VIDEO INTERVIU Ionuț Moșteanu, candidatul USR PLUS la primăria Pitești: În 30 de ani, PSD a reușit să facă doar un parc și o fântână cântătoare/ Probabil vom avea o autostradă Pitești-Sibiu în 2027

Urmărește fragmente din interviu:





Care este planul dumneavoastră pentru Pitești și ce vă recomandă la Primărie?



Spuneți-mi care sunt primele trei lucruri care vă vin în minte și ar trebui schimbate neapărat la Pitești și pe care sperăm că le veți schimba când veți ajunge primar.



Spuneți-mi, vă rog, și de ce nu ați făcut alianță cu PNL la Argeș. Știm că în alte zone s-au făcut. Care au fost problemele, de fapt, acolo?



Să revenim un pic la planurile dumneavoastră pentru Pitești. Vorbeați într-o postare pe facebook despre o altă față a Piteștiului, despre proiecte serioase pentru Pitești: terenuri de sport și locuri de joacă pentru copii, parcuri, spații verzi, un oraș curat cu totul. Cum plănuiți să faceți asta și din ce fonduri?



Va așteaptă o campanie fără precedent, în mijlocul unei pandemii. Cum o să gestionați acest aspect?



Se vorbește de mult timp, de foarte mult timp, de autostrada Pitești-Sibiu și, deși nu este în competențele primarului, voiam să explicați un pic alegătorilor care ar fi importanța, pentru dezvoltarea Piteștiului



Spuneați de FC Argeș că este brandul piteștenilor. Ce poate face Primăria, de fapt, pentru sport în Pitești și ce planuri aveți cu stadionul din oraș?

Argeșul este județ fruntaș la cazurile noi de COVID-19. Ce credeți dumneavoastră că a fost gestionat greșit, defectuos până acum, și ce ar trebui schimbat?

Vorbeați într-un alt mesaj adresat alegătorilor despre mafia lemnului din Argeș. Ce se întâmplă acolo de fapt și cum ați putea schimba acest lucru?



Povestiți-ne un pic și despre proiectele dumneavoastră de când ați intrat în politică. Cele mai mari proiecte sau planuri.



Vă rog să spuneți alegătorilor câteva cuvinte: de ce vă doriți să fiți primarul Piteștiului?



