițiile publice. Vă dați seama, în România și în Iași, evident, se cheltuiesc miliarde de lei pe achiziții publice. Am putea economisi 30%. Pentru că, transparență înseamnă că se fură mai puțin. Apoi, numărul de licitații cu un singur participant s-a înjumătățit în Slovacia. La noi sunt foarte multe licitații unde se prezintă o singură companie și bineînțeles este o firmă de casă, a unui partid, a unui primar. Ăia câștigă licitația, probabil vând la suprapreț lucrări proaste. Nu este un mediu competitiv să ai o singură firmă care se prezintă la licitație. Ei bine, cu asemenea lege cum am introdus eu, s-ar înjumătăți sau cel puțin asta a fost experiența Slovaciei. S-ar injumătăți numărul cu astfel de licitații defectuoase. Ăsta e un proiect anticorupție la care țin foarte mult. Deși au trecut 3 ani, nu a ajuns să fie votat în Camera Deputaților, a fost respins de Senat. Chiar Șerban Nicolae a adus niște argumente ridicole cum că trebuie protejată identitatea celor care licitează, ca și cum nu cheltuim banul public. Ca și cum cheltuim banii lui personali. Este clar că partidele vechi nu își doresc o transparentizare mai mare a banului public.Apoi, am introdus o lege prin care cabinetele mobile să poată să funcționează. Legea sănătății prevedea cabinetele mobile, însă nu spunea nimic mai mult astfel încât nu se puteau da autorizații pentru astfel de cabinete medicale mobile. În România este nevoie disperată de cabinete mobile, pentru că avem marea parte a populației, jumătate din populație, care stă în mediul rural și nu are acces facil la servicii medicale. Cumva eu am pus presiune pe Guvern în acel moment și Guvernul a dat un ordin de ministru care practic spunea ce spunea și inițiativa mea legislativă, deci o consider o victorie pentru că acum putem avea cabinete medicale mobile în România. Vă mai spun un singur proiect.Foarte recent, în contextul pandemiei, am propus un proiect de lege care se cheamă „Inovare și producție” și care spune că în contextul epidemiei de Coronavirus ar trebui să dăm niște granturi pentru firmele inovative ca să vină cu soluții pentru criză. Soluțiile pot fi de foarte multe feluri: de la producția de măști, de exemplu, de ce să importăm tot timpul măști când le putem produce aici, producția de echipamente până la soft-uri care să ne spună dacă am fost în contact cu o persoană infectată sau mai știu eu, orice alte soluții pentru criză. Asta ar încuraja chiar în Iași start-up-uri și ne-ar ajuta foarte mult și în epidemie. Multe țări din Europa au introdus astfel de programe. Aici noi am fost cam ignorați. Nu a intrat la vot incă această propunere a mea, „Inovare și Producție”, deși era o idee foarte bună și ar fi trebuit implementată, dar na, asta este. Guvernul, Prim-ministrul, Câțu au fost destul de timizi cu măsurile economice pentru pandemie. Nu prea s-au gândit la a avea și oportunități în această pandemie. Adică nu e totul rău. Poți să speculezi anumite lucruri în favoarea ta, cum au făcut și alte țări. Cam astea sunt, să zic așa, câteva proiecte importante pe care eu le-am dus în Parlament.Mai mult decât atât, eu activez în Comisia de Buget a Camerei Deputaților, una dintre cele mai importante comisii (bugetul și juridica sunt foarte importante) și acolo am luptat ca Iașiul să aibă mai multe investiții, să aibă un buget mai mare. M-am luptat pentru autostradă, din păcate încă nu avem rezultate prea bune. Am trecut un amendament prin care era crescut bugetul pentru medicamente generice care era un avantaj pentru Antibiotice S.A., o firmă de aici de la