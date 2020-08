Alegeri locale 2020. Cum arată harta marilor bătălii politice

Marți, 18 august, a fost ultima zi de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale stabilite pentru 27 septembrie. Dacă în 2016 PSD-ul condus de Liviu Dragnea a câștigat Bucureștiul și peste jumătate din primăriile reședință de județ, în 2020 lupta dintre stânga și dreapta va fi una acerbă. Partidele de dreapta - PNL, USR-PLUS - s-au coalizat la București, împotriva PSD, prin susținerea candidaturii lui Nicușor Constantinescu și speră să rupă și din fiefurile din tară ale social-democrațiilor.

HotNews.ro trece în revistă principalii competitori care au intrat în bătălia electorală din marile orașe ale țării.





În urma alegerilor locale din 2016, PSD a câștigat 19 primari de reședință de județ, în timp ce liberalii au obținut 14. Conduși de Liviu Dragnea, pesedișii dețineau controlul asupra Capitalei, Moldovei, Dobrogei și Olteniei, iar liberalii și-au menținut Transilvania și Crișana. În ultimii patru ani, lucrurile s-au schimbat însă: PSD a pierdut guvernarea, alegerile europarlamentare și primari din fiefuri importante, precum Iași, Bacău, Tulcea sau Târgu Jiu. La scrutinul din 27 septembrie, dreapta reprezentată de PNL și USR-PLUS are șanse reale să rupă din nou din fiefurile social-democraților.

București

În cursa pentru Capitală, bătălia se va da între actualul primar social-democrat Gabriela Firea și candidatul PNL-USR-PLUS Nicușor Dan. Sondajele îl dau favorit pe Nicușor Dan, însă lucrurile se pot schimba în campania electorală. Totuși, câștigarea Capitalei nu este deloc simplă pentru că în cursă au intrat politicieni cu ștate vechi care au un electorat stabil.



În ceea ce privește candidaturile la primăriile de sector acestea nu reprezintă mari surprize.





Candidații PSD



sector 1 - Daniel Tudorache

sector 2 - Dan Cristian Popescu

sector 3 - Aurelian Bădulescu

sector 4 - Daniel Băluţă

sector 5 - Daniel Florea

sector 6 - Gabriel Mutu



Candidații PNL-USR-PLUS

sector 1 - Clotilde Armand (USR)

sector 2 - Radu Mihai (USR)

sector 3 - Adrian Moraru (PNL)

sector 4 - Simona Spătaru (PLUS)

sector 5 - Cristian Băcanu (PNL)

sector 6 - Ciprian Ciucu (PNL)

În Transilvania - fieful de dreptei -, candidați precum Emil Boc, Ilie Bolojan și George Scripcaru au mari șanse să câștige scrutinul din 27septembrie.







Cluj





Consiliul Județean



Alin Tișe - PNL

Alexandru Cordos - PSD

Cătălin Sălăgean - USR





Consiliul Județean

Ilie Bolojan - PNL

Ioan Mang - PSD

Târgu Mureș





Candidatul independent Soos Zoltan, susținut de UDMR, pornește din pole position la Primăria Târgu Mureș. PNL o propune pe Theodora Benedek, soția medicului Benedek Imre, un fost lider local puternic al UDMR.







Miercurea Ciuc





Pentru Primăria Miercurea Ciuc se confruntă candidatul UDMR la fotoliul de primar al municipiului, deputatul Attila Korodi şi actual edil, Robert Kalman Raduly.





Sibiu





Consiliul Județean



Gabriel Tischer - FDGR

Daniela Cîmpean - PNL

Bogdan Trif - PSD

Brașov





Consiliul Județean



Adrian Veştea - PNL

Marian Rasaliu - PSD

În Moldova, social-democrații au pierdut din cauza migrației politice două primării importante - Iași și Bacău.



