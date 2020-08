Petre Roman, primul pe lista PSD pentru Consiliul General București: Rămân de confesiune liberal / Gabriela Firea a avut o voință politică net marcată, superioară și evident pozitivă

Fostul premier Petre Roman, care deschide lista PSD pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB), susține că rămâne ”de confesiune” liberal și că nu intenționează să se implice în viața internă a PSD. El a declarat la RFI că a acceptat propunerea Gabrielei Firea pentru că vrea să facă ceva pentru București, nu doar să critice o situație existentă.

Petre Roman, în vârstă de 74 de ani, a susținut că a acceptat propunerea primarului general Gabriela Firea "din motivul cel mai simplu în politică": "În ultima perioadă am fost adesea în dezbaterea publică, în emisiuni de televiziune de radio sau de altă natură, exprimând opinii de-ale mele, sfaturi, am făcut analize în legătură cu ce se întâmplă, dar este un moment foarte necesar în politică, când în loc să dai sfaturi, te implici direct, să faci ceva concret, iar eu dintotdeauna mi-am dorit să fac ceva pentru București, fiind un bucureștean get-beget”.





Fostul premier a mai spus la RFI că și-ar dori ca Bucureștiul să arate ca o Capitală europeană adevărată: ”Am privit tot timpul Bucureștiul ca pe o casă a mea, care aș vrea să fie în ordine, să fie respirabilă, să nu avem nici un fel de necazuri în ce privește sănătatea și aș vrea tare mult ca Bucureștiul să arate ca o Capitală europeană adevărată, cu o urbanistică care să o evidențieze ca fiind o Capitală frumoasă și atractivă”.

El a enumerat printre prioritățile pentru București Centura Capitalei și un plan pentru calitatea aerului. La remarca jurnalistului că situația nu a fost îmbunătățită în mandatul Gabrielei Firea, care a promis la începutul mandatului că va face revoluție în trafic, fostul premier a răspuns: ”Gabriela Firea, prin comparație cu ceea ce au fost mandatele altor primari, a avut o voință politică net marcată, superioară și evident pozitivă și am convenit cu dânsa ca acest obiectiv, bucureștenii să respire un aer mai curat, să devină un obiectiv prioritar”.





La insistențele jurnalistului că reducerea poluării putea să devină un obiectiv prioritar și în mandatul Gabrielei Firea, dar nu a devenit, Petre Roman a replicat: ”Există încă mari probleme legate de modalitatea de a începe efectiv lucrări, într-un sens sau altul. În această direcție, trebuie să venim cu un pachet de măsuri, care să fie adoptate pe plan legislativ, astfel încât să fie posibilă realizarea acestor lucrări de o manieră accelerată. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, este un fapt. Ce anume a împiedicat? Nu cred că e vorba de Gabriela Firea, este vorba de faptul că interesele politice și cele imobiliare au intrat în contradicție cu această mare nevoie de a despresura Capitala și de a îmbunătăți situația calității aerului în București”.





Întrebat când a realizat că are ceva în comun cu PSD, partid pe care l-a criticat în trecut, fostul premier a susținut: ”Cu toată sinceritatea vă spun că am acceptat propunerea Gabrielei Firea din motivul că vreau să fac ceva pentru București, nu doar să critic o situație existentă. Eu sunt cu o poziție independentă pe lista Gabrielei Firea, nu intenționez să mă implic în viața internă a PSD, rămân în continuare de confesiune, ca să spun așa, liberal, așa cum am fost întotdeauna. Numai că în ceea ce privește politica locală, care este politica cea mai apropiată de cetățeni, eu cred, asta este o convingere veche și în același timp constantă a mea, că atunci când ești capabil să aduci în față un program amplu pentru un interes local, este posibil, chiar dacă din punct de vedere doctrinar ar exista deosebiri”.