noi din județ. Practic, în Comisia de Buget eu am încercat să atrag bani către regiune. Cam asta e foarte pe scurt activitatea mea în Camera Deputaților.Este foarte bună. Nu am avut, să zic, conflicte. Democrația presupune competiție. Eu am fost contracandidata lui la președinția partidului. El era deja desemnat candidat la prezidențiale, deci era o situație foarte dificilă. Pentru mine a fost important să nu fie candidat unic la președinția partidului sau să fie doar un singur candidat puternic pentru că asta înseamnă că nu e o competiție reală. Bineînțeles, eu fiind contracandidata lui, au fost diferențe de opinie și ciocniri, dar acum avem o relație bună. El este președintele partidului și am lucrat destul de bine în negocierile care au precedat protocolul de alianță între USR și PLUS. Avem o relație amicală, să zicem așa.Sunt probleme foarte mari. Iașiul este, din păcate, cel mai poluat oraș din România, chiar mai poluat decât Bucureștiul, dacă este posibil așa ceva, și sunt măsuri pe termen scurt pe care administrația mea le va lua și măsuri pe termen lung. Pe termen scurt, ca să putem ușura puțin traficul, trebuie să construim parcări. În acest moment, prima bandă de pe multe bulevarde și străzi este ocupată de mașini parcate, pentru că oamenii nu au unde să parcheze. Sunt multe mașini în Iași și puține locuri de parcare. Și atunci, dacă eliberăm prima bandă, putem face o bandă unică pentru transportul în comun, pentru autobuze și putem avea loc pentru piste de biciclete. Asta ar mai ușura traficul de mașini. Ar fi mai puține mașini pe stradă, pentru că ar fi mult mai ok să iei autobuzul care nu va sta în trafic, el având bandă unică. Deci, prima linie de atac este să avem aceste benzi unice și ca să avem aceste benzi unice, trebuie să facem parcări. Ne trebuie doar câteva milioane de euro să facem aceste parcări. La Cluj cred că s-a făcut o parcare supraetajată cu 2 milioane de euro, cred. Deci nu ne trebuie un buget foarte foarte mare că să realizăm aceste parcări supraetajate și apoi sunt măsuri care nu costă bani sau relativ puțin ne vor costa studiile de fezabilitate și anume, sensuri unice. Va trebui să facem studii de trafic, să vedem care străzi să fie cu sens unic. Dacă știți, de exemplu, multe orașe din lume au făcut asta, Brașovul în România a făcut asta. În New York, probabil știți, sunt Avenues care merg în Nord, Avenues care merg în Sud. Și străzile tot așa, unele merg spre est, altele spre vest. Aproape toate străzile sunt sensuri unice. Ori în Iași, aproape toate străzile sunt sensuri duble. De asta stăm in trafic ca nebunii. Trebuie să rezolvăm asta și bugetul, practic, este pentru un studiu de trafic care să ne spună cum să funcționeze aceste sensuri unice. Asta se poate face pe termen relativ scurt.Dar, problema traficului nu se poate rezolva doar cu soluțiile astea. Orașul a crescut mai mult decât avem noi infrastructură. Noi avem infrastructură pentru anii ’70 și acum s-a construit foarte mult în jurul Iașiului. Sunt case și blocuri și nu avem bretele, nu avem șosea de centură. Investițiile astea vor costa câteva sute de milioane de euro, cred, ca să putem construi infrastructura necesară pentru Iașiul de acum și nu doar de acum, dar pentru Iașiul de 600.000 de locuitori. Investițiile astea le putem face cam în 10 ani. Dacă mai eliberăm puțin traficul, bineînțeles și poluarea va fi mai redusă. Dar poluarea mai vine și de la șantiere care nu sunt corect acoperite. Este praf de pe șantiere, este praf de pe cauciucurile camioanelor care ies din șantiere. Sunt