Iași

La Iași, actualul primar Mihai Chirică, fost pesedist, a bătut palma cu PNL și candideză din partea liberalilor. De numele lui Chirică este legat un dosar deschis în 2019 de către DNA pentru a verifica situația achizițiilor imobiliare, după ce acesta a trecut mai multe terenuri pe numele fiiului său în vârstă de un an. De asemenea, primarul Iașiului a fost suspect în dosarul „Skoda”, unde procurorii au anchetat licitația prin care au fost achiziționate prin leasing 4 autoturisme Skoda, pe vremea când Mihai Chirica era viceprimar.

Consiliul Județean

Maricel Popa - PSD

Costel Alexe - PNL



Consiliul Judetean

Marian Oprișan - PSD

Cătălin Toma - PNL

La Bacău, județ roșu, controlat de-a lungul timpului de Dumitru Sechelariu, Viorel Hrebeciuc și Dragoș Benea (în prezent europarlamentar PSD), cu cele mai mari șanse este cotat candidatul Pro România - actualul primar Cosmin Necula. El candidează din partea PRO România după ce a fost exclus din PSD în 2019 și s-a înscris în partidului lui Victor Ponta.

Consiliul Județean



Ionel Palăr - PNL

Valetin Ivancea PSD

Consiliul Județean



Gheorghe Fulutur - PNL



Mirela Adomnicăi - PSD

Consiliul Județean

Ionel Arsene - PSD

Mugr Cozmaciuc - PNL

Arad

PNL îl propune pentru un nou mandat de primar pe Călin Bibarţ actualul edil care a preluat ștafeta după ce Gheorghe Falcă a renunțat în favoarea unui mandat de eurodeputat.







USR-PLUS îl aruncă în luptă pe Adrian Wiener, senator USR și medic de profesie. După declanșarea pandemiei, Adrian Wiener a acceptat preluarea conducerii spitalului care tratează pacienți infectați cu COVID-19.







Social-democrații îl susțin pe fostul ministru de Interne Mihai Fifor. La niviel local, Fifor va fi susținut de PSD, ALDE și PNȚCD. Cele trei partide au format alianța electorală Platforma Social-Liberal Creștină.







Consiliul Județean



Iustin Cionca - PNL

Răzan Anghel - USR-PLUS

Timișoara

PNL îl susține în continuare pe Nicolae Robu pentru un nou mandat la Primăria Timișoarei. Robu este anchetat și acuzat de DNA de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite în formă continuată, într-un dosar privind vânzarea caselor naționalizate din Timișoara.





Alianța USR-PLUS aruncă în cursă un candidat de naționalitate germană stabilit în Timișoara, Dominic Samuel Fritz. Presa locală și sondajele îl plasează pe acesta un contracandidat serios al lui Nicolae Robu.







Consiliul Județean

Alin Nica - PNL

Cristian Moș - USR-PLUS





Alba Iulia

USR îl susține pe fostul liberal Gabriel Pleşa pentru Primăria Alba Iulia. Fost viceprimar, Pleșa este cotat ca favorit pentru fotoliul de edil. Liberalii îl susțin în bătălia electorală pe actualul viceprimar cu atribuţii de primar, Paul Voicu. Acesta a fost susținut puternic de Mircea Hava, care a părăsit scaunul de primar pentru un mandat de eurodeputat.





Consiliul Județean



Ion Dumitrel - PNL



Mihai David - USR-PLS



Deva





USR-PLUS l-a anunţat pe Gabriel Ilieş, profesor, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul educației, antreprenor și activ implicat în viața comunității.

PNL îl susține pe actualul primar al Devei și favorit în cursa pentru un nu mandat - Florin Oancea. În 2017, Oancea a devenit primar după ce a obţinut 42 la sută din voturile devenilor prezenţi la urne, aproape dublu faţă de contracandidatul său, pesedistul Petru MărgineanUSR-PLUS l-a anunţat pe Gabriel Ilieş, profesor, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul educației, antreprenor și activ implicat în viața comunității.





