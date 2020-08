VIDEO INTERVIU Simona Spătaru, candidatul USR-PLUS pentru Primăria Sectorului 4: Vrem să dezvoltăm în zona platformei IMGB un parc de investiții/ Sudul Capitalei trebuie să fie ca nordul

Articol susținut de Alianța USR PLUS

Care este planul dumneavoastră pentru sectorul 4 și ce vă recomandă la primărie?





Spuneți-mi primele 3 lucruri care ar trebui să se schimbe în sectorul 4 și care se vor schimba în cazul în care veți fi aleasă primar







Vorbeați de un parc industrial mai devreme. Ce înseamnă acest parc industrial?





Simona Spătaru: În zona de sud a sectorului, cam în zona platformei IMGB să dezvoltăm, de fapt, un parc de investiții. Am vrea să dezvoltăm acolo și să aducem investitori care să creeze locuri de muncă. Nu în ultimul rând, mi-aș dori foarte mult ca mulți colegi care lucrează acum prin birourile din Pipera să-și găsească noile locuri de muncă în sud și să nu mai fie nevoiți să traverseze tot orașul. Acolo vom avea, în apropiere, toate facilitățile de infrastructură necesare. Vom avea și spații verzi, parc, străzi, tot ce este nevoie pentru ca investitorul să-și găsească un mediu și un partener în Primărie, să putem dezvolta asta repede și pe fonduri europene.



Aveți în plan să va ocupați și de reciclare în sectorul 4, care acum nu prea există?



Va așteaptă o campanie fără precedent, în mijlocul unei pandemii. Cum o vedeți acum?



Am văzut și ați spus și mai devreme că ați ieșit să vorbiți cu locuitorii sectorului 4. Care au fost nemulțurile lor? Ce v-au spus și cum plănuiți să le rezolvați?

Ați spus și mai devreme că există o problemă cu reabilitarea blocurilor. Ce știți acum? Câte blocuri au fost reabilitate, câte au rămas doar cu promisiunea și cum vedeți acest lucru în mandatul dumneavoastră?





Ce planuri aveți pentru Delta Văcărești? Am văzut că vă preocupă acest subiect, dar am auzit și voci care spun că ar trebui să lăsăm natura să-și facă treaba, fără intervenția omului.



Am citit o știre conform căreia Primăria Sectorului 4 a întârziat plățile burselor pentru elevii cu rezultate bune la învățătură. De asemenea, Primăria Sectorului 4 are printre cele mai mici burse pentru elevi. Ce se întâmplă acum și cum ați rezolva problema dacă ați ajunge primar?



În sectorul 4 și nu numai, ați spus și dumneavoastră mai devreme, există problema locurilor la creșe și grădinițe. Există lungi liste de așteptare și, până la urmă, părinții ajung să își ducă copiii la instituțiile de învățământ private. Să vorbim un pic despre sistemul de învățământ din sectorul 4. Și cum vedeți reînceperea școlii în septembrie, în mijlocul unei pandemii?





Există fonduri pentru crearea unei infrastructuri de creșe și grădinițe noi în sectorul 4?





Povestiți într-o postare pe Facebook despre problemele cetățenilor din sectorul 4 cu Poliția Locală. Spun că ei cheamă poliția, dar nu le este rezolvată problema. Ne puteți spune mai multe despre această situație?





Ați vorbit despre contractele actualului primar, domnul Băluță, pentru publicitatea electorală din banii contribuabililor. Ce spune această investigație, de fapt?





De ce vă doriți să fiți Primarul Sectorului 4?



