Marian Vanghelie vrea din nou primar la Sectorul 5: "Am fost ataşat de sistemul de învăţământ şi am o viziune privind ceea ce trebuie făcut din prima zi în sectorul de învăţământ"

Marian Vanghelie, primar al sectorului 5 timp de 16 ani, și-a depus luni candidatura pentru un nou mandat. El a susținut că a terminat circa 600 de blocuri, a făcut 700 de străzi, a "terminat tot învăţământul" şi a reabilitat parcurile.

"Putem să aducem sectorul 5 după ce am făcut o serie de lucruri şi am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de străzi, am făcut tot învăţământul şi parcurile arătau într-un alt fel. După ce am făcut aceste lucruri, astăzi, cu experienţa mea de peste 15 ani, vă spun că am o imagine exactă vis-a-vis de Sectorul 5, ceea ce trebuie de făcut. Putem să punem în aplicare – să terminăm blocurile, să avem grijă de copii, de educaţia lor. După cum ştiţi, am fost ataşat de sistemul de învăţământ şi am o viziune privind ceea ce trebuie făcut din prima zi în sectorul de învăţământ”, a declarat Marian Vanghelie, citat de News.ro