Consiliul Județean



Adrian David - PNL

Alin Amititeloaie - USR-PLUS

În Oltenia, Muntenia și Dobrogea, se dispută puternic între social-democrați și liberali. PSD domină orașe importante precum exemplu Craiova, Pitești, Constanța, însă la ultimele alegeri europarlamentare partidele de dreapta au obținut scoruri care au depășit așteptările.







Craiova



În Craiova, deși la alegerile europarlamentare din 2019 USR a luat un scor mai mare decât PSD, cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda controlează orașul. Olguța Vasilescu candidează pentru un nou mandat de primar al Craiovei. În 2012, ea a devenit pentru prima dată primar al Craiovei, iar la alegerile locale din 2016 a câștigat un alt mandat de primar, cu peste 60% din voturi, însă după câteva luni a renunțat pentru postul de ministru al Muncii.





Contracandidatull Olguței Vasilescu este deputatul PNL Nicolae Giugea. El a fost prefect de Dolj și secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Nicolae Giugea este unul dintre fondatorii PD Dolj, iar în prezent este liderul organizației județene a PNL.





USR -PLUS îl propun pe deputatul Adrian Prisnel. El nu a fost foarte vizibil pe perioada mandatului său de deputat. De asemenea, a candidat la alegerile anticipate din 2017 și a obținut un scor sub 15%. De numele său este legată știrea privind diploma sa de licență de la celebra universitate MIT din SUA (Massachusetts Institute of Technology) care nu s-a dovedit a fi reală.







Consiliul Județean



Cosmin Vasile PSD

Alexandru Gîdar



Pitești

Orașul Pitești este dominat de PSD, iar liberalii încearcă să rupă monopoul racolându-l pe viceprimarul acestora, pe care îl susțin drept candidat la primărie. PNL a anunțat că, pentru Primăria Pitești, îl are candidat pe Sorin Apostoliceanu. Acesta a devenit viceprimar la Pitești din partea PSD în urma alegerilor locale din 2016. Până recent, a fost lider PSD Pitești, din postura de secretar general. Social-democrații l-au aruncat în cursă pe Cristian Gentea, care a lucrat la Nuclearelectrica și a deținut funcția de director adjunct securitate nucleară, la Sucursala Cercetări Nucleare Pitești.





Consiliul Județean



Emanuel Soare - PNL

Ion Mînzînă - PSD

PSD, în alianță cu PER, îl susține pe actualul primar Mircia Gutău pentru un nou mandat. PNL îl susține pe Virgil Pâvulescu, de profesie economist, în timp ce USR l-a propus pe Andrei Gheorghiu.







Consiliul Județean Vâlcea



Cristian Buican - PNL



Constantin Rădulescu - PSD-PER

Constanța



Lupta pentru câștigarea Constanței se dă între deputatul USR Stelian Ion și actualul primar Decebal Făgădău. Deputatul USR este cotat cu șanse mari de a obține primăria după ce la alegerile europarlamentare alianța USR-PLUS a înfrânt PSD. Stelian Ion este deputat USR și membru în Comisia Juridică.







Social-democrații îl susțin în continuare pe actualul primar Decebal Făgădău, implicat în numeroase scandaluri de corupție. Făgădău este inculpat într-un dosar penal alături de Radu Mazăre, dosar care anchetează autorizațiile date de către Primăria Constanța dezvoltatorilor imobiliari.







Liberalii îl arruncă în luptă pentru Primăria Constanței pe senatorul Vergil Chițac. Acesta a candidat și în 2016, strângând doar 34% din voturi.





Consiliul Județean

Felix Stroe - PSD



Mihai Lupu - PNL



Tulcea



Constantin Hogea, actualul prima al orașului, candidează indepedent pentru un nou mandat. Personaj controversat, trimis în judecată de procurorii DNA după ce ar fi primit mită un apartament, Hogea ar fi susținut de către PSD, potrivit presei locale.

PNL îl propune pe Ștefan Ilie, care conduce organizația PNL Tulcea și este primar al comunei Luncavița din 2004.





Consiliul Județean



Horia Georgescu - PSD

Victor Tarhon - PMP

Galați

PSD îl susține pentru un nou mandat pe actualul primar Ionuț Pucheanu. PNL și USR au semnat la Galați un potocol de susținere reciprocă a candidaților. USR l-a propus pentru Primăria Galați pe Bogdan Rodeanu, iar PNL pentru șefia CJ Galați pe George Stângă





Consiliul Județean



Costel Fotea - PSD

George Stângă - PNL

Ploiești

În Prahova, stânga și dreapta se luptă pe viață și moarte. PNL a făcut alianță cu USR -PLUS pentru a câștiga alegerile la nivel local și județean. Astfel, pentru Primăria Ploiești, PNL l-a desemnat candidat pentru pe fostul edil dîn perioada 2008-2012, Andrei Volosevici.



La rândul lor, social-democrații au bătut palma cu partidul lui Victor Ponta și al lui Dan Voiculescu pentru susținerea canidațiilor la primăria Ploiești și șefia CJ Prahova. Astfel, PSD îl propune pe senatorul Radu Oprea, care se află la cel de-al doilea mandat de senator (2012 – 2016, 2016 - până în prezent).

Consiliul Județean

Bogdan Toader - PSD -PRO România PPU-SL



Marți, 18 august, este ultima zi de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale din 27 sepembrie, conform calendarului anunţat de Autoritatea Electorală Permanentă. În data de 24 august, birourile electorale de circumscripţie vor încheia un proces-verbal prin care se va constata rămânerea definitivă a candidaturilor. Campania electorală va începe pe 28 august şi se va încheia în 26 septembrie, la ora 7.00.

