Planul meu și al Alianței USR-PLUS, fiind susținută acum și de PNL, este de fapt o întreagă strategie de dezvoltare a sectorului nostru. Propunem ca sudul să fie ca nordul. Propunem ca acest sector să nu mai fie unul dormitor, să nu mai fie unul de tranzit pentru noi, doar să venim aici să ne odihnim și apoi să plecăm către locurile de muncă. Considerăm că trebuie să investim foarte mult în locuri de muncă. Trebuie să investim în spații verzi, nu ce avem acum - mult beton - și trebuie să ne propunem ca familia să reușească să se relaxeze în sectorul nostru și nu în altă parte. Ce mă recomandă pe mine? Mă recomandă experiența profesională. Sunt avocat de 16 ani în Baroul București. Am lucrat și cu autorități din structurile centrale sau locale din România. Cunosc activitatea administrativă și, în același timp, cred că cel mai important lucru este faptul că eu voi fi un om integru. Voi fi omul care candidează astăzi, cu planul pe masă și nu voi fi marioneta unor oameni din spate. La momentul acesta, din punctul meu de vedere, primarul este o persoană care este doar pusă în față. Noi nu știm cine conduce, de fapt, Primăria. Lucrul acesta îl observăm din toate articolele de presă și se vede și se cunoaște și în viața de zi cu zi din sector. Gradul de neîncredere este foarte mare în ceea ce privește persoana dânsului.Am să vă spun trei. Îmi este dificil să aleg doar trei. Investim în locuri de muncă, investim în partea de sud a sectorului, unde dorim să dezvoltăm un parc industrial. De asemenea, în spații verzi și nu în betonarea copacilor. Vom investi într-un parc nou. Vom investi, de asemenea, în infrastructura școlară, după cum deja oamenii știu, pentru că merg în toate cartierele și discut cu ei. Pentru mine, subiectul "investiție în educație" este un subiect foarte, foarte serios și aplicat. Îmi doresc să avem minim patru grădinițe, patru creșe și patru școli noi, cu tot cu after-school.Da, este chiar un subiect foarte bine documentat de către noi. Am mers la asociațiile de proprietari și am vorbit cu oamenii, să vedem dacă cu dânșii vom reuși să facem un parteneriat, pentru că sunt de părere că este un plan de durată, dar pe care îl putem începe foarte bine din septembrie și să facem o stimulare, practic, a celor care vor agrea să recicleze corect, selectiv. Taxe zero, asta ne propunem, taxe zero pentru cei care vor recicla corect. dO văd că pe o campanie din partea Alianței USR-PLUS și PNL, o campanie foarte responsabilă. Noi, pe stradă, bineînțeles că respectăm toate condițiile și ne protejăm. Ne ținem la distanță unii de ceilalți. Și asta trebuie să transmitem și ca echipă, și ca simplu cetățean: că trebuie să fii responsabil în pandemie, în primul rând pentru ceilalți și pentru tine.Nemulțumirile lor sunt deja, cumva, cunoscute în tot Bucureștiul. Dacă ar fi să le aplic la sectorul 4 în mod deosebit, au fost probleme de aglomerație în ceea ce privește infrastructura școlară și faptul că nu au copiii condiții. De asemenea, lipsa spațiilor verzi pentru că s-a betonat foarte mult la noi în sector. Și reabilitarea termină am constatat că este o problemă pentru locuitori, s-a făcut într-un ritm foarte scăzut. Nu în ultimul rând, poate chiar cu asta trebuia să încep, este vorba despre acea neîncredere de care vă spuneam de la început. Oamenii observă o netransparență totală în tot ce înseamnă cheltuirea banului public, managementul de la Primărie și nu știu cine, practic, este echipa care conduce această Primărie în sectorul 4.Promisiunea actualei conduceri a fost că va reabilita 800 de blocuri. Din datele puține care sunt transparente pe site-ul Primăriei, constantăm că sunt sub 200, din care știm foarte sigur că erau deja începute în anul 2016. Este un subiect pe care trebuie să-l abordăm mai mult, cu mai multă responsabilitate, respectiv prin a atrage mai multe fonduri europene. Și lucrul acesta va fi un obiectiv major în mandatul meu.Pentru Delta Văcărești eu aș spune că da, e clar că natura acolo oricum și-a spus cuvântul și este bine să fie păstrată că arie naturală protejată, cum are și acum statutul. Însă poate fi un obiectiv pe care să-l punem în valoare, un obiectiv pentru care primăria să asigure pază, un obiectiv pentru care primăria să