O să încep cu a doua parte a întrebării. Am aproape 47 de ani și am doi copii, doi copii care îmi doresc să rămână aici, în România și lângă noi, în Pitești. Să crească mari în Pitești, să rămână în Pitești. Și pentru asta trebuie să le ofer și să le oferim tuturor copiilor niște oportunități de business, niște oportunități de carieră, niște locuri frumoase în care să-și petreacă viața. Și asta mă mână în luptă și pentru asta am intrat, după 21 de ani de muncă în privat, în politică. Dacă noi nu punem umărul, n-o să se schimbe niciodată nimic. Și mă uit și la Pitești, la 30 de ani de la Revoluție a evoluat foarte, foarte puțin. PSD a dominat tot timpul aici alegerile, a dominat administrația locală. Mai mult de un parc și o fântână cântătoare în 30 de ani n-au reușit să facă. Ori, eu pot să schimb lucrurile astea. Și revin la ce mă recomandă. Un primar trebuie să fie un politician bun, trebuie să fie un om care poate să lucreze cu echipe, care știe ce e ăla project management, care știe ce sunt alea obiective și resurse. Și eu, în toată viața mea profesională, am făcut acest lucru. Pot să aduc bunele obiceiuri de muncă din privat, pot să le aduc în administrația locală, în administrația Piteștiului. Și astfel, putem începe să schimbăm niște lucruri, cum spuneam, după 30 de ani.Sunt multe lucruri care trebuie schimbate. Dacă ar fi să mă opresc la trei, care s-ar și putea face foarte, foarte rapid... e vorba de transparență în activitatea Primăriei și a companiilor din subordine. Nimeni nu știe câți bani cheltuie Primăria, câți bani cheltuie companiile, care sunt organigramele, cum se fac angajările, cum se fac achizițiile. Totul este ținut ca într-o cutie neagră, închisă (nu numai la Pitești, peste tot în țară) de primari care tratează Primăriile că pe propria feudă. Ori, ce trebuie făcut? În primul moment, transparentizare și digitalizare. Primăria trebuie să revină la cetățeni, pentru că Primăria e a cetățenilor, nu-i a primarului. Asta e un lucru. Al doilea e legat de resursa umană din Primărie și din companiile din subordinea Primăriei și de modul cum interacționează cu cetățeanul. Fiecare angajat trebuie să știe că este în serviciul public și să se poarte ca atare, pentru că lucrul asta nu se întâmplă. Trebuie făcută o evaluare a schemelor de personal, să vedem de câți oameni e nevoie, unde e nevoie, dacă sunt suficienți și dacă își fac treaba suficient de bine. Vreau ca fiecare om din Primărie să aibă niște obiective foarte clare. Și din nou, nu e rocket science, cum se zice, sunt lucruri pe care orice privat le aplică în compania lui. Vreau să aplic aceste lucruri și în Primărie. Al treilea lucru care trebuie făcut rapid și bătut în cuie este să opresc haosul din urbanism și din dezvoltarea urbană. Piteștiul acum are un plan de urbanism general în dezbatere și vreau ca acest plan de urbanism general să fie dezbătut atent, luat tot feedback-ul de la arhitecți, de la dezvoltatori, de la cetățeni și apoi să-l urmăm cu toții ca pe... dacă vreți, ca pe o Biblie, ca pe un master plan. Să nu mai fie discuții, la fiecare PUZ (n.red.: Plan de Urbanism Zonal) să auzim de tot felul de intervenții, câte un dezvoltator isteț care vrea să facă un bloc între case și așa mai departe. Nu. Știm cum vrem să arate orașul, stabilim asta, dezbatem oricât e nevoie, batem în cuie și atunci mergem într-o direcție. Astea sunt trei lucruri care se pot face rapid.Cred că PNL ar putea să răspundă mai bine la întrebarea asta. Eu am vrut să fac alianță la Argeș, îmi doresc, mi-am dorit să dăm la o parte PSD din cât mai multe primării din acest județ. Pentru că în Argeș, din 102 primării, PSD are vreo 80 și, cum spuneam, a dominat administrația de aici pentru 30 de ani. Acum era un moment bun. Am propus PNL Argeș să stabilim o colaborare electorală în acest sens anul ăsta, o colaborare din care câștigau și partidele noastre și câștigau, în primul rând, cetățenii din Pitești și din Argeș. Cu candidați comuni luam Piteștiul, Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni, Ștefănești, Bascov și așa mai departe. Comunele mari, orașele mari puteau avea o administrație de dreapta pentru prima dată. Acum că vorbesc despre asta, anecdotic e că PNL Argeș avea un singur primar de oraș, care acum candidează pentru PSD. Revenind la discuție, am tot avut discuții cu ei. N-au avut un candidat