Candidatura fostului președinte al României Traian Băsescu îl poate încurca pe Nicușor Dan pentru că rupe din electoratul de dreapta.De asemenea, candidează fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, care are la rândul său un electorat restrâns, dar stabil, ce poate tăia din șansele candidatului dreptei.De remarcat este că, pentru Gabriela Firea, candidatul PRO România generalul Ioan Sîrbu, fost director al Spitalului Militar Central, nu reprezintă un pericol real de a-i afecta scorul electoral.Alte nume cunoscute care își încearcă norocul pentru fotoliul de primar al Capitalei sunt Viorel Cataramă și Ilan Laufer .Este de remarcat și candidatura lui Marian Vanghelie, la Primăria Sectorului 5, pe care a condus-o între anii 2000 şi 2016.Emil Boc candidează din partea PNL pentru un al treilea mandat de primar și pare că nu are rivali, având în vedere notorietatea și popularitatea de care se bucură din partea clujenilor. În 2016, Emil Boc, susținut de PNL, a obținut o majoritate confortabilă de 64,76%, iar scrutinul din 27 septembie nu pare că ar aduce vreo schimbare majoră în fruntea Primăriei din Cluj.Pentru locul de primar al municipiului Cluj-Napoca candidatul PSD este Valentin Cuibus, actual consilier judeţean, care în ultimii 8 ani a condus Inspectoratul Şcolar Judeţean.USR - PLUS vine cu o candidatură sonoră - deputatul Emanuel Ungureanu, care s-a remarcat după ce în 2018 l-a denunțat pe Mihai Lucan, fost șef al Institului Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, pentru abuz în serviciu, luare de mită și delapidare. De asemenea, Ungureanu a înființat Asociația pentru Solidaritate și Empatie „Delia Grădinaru”, care ajută copiii și tinerii cu insuficiență renală cronică.Primarul de 12 ani al municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a anunțat că nu mai candideze pentru un nou mandat, ci își încearcă șansele ca președinte al Consiliului Județean Bihor. Bolojan îi lasă locul colaboratorului său, actualul viceprimar Florin Birta care candidează din partea PNL penru fotoliul de edil.Social-democrații îl propun pe fostul eurodeputat Emilian Pavel. Candidatura acestuia este privită în interiorul partidului ca fiind una de sacrificiu pentru că nu are șanse reale de a câștiga. Presa locală susține că lui Pavel i s-ar fi promis un loc eligibil la alegerile parlamentare.La Sibiu, Astrid Fodor, actualul primar, candidează pentru un nou mandat susținută de Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR). Astrid Fodor pornește din pole position în cursa pentru un nou mandat. Ea a fost viceprimar în mandatele lui Klaus Iohannis, apoi primar interimar după ce acesta a devenit preşedinte. La scrutinul din 2016 a câştigat primul mandat de primar.Liberalii propun pentru primăria Sibiului un fost campion european la Taekwondo - Adrian Bibu, iar pesediștii pe liderul organzației municipale, Cătălin Stanciu.În Brașov lupta se va da între PNL și USR-PLUS. Liberalii îl susțin pe George Scripcaru, actualul primar al orașului, care este considerat favorit pentru al cincilea mandat la conducerea Primăriei.Scripcaru este primar al orașului de la poalele Tâmpei din 2004, iar de numle acestuia se leagă o serie de dosare făcute de DNA, însă fără nicio condamnare. George Scripcaru a fost achitat în 3 dosare penale - dosarul „Skoda”, dosarul construcției din curtea Spitalului Județean Brașov și dosarul „Termoficarea”.USR -PLUS îl propun pe senatorul USR Allen Coliban drept candidat la primăria Brașovului. Conform sondajelor locale, Coliban nu se bucură de prea multă notorietate.Același lucru se poate spune și despre candidatul PSD, doctorul Florin Orțan, cotat cu șanse mici în lupta pentru primăria Brașovului.PSD îl aruncă în luptă pe actualul europarlamentar, doctorul Tudor Ciuhodaru. El s-a plimbat pe la mai multe partide: PC, UNPR, PPDD și PSD.Din partea USR candidează senatorea Cosette Chichirău. Potrivit sondajelor, prima șansă, fiind cel mai bine cotat, ar avea-o Mihai Chirică.În fieful lui Marian Oprișan, din partea PSD candidează actualul primar Cristi Misăilă. Aflat la finalul primului mandat, Misăilă este în continuare susținut de Marian Oprișan să candideze și în 2020.Din partea PNL candidează Ion Ștefan, actual ministrul al Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. Ștefan a candidat și în 2016 și a pierdut la aproape 9 procente diferență de Misăilă. De numele candidatului PNL se leagă un scandal public priind plata impozitelor. Acesta a declarat public că nu şi-a plătit impozitele la casa de 900 de mp din Focşani, despre care spune că nu o recomandă nimănui, pentru că este prea mare.La nivel local, social-democrații au încheiat o alianță electorală pentru alegerile locale cu partidului lui Dan Voiculescu PP -USL și îl propun primar Ștefan Sorin Umbrãrescu.În fieful lui Gheorghe Flutur este favorit actualul primar Ion Lungu. El conduce Suceava din anul 2004 și candidează pentru al cincelea mandat din partea PNL.PSD îl aruncă în luptă pe un fost consilier județean, în prezent liderul organizației municipale PSD Suceava, Dan Ioan Cușnir.În Neamț, PSD controlează județul prin Ionel Arsene, considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea și opozant al actualului președinte PSD Marcel Ciolacu. Arsene l-a aruncat în lupta pentru Primăria Piatra Neamț pe fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc.Contracandidații lui Răzvan Cuc sunt actualul primar Dragoș Chitic, care candidează din partea PMP, iar liberalii îl propun pe Andrei Carabelea, cunoscut la nivel local mai ales din zona acțiunilor civice.