Protocolul de fuziune USR-PLUS: cum se împart locurile pe liste la parlamentare și ce va cuprinde programul de guvernare

a) criteriile de integritate, incompatibilitate și dispozițiile privind cumulul de funcții;

b) modalități de dezvoltare a organizării teritoriale a partidului;

c) instituirea unei structuri responsabile cu elaborarea de politici publice ce vor fi însușite de către partid, precum și cu asistarea reprezentanților partidului în elaborarea unor astfel de politici;

d) modificarea denumirii partidului în USRPLUS;

e) dezvoltarea mecanismelor de promovare a competenței și principiului meritocrației în alegerea/nominalizarea candidaților pentru funcții publice din partea partidului

f) organizarea integrării filialelor USR Tineret și Generația PLUS într-o structură comună

g) reorganizarea activității membrilor din Diaspora avand la baza o structura care include mai multe filiale care acopera fiecare o tara sau grupuri de tari

„Formula de alianță actuală încurajează o logică intra-grup, păguboasă, consumăm prea multă energie în relațiile dintre organizații/membri în loc de a ne concentra în lupta pentru schimbarea României această logică trebuind a fi înlocuită cu una a cooperării”, se arată într-un document intern distribuit membrilor USR-PLUS.Potrivit protocolului de fuziune consultat de HotNews.ro, USR și PLUS vor susține candidați unici în cadrul alegerilor autorităților administrației publice locale și al alegerilor privind Senatul și Camera Deputaților din 2020 sau de la o dată ulterioară, în cazul intervenției unor prelungiri ale mandatelor autorităților în funcție. În cazul în care protocolul de fuziune nu va fi aprobat printr-o hotărâre judecătorească definitivă până la data depunerii candidaturilor la biroul electoral de circumscripție pentru alegerile privind autoritățile administrației publice locale, USR și PLUS vor forma o alianță politică sau o alianță electorală, promovând liste unice de candidați. Același lucru este valabil și în cazul alegerilor parlamentare.De asemenea, cele două partide vor elabora, în maxim două luni de la decizia internă de fuziune un program comun de guvernare ce va sta la baza participării în cadrul alegerilor parlamentare din 2020 și a unei eventuale participări într-o coaliție de guvernare în intervalul 2020-2024.Programul de guvernare va reuni elementele de programe de guvernare și angajamente de politici publice elaborate de USR și PLUS până în prezent și se va baza doctrinar pe orientarea de centru dreapta modern votată de membrii USR și pe doctrina liberalismului etic adoptată de PLUS. Aprobarea Programului de guvernare comun se va face în ședință reunită a Comitetului Politic și a Consiliului Național, se mai arată în document.Potrivit protocolului de fuziune există două scenarii de alcătuire a listelor pentru parlamentare:Birourile județene au două săptămâni pentru a decide împreună cu birourile PLUS dacă merg pe o formulă negociată între partide (Ex: Locul X merge la USR, locul Y la PLUS). În acest caz, fiecare partid organizează alegeri separat, pentru a desemna candidații pe locurile fiecăruia, pre-agreate. Dacă birourile USR și PLUS decid astfel (sau nu se înțeleg pe o formulă de distribuție a locurilor și intră automat în acest al doilea scenariu) se organizează alegeri în comun. Exact pe statutul și metoda USR actuale: filialele desemnează candidații la nivel județean, prin Conferințe Județene, unde participă delegați aleși de către membri în fiecare filială locală (ponderea filialelor în CJ fiind dată de performanța electorală). Membrii USR și PLUS participă deci la adunările generale, ale filialelor locale .Potrivit protocolului de fuziune, cel dintâi congres al USR convocat ulterior hotărârii judecătorești definitive de aprobare a fuziunii dintre USR și PLUS va dezbate prioritar următoarele direcții potențiale de amendare a Statutului USR: