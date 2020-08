Orban, după declarația cu salariile profesorilor și cârciuma: Unii au încercat să răstălmăcească afirmația

Premierul Ludovic Orban susține că declarația sa referitoare la salariile cadrelor didactice, potrivit căreia ”dacă îţi scad veniturile şi abia mai ai bani de mâncare, de plata chiriei, nu te duci să-ţi bei banii la cârciumă", a fost răstălmăcită.

”Din păcate, unii care nu sunt foarte atenți la afirmațiile mele au încercat să răstălmăcească o afirmație de-a mea. Întotdeauna am respectat profesorii, întotdeauna am respectat cadrele didactice. (…) A încerca să fie răstălmăcită o afirmație de-a mea, ca o declarație ofensatoare la adresa cadrelor didactice, mi se pare contrar atitudinii pe care am avut-o față de dascăli, față de cadrele didactice, pe care le respect”, a spus Orban, relatează Mediafax.

Acesta a precizat că neacordarea creșterii anticipate de la 1 septembrie este cauzată de situația bugetară.

„Sunt convins că foarte mulți dascăli vor înțelege acest lucru și că în această perioadă trebuie să fim un exemplu și să arătăm că suntem solidari în fața situației în care ne găsim. Oricând ne va permite situația economică, situația bugetară, vom aloca resursele financiare către profesori, către învățători, către cadrele didactice, astfel încât să aibă venitul meritat în conformitate cu activitatea”, a explicat premierul.

"Uitaţi-vă la datele prezentate de INS şi la prognoza privitoare la creşterea economică, care e o prognoză în care noi estimăm o contracţie economică, o scădere economică de 3,8%. Când îţi scad veniturile, e ca într-o familie: dacă îţi scad veniturile şi abia mai ai bani de mâncare, de plata chiriei, nu te duci să-ţi bei banii la cârciumă sau să îţi cumperi...", a afirmat Orban.