mai multe măsuri pe care le putem lua fără un buget și care vor scădea poluarea și vor ușura puțin traficul.Din păcate, Nichita și Chirica au folosit aceași rețetă. Nichita a ajuns Primar Interimar în urma lui Simirad, a intrat la pușcărie. Chirica a ajuns Primar Interimar în urma lui Nichita. Nu știu dacă va intra la pușcărie, dar oricum nu avem o istorie prea fericită în Iași cu primarii. Am avut doar 3 primari după anii ’90 și există o cultură de corupție foarte adâncă. Chirica era Viceprimarul lui Nichita. Ei lucrau foarte strâns. Chirica era mâna dreapta a lui Nichita, deci avem probleme foarte mari de corupție. O istorie lungă de corupție. Eu am spus deja câteva măsuri, le-am menționat în treacăt. Voi face concursuri pe bune în Primărie. Trebuie să eliminăm cumătriile. Acum se angajează cine trebuie: rude, prieteni, cunoștințe, unchi, mătuși etc. Asta va dispărea. Cumătriile trebuie să dispară, vom face concursuri, vom face o evaluare a personalului, dar foarte important, am mai menționat, și transparentizarea cheltuielilor. Eu voi face asta voluntar, chiar dacă legea mea nu va trece. Voi face ceea ce se cheamă conformare voluntară. Primăria are opțiunea să publice toate cheltuielile, chiar dacă nu există obligație legală. Dar dincolo de aceste măsuri, un lucru foarte important este Consiliul Local. Corupția din Primărie este ajutată de Consiliul Local pentru că Consiliul Local - sunt 27 de consilieri din toate partidele - votează schimburi de terenuri și vânzări de terenuri. Ce s-a întâmplat în Primăria Iași? Consilierii locali, cei care votează autorizații sau schimburi de terenuri cu așa-ziși investitori imobiliari, cum este domnul Zămoșteanu, care a fost ridicat de DIICOT, Consiliul Local trebuie să voteze acele proiecte și Consilierii locali care au votat astfel de proiecte au ei înșiși proiecte imobiliare aprobate.Încă îți mai trebuie două treimi că să poți să aprobi schimburi de terenuri și vânzări de terenuri. Noi vom aduce consilieri locali suficienți, nu știu dacă vom avea 50+1, eu sper să avem 50+1 pentru ca să conduc Primăria cu majoritate în Consiliul Local, dar în orice caz vom avea acea minoritate de blocaj, cel puțin o treime din consilieri, care se va împotrivi acestor autorizații. Domnul Zămoșteanu, să luăm acest exemplu, care a făcut mai multe blocuri în Iași, nu avea terenul necesar. Să zicem, avea 300mp într-un colț de Iași. Și atunci ce se întâmplă? Primăria făcea schimb cu el pentru terenuri adiacente, îi mai dădea 1.000-1.500mp alături, la schimb pentru un teren mult mai puțin atractiv, astfel încât domnul Zămoșteanu să poată să construiască acolo. Un astfel de deal nu ar fi disponibil niciunui investitor corect. Adică să mă duc eu sau oricare cetățean de pe stradă și să spun că am eu ăștia 200mp aici și, te rog, Primărie, da-mi încă 1.000mp că să fac un bloc, asta nu s-ar întâmpla. Asta este o mafie și bineînțeles, putem bănui unde ajung banii din aceste dealuri. Adică, Chirica are a4-a sau a5-a vilă? El a început mandatul cu casă și acum sfârșește mandatul cu 5 vile. Copilul lui de 11 luni avea vilă de un sfert de milion sau doar terenul costa un sfert de milion. Adică nu este acceptabil așa ceva. Și asta s-a făcut, repet, cu concursul consilierilor locali din partide. Chiar consilieri locali de la PMP au votat aceste proiecte. Avem o consilieră de la PMP care are ea însăși proiect imobiliar. Asta se va termina. Va înceta. USR PLUS va avea cel puțin o treime din consilieri și va bloca mizeriile astea de proiecte care secătuiesc bugetul orașului. Practic, noi