bun pentru Pitești și au preferat, spre surpriza mea, spre surpriza PNL-iștilor adevărați, liberarilor adevărați din Argeș, au preferat să îl susțină pe vice-primarul PSD în funcție, vice-primar PSD care a fost în funcție până astăzi. Tocmai am citit că și-a dat, în sfârșit, demisia de onoare, că ar fi fost normal să și-o dea mai de mult. Asta este PNL Argeș. Din păcate, e o istorie mult prea veche de coabitare prietenoasă cu PSD și PNL-ului i-a fost mai frică de creșterea USR-ului, decât de coabitare în continuare cu PSD. Îmi pare rău că n-a ieșit. În mine mai e o fărâmă de speranță că, până la depunerea dosarelor, vor reuși să pună pe primul plan interesul cetățenilor și putem face ceva împreună. Însă voi merge înainte. Cred că pot câștiga Primăria fără suportul PNL și să avem pentru prima dată o administrație de dreapta în Pitești. Din nou, regret, dar asta este alegerea pe care au făcut-o.Sunt mai multe surse de fond. În primul rând, bugetul actual care e de aproximativ 65 de milioane de euro, un buget mare, un buget care este prost gestionat și care e risipit aiurea pe proiecte fanteziste și nenecesare. Am un astfel de proiect pe care îl dau ca exemplu: refacerea Pieței Primăriei. Primăria actuală a votat un proiect, inclusiv cei doi contra-candidați ai mei, PSD-istul de la PSD și PSD-istul de la PNL, fiind în Consiliul Local. Au votat acest proiect de refacere a Pieței Primăriei cu 4 milioane de euro. Un proiect nenecesar, neoportun, nu avea nimic greșit piața aia. Banii ăștia puteau să meargă în altă parte, în niște proiecte care să producă niște avantaje reale pentru cetățenii Piteștiului. N-au făcut asta. Fac doar cosmetizări. De 30 de ani, cum vă spuneam, au reușit doar un parc și o fântână cântătoare, pe care acum o schimbă. În primul rând, banii existenți pot fi gestionați mai bine. În al doilea rând, Piteștiul este pe ultimele locuri printre orașele mari la atragerea de fonduri europene. Pentru că pentru fonduri europene trebuie să muncești și să muncești cu oameni deștepți. Nu au vrut să facă asta. Cum spuneam, una dintre prioritățile mele... sau dacă n-am spus, spun acum.. când vine vorba de reorganizarea resurselor umane din Primărie și din companiile din subordine este organizarea și structurarea unui departament de fonduri europene profesionist, pentru că Piteștiul n-a avut asta și, ca dovadă, e pe ultimele locuri la atragerea de fonduri europene. A doua sursă de buget, pe lângă gestionarea, gospodărirea atentă a bugetului existent, sunt fondurile europene nerambursabile, care pot veni pe proiecte mari. Dar pentru asta trebuie muncă. Sunt gata să muncesc, să fac echipa asta, s-o structurez. A treia direcție de unde pot veni bani.. pur și simplu, împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale. Autoritățile locale se pot împrumuta pe dobânzi foarte bune de la aceste instituții, fie de la BEI, fie de la BEL, pentru proiecte mari, proiecte importante de infrastructură. Și sunt gata să mergem înainte cu proiectele astea, pentru că proiectele de infrastructură creează imediat niște externalități în economie. Dacă ai făcut o platformă industrială, îți vin firme, începi să câștigi din impozite și taxe. Dacă ai făcut o zonă de promenadă și concesionezi acolo niște platforme, niște terenuri, din nou vin firmele și încep să investească. Dacă ai fluidizat traficul, ai poluare mai mică, ai deplasare mai rapidă - automat, niște externalități. Pentru lucrurile astea este normal și corect ca o Primărie să se împrumute. Astea sunt trei surse din care putem finanța proiectele importante.Deja îl gestionăm și da, într-adevăr, cum spuneți și dumneavoastră, este o campanie complicată din multe puncte de vedere. Vă reamintesc că sunt printre primii, dacă nu chiar primul politician, care i-a cerut președintelui Iohannis o discuție cu partidele politice, cu AEP-ul și cu medicii, să stabilim cum facem această campanie și care este momentul în care decidem că nu se mai poate face campanie și nu mai putem avea alegeri. Pentru că în momentul ăsta pare că totul ține de sondaje. PNL e cu ochii în sondaje și într-o zi o să ne zică "facem sau nu mai facem alegeri". Ori, asta nu este în regulă. Nu există niciun fel de predictibilitate, nu există în momentul asta niciun fel de legătură între campanie și situația epidemiologică. N-au vrut, mergem mai departe. Vor să facem alegeri. Am ieșit în stradă, trebuie să ne strângem semnăturile, trebuie să vorbim cu oamenii. Noi avem grijă. Eu am grijă, echipa mea are foarte mare grijă. Suntem conștienți de ce înseamnă pericolul acestui coronavirus. Avem măști, avem triaj epidemiologic înainte să ieșim pe stradă, la sediu. Avem mănuși, avem dezinfectanți tot timpul cu noi. Însă, din păcate, nu cred că același lucru se întâmplă și 10km mai încolo de Pitești sau de orașele mari și vor fi, practic, zeci de mii de potențiali aleși locali în perioada care urmează pe ulițele și pe străzile României, încercând să-și transmită mesajul electoral. Vom avea o zi de vot în care vor fi 19.000 de secții, cam 10 oameni pe secție, să zic vreo 200.000 de oameni vor sta în aceeași sală pentru 20 de ore. Ori, asta este o problemă. PNL și PSD n-au vrut nici măcar alegeri în două zile și cred că ăsta este un gest de iresponsabilitate din partea lor. Prezența va fi mică și prezența mică va legitima aleșii locali. Asta este părerea mea și am tot spus-o. Acum, revenind la campanie, eu fac campanie într-un oraș mare. Noi știm să folosim foarte bine instrumentele digitale, suntem foarte prezenți în online. Media ne ajută. O să stăm și de vorbă cu oamenii, în măsura în care se poate, dar nu ca în alte campanii și cred că mesajul nostru o să ajungă la toată lumea în urban. În rural, însă, se schimbă povestea și acolo va fi o problemă.Mare grăbire, să zic, nu se mai poate de acum încolo. Sau mare accelerare a proiectului. Proiectul e pe drumul lui, în sfârșit. Este un proiect pe care îl cunosc în detaliu din 2016, de când am fost în Ministerul Transporturilor, și de atunci am încercat să pun lucrurile pe direcția corectă, pentru că era un proiect început prost, cu bani puțini, cu o licitație proastă pentru studiul de fezabilitate. Lucrurile s-au mișcat încet, încet. PSD-ul a ezitat foarte mult să-l ducă înainte. PNL-ul ezită în continuare, pentru că pe secțiunile de mijloc ale autostrăzii, pe secțiunile 2 și 3, încă nu avem foraje suplimentare și asta e cea mai mare problemă. Și vă spun direct, mi se pare inadmisibil. Suntem la 9 luni de când PNL a preluat guvernarea. Ori, pe sectoarele alea de mijloc, aveau de luat 2 decizii. Deci una sau alta: ori licitau așa cum e în momentul ăsta, ori făceau licitație pentru suplimentarea studiilor geo. N-au făcut nici una, nici alta. Și stau așa într-o așteptare, cumva sperând că se rezolvă lucrurile de la sine. Nu, s-au pierdut 9 luni. Despre asta e vorba. S-au pierdut încă 9 luni. Și aia e bucata care va ține pe loc tot proiectul. Probabil, la cum arată lucrurile acum, vom avea autostrada în 2027, o autostradă Pitești-Sibiu. Capetele Sibiu-Boița și Pitești-Curtea de Argeș vor fi gata în aproximativ 5 ani. Urmăresc în detaliu de ani de zile fiecare bucățică din proiect, dar nu vreau să intru acum în ele. La cum știu eu, la anul se va începe execuția în teren efectiv. Acum se face proiectare pe Pitești - Curtea de Argeș. Revenid la importanța autostrăzii pentru Pitești, Piteștiul oricum este foarte bine așezat. Este aproape de București, este aproape de aeroportul București, după standardele de business. Este pus în mijlocul unei zone în care este concentrată, practic, toată industria sau cea mai mare parte a industriei de componente auto din România. Sunt foarte multe fabrici care fac componente pentru Dacia, pentru Ford sau pentru export. Autostrada asta va deschide noi oportunități, vor fi parcuri industriale, se pot face platforme intermodale și asta înseamnă bani. Asta înseamnă business, asta înseamnă locuri de muncă, asta înseamnă venituri la bugetele locale, la Pitești și la comunele din jur. Abia aștept să văd în sfârșit autostrada asta gata.Eu sunt foarte pasionat de sport. Am făcut sport toată viață și fac încă sport. Cred că sportul e, am văzut și pe pielea mea și știu că sportul e esențial pentru educație, disciplină și pentru sănătatea cetățenilor, sănătatea unei nații. De aia am și vrut să fac parte din Comisia Specială pentru Sport care s-a înființat la Parlament acum câteva luni, Comisie care n-a lucrat prea mult fiind pe final de legislatură, însă mi-aș dori ca în următoarea legislatură, Parlamentul României să aibă această Comisie de Sport care să schimbe toată structura instituțională a sportului în România, pentru că momentul ăsta e, să spun așa, academic, o