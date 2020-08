LIVEVIDEO 76% dintre delegații USR au votat fuziunea cu PLUS. În partidul lui Cioloș entuziasmul a fost mai mare - 83%

A început congresul comun USR-PLUSDatele au fost prezentate de Dacian Cioloș și Dragoș Tudorache de la PLUS.​„Am fost împreună de la început, am fost puternici în alianță, unirea este un pas firesc. Este ceea ce și-au dorit membrii noștri, este ceea ce ne-a cerut electoratul. Împreună suntem și mai hotârâți să luptăm pentru idealurile și principiile noastre, iar voința noastră de a schimba România în bine este începând de astăzi și mai puternică. Vechile partide au avut timp de 30 de ani șansa să dovedească ce pot să facă. Acum e rândul generației noastre să decidă cum va arăta această țară”, a scris pe Facebook după votul pentru fuziune liderul USR Dan Barna.„Fuziunea n-am decis să v-o propunem pentru că e un proiect uşor şi nici pentru că e un proiect cu rezultat simplu. Am propus fuziunea pentru că ea corespunde ideii de împreună cu care am pornit la acest drum. Dacă n-o să putem construi ceea ce visăm împreună cu cei pe care în mod natural ne simţim mai apropiaţi ca şi crez, ca şi obiective, ca şi viziune, cum o să putem construi cu cei care sunt mai departe de viziunea pe care o avem noi?”, a spus și Dacian Cioloș.În urma fuziunii partidul se va numi USR și va fi condus de doi copreședinți, Dan Barna și Dacian Cioloș, până la primul congres, când va fi ales noul președinte.