nu avem bani suficienți la buget pentru că se fac aceste mizerii de afaceri din care câștigă niște așa-ziși investitori imobiliari, dau șpăgi la oamenii din Primărie și orașul rămâne blocat. Cu un Consiliu Local mai curat noi vom putea bloca mafia imobiliară.S-a întâmplat că avem autorizație pentru bannere, deși ne-a furat cam o treime din campanie pentru că na, el e primar în funcție, pleacă cu prima șansă și când îți fură 10 zile, sunt 10 zile pe care tu le pierzi în precampanie. Ne-a refuzat autorizația pentru corturi, a zis că putem amplasa măsuțe și stegulețe. Fără motiv, e el șef pe tarla. Așa crede, că Iașiul este un fel de moșie a lui, că el taie și spânzură, el dă autorizații de construcție, el refuză autorizații pentru corturi, dacă are chef. Și pur și simplu se comportă fix ca Dragnea. Nu este absolut nicio diferență. Pentru el, legea și democrația nu contează și da, pur și simplu nu ne-a dat autorizație pentru corturi.Sigur că ieșenii nu au nevoie de explicații de la mine ca să știe. Toți ieșenii sunt perfect conștienți de importanța autostrăzii și sunt disperați. Sunt disperați că suntem lăsați în izolare, că suntem mințiți... suntem mințiți de toate partidele, efectiv. PSD, PNL, oricine a fost... doar promisiuni și nu se întâmplă nimic. Un succes a fost aeroportul din Iași. Se spunea că "ce nevoie aveți voi de aeroport, că oricum nu aveți oameni", dar aeroportul din Iași a stat la baza dezvoltării industriei de IT, pentru că oamenii pot veni din Londra, de exemplu, din Paris, din Bruxelles, pot zbura Londra-Iași, Paris-Iași, Bruxelles-Iași. Și asta înseamnă că putem face business mult mai ușor. Aeroportul Iași a ajuns de la vreo 200.000 de pasageri la peste 1.000.000 de pasageri pe an. Ei bine, la fel și cu autostrada. Ni se tot spune de ani de zile că "vouă nu vă trebuie autostradă pentru că nu aveți economie, nu aveți fabrici" și ca atare nu avem trafic. Și noi spunem "păi nu avem fabrici pentru că nu avem autostradă". E un cerc vicios. Dacă ar face autostrada, ar fi fabrici și ar fi trafic. Foarte important, a fost ministrul Bode ieri la Iași să se laude că el face autostrada, dar am primit documentul cu prioritățile Guvernului și autostrada A8 Moldova nu se află printre prioritățile documentului. Deci am fost mințiți chiar ieri. Spune ministrul că da, se va face și primim de fapt prioritățile Guvernului și nu vedem autostrada Moldova între prioritățile Guvernului. Deci este o minciună. Trebuie schimbați ăștia și trebuie aduși oameni competenți care chiar să facă lucruri.De ce îmi doresc să fiu primarul Iașiului? Mă doare sufletul când văd că Iașiul rămâne în urma altor orașe mari din România și din Europa Centrală și de Est. Avem aici premisele unei dezvoltări accelerate. Reușim să atragem tineri în universități. Avem terenuri, de exemplu sunt sute de hectare pe fosta platforma CUG, la Miroslava, către Tomești, către Holboca, pe care putem să facem industrie. Cu toate astea, majoritatea ieșenilor au salarii mici. Pe mine mă doare sufletul când văd lucrurile astea. Și, bineînțeles, calitatea vieții este scăzută, nu doar salariile sunt mici. Dar nu avem o infrastructură decentă, nu avem creșe și grădinițe, nu avem săli polivalente, nu avem evenimente culturale suficiente, nu avem o calitate a vieții suficient de înaltă. Vreau să fac curățenie în Primărie, care este plină de corupție. Vreau să ne apucăm de treabă. Și pentru că țin așa de mult la orașul ăsta, am zis că trebuie să candidez, trebuie să se termine cu corupția și incompetența în orașul ăsta frumos.