varză cu toate structurile preluate de pe vremea comuniștilor peste care au venit idei noi și nimic nu funcționează ca lumea. Revenind la Pitești și la ce poate face Primăria, eu vreau și o să mă lupt și este în planul meu să fac un oraș în care toată lumea să aibă o oportunitate pentru sport: de la mic la mare, de la 2 ani până la 100 de ani, să poată să se plimbe, să meargă cu o bicicletă, să dea cu piciorul într-o minge. Pentru asta, în primul rând, primul lucru care trebuie făcut și îl pot face și îl poate face orice primar cu bunăvoință, dar până acum nu au vrut să o facă, este să deschidem porțile școlilor. Sunt peste 30 de școli și licee în Pitești și în prima lună după preluarea mandatului o să deschid porțile seara, în weekend și în vacanțe. Este inadmisibil ca într-un oraș atât de mare ca Piteștiul să avem doar 3 terenuri publice în care copiii pot da cu piciorul în minge sau pot arunca la coș, terenurile școlilor în care Primăria bagă bani, cetățenii bagă bani, să stea închise, să stea sub lacăt și copiii să se uite de pe geam, de acasă, de unde se joacă la calculator să se uite la acel teren al școlii care stă închis. Ăsta este primul lucru: sport de masă pentru toată lumea și oportunitatea, infrastructura ca fiecare să poată face acest sport. Revenind la sportul de performanță, autoritățile trebuie să fie parteneri în sportul de performanță. Trebuie să asigure o parte din buget. Spun și repet, o parte din buget, nu ca până acum, că până acum toate cluburile sportive, municipale, județene și așa mai departe, au stat cu mâna întinsă la primării și au funcționat așa: „ia, cât ne dă Primăria? Atât. Bun. De atât ne facem treaba anul asta. Atât avem cheltuieli de funcționare, mai luăm sportivi de atât și ne facem treaba”. Ori, asta este o gândire funcționărească. Eu vreau să schimb asta, cu sportul din Pitești și să creăm niște cluburi moderne în care Primăria să fie partenerul privatului. Vreau să avem management profesionist, vreau să văd la fiecare club marketing sportiv. Eu am lucrat foarte mulți ani în marketing și am fost pasionat de marketing sportiv și vreau ca acești oameni să învețe să pescuiască, nu doar să aștepte să le vină peștele. Și putem face asta. Cluburile de basket, de volei și de fotbal trebuie să fie o parte integrantă din comunitate și îmi doresc ca în câțiva ani de zile, și se poate face asta, meciul echipei locale să devină o sărbătoare pentru tot orașul, să fie un loc în care oamenii să vină cu copii, cu familiile, să fie evenimente înainte de meci, evenimente după meci. Pur și simplu, să fie o sărbătoare. Dar pentru asta, singura varianta de dezvoltare este să creăm parteneriat între Primărie și privat. Acum scrie Primăria Pitești pe tricourile FC Argeș. Nu vreau să mai scrie Primăria Pitești. Vreau ca pe locul ăla să fie numele unui sponsor, mic, mare. La început mai mic, ușor mai mare, vreau să fie o prezentare de marketing profesionistă a echipei FC Argeș pe masa fiecărui antreprenor și fiecărui investitor din județul Argeș. Ori, asta nu se întâmplă în momentul ăsta. Toată lumea așteaptă să vină cineva cu bani, cu bani și mai mulți de la bugetele locale. Asta nu o să se poată. Singură variantă, spun a 3-a oară, este un parteneriat solid, transparent, între autoritățile locale și private. Revenind la stadion, stadionul nostru este vechi, într-adevăr. De ani de zile, PSD a zis „Facem alt stadion, Compania Națională de Investiții acuși-acuși ne va da banii să facem un nou stadion.” Văd asta în fiecare conferință de presă a PSD-ului, cel puțin în ultimii 4 ani, dar știu că au fost și înainte. Tot felul de randări 3D, frumoase, cum o să arate următorul stadion. Au stat cu mâna întinsă la Dragnea, la Compania Națională de Investiții să le dea și lor, nu le-a dat. Acum sunt sigur că vor veni din nou cu aceeași poveste, Compania Națională de Investiții, stadion, nu știu ce. Nu asta e soluția, să stăm să așteptăm să ne pice o pleașcă pe cap de la CNI - care, asta e altă discuție, dacă avem, ca stat, nevoie de compania asta sau nu. Ce putem face mâine este să gospodărim ce avem. Mâine. Pentru că dacă vă duc la Stadion o să vedeți că e năpădit de buruieni, cumva pare abandonat. Poate arată decent și în momentul ăsta, cu niște cheltuieli minime poate fi îmbunătățit, un pic, un pic modernizat și apoi, viitorul este din nou de dialog cu