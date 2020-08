Gabriela Firea atac la Băsescu: Văd că se practică gândul la cifre / Nu ne putem preface că suntem într-o perioadă normală

Gabriela Firea și-a depus, duminică, candidatura pentru un nou mandat la Primăria generală a Capitalei. Aceasta nu a ratat ocazia de a lansa noi atacuri la adresa guvernului, dar și la adresa lui Traian Băsescu, și el înscris în cursa pentru Primărie. Firea neagă de asemenea că Bucureștiul a devenit focar, întrucât, zice ea, multe cazuri sunt venite din afara municipiului.

”Am făcut-o cu gândul la bucureșteni, am văzut că se practică gândul la cifre, nu se gândesc la oameni. Nu ne putem preface că suntem într-o perioadă normală, suntem într-un război sanitar. Am dotat spitalele capitalei, arată mai bine decât cele ale Ministerului. Am avut grijă de cadrele medicale. Bucureștiul nu a devenit focar. Sunt multe cazuri venite din afară. Am început amplu program pentru donarea de plasmă sanguină”, a spus Firea în contextul în care Traian Băsescu estimează că va obține peste 30% dintre voturile bucureștenilor la alegerile pentru primăria Capitalei.