un potențial partener privat, stadionul ăsta trebuie să funcționeze ca un proiect care să producă bani, pentru că dacă investești 20 de milioane, fie că-s bani publici, fie că-s bani privați, într-un stadion modern, nu poți să joci doar un meci pe săptămâna și să zici da, merită investiția. Nu. Ăla trebuie să fie un centru de evenimente în care se întâmplă lucruri: Meciuri de fotbal, de atletism, de altceva, concerte, expoziții. Ori pentru asta, din nou, trebuie un management privat, care să funcționeze cu ochii pe profit. Și în direcția asta putem merge și direcția asta cred că este cea câștigătoare, nu numai în Pitești, ci în toată țară. Este modul în care se lucrează în foarte, foarte multe țări afară.Au scăpat pandemia din mâna aici, în Argeș pentru că.. sunt mai multe motive. Primul motiv, din păcate, e legat din nou de competiția politică. Competiția politică între prefectul PNL, un prefect educat, care vine din mediul universitar, însă care are zero experiență administrativă și s-a simțit asta. Practic, a fost aruncat în valuri și a învățat să înoate în timpul pandemiei. De partea cealaltă avem Consiliul Județean dominat de PSD, DSP-ul dominat de PSD, Spitalul Județean controlat de PSD și toate planurile care s-au făcut au avut niște considerente politice de la început în managementul acestei pandemii. Măsurile, în ultima lună, au fost luate foarte, foarte târziu. Și de aia spun, noi nu am vazut la începutul pandemiei niciun laborator de testare în Argeș și asta s-a simțit. Și e păcat că un județ așa de mare a fost ținut în subdezvoltare practic de PSD atât de mulți ani. Ar fi trebuit să avem toată structura sanitară foarte, foarte solidă. Nu avem medici. Acum, de exemplu, au adus un tir, o unitate mobilă de tratare a pacienților gravi, cu paturi de terapie intensivă, însă noi mai avem paturi la Mioveni de terapie intensivă, pentru care nu sunt medici. Asta este problema reală. Și asta înseamnă un management al resurselor umane extrem de prost. Este și în Argeș, ca peste tot, o politizare excesivă a sistemului de sănătate, începând de la DSP, continuând cu spitalul județean, continuând cu Spitalul Nou de la Mioveni și vorbim de spitalul de la Câmpulung, care este cumva abandonat și acolo e un management foarte, foarte prost. Una peste alta, astea au fost cauzele care s-au pus una peste alta și au creat acest fenomen și anume scăparea din mână a corornavirusului în Argeș. Din nou, tot de la cetățeni vine soluția și văd că oamenii sunt responsabili. Văd, cel puțin în jur și cât văd eu în Pitești, oamenii poartă mască și țin distanțare și le mulțumesc pentru asta. E singura șansă să revenim și să scădem odată din topul ăsta, că de 3-4 săptămâni suntem zilnic în topul îmbolnăvirilor de coronavirus.Mafia lemnului poate fi stopată de la guvernare. Asta e realitatea. Argeșul, din păcate, este pe primul loc la tăierile ilegale în mai multe topuri ale unor organizații de mediu. Argeș e plin de păduri în zona muntoasă și se fură lemn pe Valea Argeșului, pe Valea Topologului, pe Valea Valsanului, în zona Rucăr, pe Valea Doamnei, de ani de zile. Aici este o complicitate între Romsilva, Ocolurile private sau de stat, Garda de Mediu, poliție. Cumva toată lumea știe că se fură, apar evidențe în final că s-au defrișat niște munți, niște versanți și toți ridică din umeri. Speram din nou că PNL, odată ajuns la guvernare după PSD o să taxeze acest lucru și o să ia niște măsuri ferme. Văd că prima măsură a fost să ne blocheze nouă "DNA-ul pădurilor" prin contestarea la CCR. Am fost foarte dezamăgit, uimit și dezamăgit de această decizie în același timp. Văd că în continuare, Direcția Silvică e condusă de omul PSD-ului, Armand Chiriloiu, care este ținut de PNL acolo. Evident că este un om care nu este străin de tot ce se întâmplă cu pădurile în Argeș și nu înțeleg de ce PNL-ul îl ține în continuare. Am auzit tot felul de zvonuri, dar nu vreau să vorbesc acum, dar sunt lucruri care se pot face doar din Executiv acolo, pentru că acolo trebuie să funcționeze Ministerul Mediului și cu Ministerul de Interne. Și împreună pot stopa această mafie.Cel mai mare proiect al meu a fost partidul. Știu că poate sună straniu, ați fi vrut să auziți altceva în realitate, însă am fost implicat foarte, foarte mult în construcția partidului, pentru că în 2016 USR a profitat de o fereastră de oportunitate unică în istoria politică recentă a României. Un partid plecat din stradă a intrat în Parlament și a intrat ca al treilea partid, am intrat cu aproape 9% în Parlament, ceea ce nu e puțin lucru. Și apoi, noi a trebuit sa creăm un partid în toată țara - de la mână de oameni în București, am fost o mână de oameni în toată țara și a trebuit să creăm pe repede înainte un partid funcțional în toată țara. Și am fost foarte, foarte mult implicat în extinderea și în consolidarea brand-ului USR și al partidului. Sunt în conducerea USR din mai 2017 și, alături de Dan Barna și de ceilalți colegi, am reușit, zic eu, să facem un partid foarte bun, un partid funcțional, un partid modern care, iată, a convis și la ultimele runderi de alegeri. Singurul partid care e sigur că va schimba ceva în România. Vedem că vechile partide, cumva, trăiesc dupa aceleași principii și cu aceleași ținte și anume accesul, cu orice preț, la banii publici. Mă uit acum și la transferurile pe care le face PNL de la PSD pe bandă rulantă și rămân așa... uimit, cum se poate așa ceva când se luptă, au spus că se luptă cu PSD atâția ani de zile. Acesta a fost principalul meu proiect. În Argeș am plecat de la 8 oameni, în 2016 în toamnă și suntem aproape 900, în aproape 60 de filiale din 100 de localități vom avea candidați, în 90 de localități în județul Argeș. Și acesta e un lucru extraordinar, cu care mă mândresc foarte tare. Am reușit să strâng o echipă extraordinară, pentru că politica e treabă de echipe și eu sunt un om de echipă. Lucrez în echipă și central, și aici la Argeș am o echipă extraordinară lângă mine, care a crescut ușor, ușor. Și am făcut ca acest partid să conteze și aici, în acest județ roșu. În Parlament am pus umărul, alături de colegii mei, în tot ceea ce ați văzut în ultimii ani și, in primul rând, la bătălia cu PSD pentru apărarea justiției. Am avut câteva proiecte importante, mari în această linie. Am avut proiecte pe transparență, pe debirocratizare, pe suportul antreprenorilor și, cum spuneam, pe apărarea justiției. Dincolo de asta, ca parlamentar de Argeș, sunt cel care a urmărit cel mai atent proiectele de infrastructură pentru că, așa cum vă spuneam și mai devreme, știu că infrastructura creează niște externalități economice imediate și se simte imediat în centrul unei localități sau a unei zone în momentul în care aceasta are o infrastructură competitivă. Și am petiționat, am făcut interpelări, am vorbit cu oameni care lucrează sau lucrau pe proiecte, am făcut amendamente la buget în fiecare an, astfel încât să reușim să mișcăm mai repede. Și Pitești-Craiova, și Pitești-Sibiu mai sunt. Avem DN73C între Câmpulung și Curtea de Argeș, avem DN73 care stă de nu știu câți ani, de foarte mulți ani... încă nu e terminat. Pe scurt, cam cu asta mi-am ocupat timpul în ultimii patru ani de zile și n-am stat o secundă.​Ionuț Moșteanu: Îmi doresc, în primul rând, să dau înapoi ceva comunității care m-a crescut și m-a creat ca adult responsabil. Aici am avut cei mai frumoși ani din viață și aici vreau să-mi petrec restul vieții alături de copii. Vreau să fac din orașul ăsta un oraș în care să ne placă să îmbătrânim împreună, un oraș din care nici copiii mei, nici copiii altor cetățeni să nu mai vrea să plece, să găsească aici în câțiva ani de zile toate oportunitățile de business, de angajare, de distracție. Cum vă spuneam și la început, am și energia, și competența să fac lucrurile altfel față de cum le-au făcut cei de până acum, să aduc acel suflu nou, acea energie și acea procedurizare, o abordare meticuloasă a fiecărui proiect nou în Primărie, astfel încât să începem să mișcăm orașul ăsta, să-l ducem într-o direcție în care să arate mai aproape de orașele din vestul României, ca să nu zic mai aproape de orașele din centrul Europei. Acolo mi-aș dori să fim. Vreau un oraș viu, că în momentul ăsta e un oraș în care nu se întâmplă nimic. Vreau un oraș în care să vedem evenimente, să se întâmple tot timpul ceva, să fie viu, să respire aerul ăla universitar, pentru ca avem universități, dar nu vezi asta, nu simți. Tot timpul când mă duc în județele din vest, în capitalele de municipii din vestul României, sau când ies afară și mă întorc în Pitești simt așa o tristețe. O tristețe pe care nu vreau s-o simtă și copiii mei, vreau să se simtă toți mândri de Pitești în câțiva ani de zile.