fie un partener al Asociației și al Ministerului, de fapt, care administrează acum zona, pentru a deveni un obiectiv curat, de dezvoltare durabilă, o dezvoltare verde. Acolo trebuie să fie o zonă foarte atrăgătoare, din punctul meu de vedere, pentru sector și să protejăm ceea ce avem acolo.Da, cunosc, atât din discuțiile cu părinții, cât și din faptul că și eu sunt părinte și am doi copii la școală. Unul este beneficiar de bursă de merit și cunosc, deci, această problemă foarte bine. Cunosc faptul că ele sunt, într-adevăr, cele mai mici. Dar nu numai că sunt cele mai mici din tot Bucureștiul, sunt și neachitate frecvent. Întârzierile sunt mari. Cele din februarie-martie, ca urmare a demersurilor noastre, au fost achitate în jurul lunii mai, din ce cunosc. Iar acum toate sunt încă restante, de la sfârșitul anului nu au fost achitate. Practic, explicațiile Primăriei transcend realității, pentru că Primăria putea să asigure aceste fonduri și trebuie să le asigure din buget, fără să aibă alte priorități, cum obișnuiește să facă actuala administrație rectificare bugetară lunară, dar să nu prindă bursele ca și prioritate. Iar dublarea burselor - acum una de merit este de 56 de lei - este o prioritate pentru mandatul meu.Sistemul ar trebui să fie inbunătățit, în primul rând printr-o infrastructură nouă pentru că, așa cum va spuneam și la început, dezvoltarea sectorului către sud a făcut să apară mai multe cartiere. Acolo părinții nu au unde să-și ducă copiii, vin tot către interiorul sectorului. Și atunci ar trebui, în primul rând, dezvoltată o infrastructură nouă de creșe și grădinițe. Din punct de vedere al măsurilor de siguranță pentru septembrie, aș vedea aceste scenarii propuse de minister și eu cred că în momentul acesta, toată vara ar fi trebuit să fie folosită tocmai pentru a asigura în școli și grădinițe măsurile de siguranță. Circulând prin sector, vă spun sincer că găsesc școlile închise. Eu nu cred că Primăria și Direcția de Învățământ din cadrul Primăriei se ocupă de acest lucru. O lasă, probabil, spre sfârșit de august sau poate, din nefericire, început de septembrie și nu o să știm care sunt condițiile copiilor la școală.Da. Și pot fi obținute inclusiv pe fonduri europene. Creșele au fost promise la începutul mandatului acestui primar, dar nu s-au făcut și de aceea, noi le-am prezentat ca fiind printre primele trei obiective.Au fost locatari de la mai multe blocuri prin jurul cărora m-am tot plimbat cu echipa mea în campanie, care m-au oprit și mi-au spus că sunt deranjați de persoane care până târziu în noapte desfășoară tot felul de activități zgomotoase. Sunt chemați cei de la Poliția Locală și aceștia nu iau măsuri, ba le și refuză practic reapelarea. Cred că lucrul ăsta se întâmplă, dacă ne uităm atent, din cauza motivului pe care vi-l spuneam la început și anume că nu există deloc o transparență în cine conduce Primăria și Poliția Locală. Și la ce mă refer? Poliția Locală, până în 2018, era o structură separată de Primărie. Însă, din 2018, domnul primar o are în pixul dumnealui sau al celor care se află în spatele dânsului. Și observăm acolo nepotismul. Persoanele care nu au niciun fel de pregătire profesională conduc ordinea publică. Știm și am citit, inclusiv în articolele dumneavoastră, aceste aspecte. Oamenii din sector le cunosc, sunt atenți la lucrul acesta și gradul de neîncredere în Poliția Locală și în actuala conducere de la Primărie este foarte ridicat. Noi am vrea să reformăm Poliția Locală și dacă nu va fi loc de corectitudine acolo, în ce găsim, o vom reforma de la zero.Spune că domnul primar, cel puțin în ultimul an, se pregătește foarte intens de campanie. Face lucrul acesta și în media scrisă, și în cea tv. A investit în plin început de pandemie și în pandemie în contracte foarte generoase cu media, pentru a-și asigura vizibilitatea. Și până acum, și ce urmează în campanie. Eu am, însă, toată încrederea în cetățenii sectorului. Ei nu vor uita de lucrurile care li s-au întâmplat în anii aceștia și nu li se vor lua ochii cu aceste imagini, de genul spitalului de stomatologie. Noi o să facem de la zero în zona sudului o policlinică, o policlinică care să fie a cetățenilor, care să se adrese tuturor categoriilor de bolnavi. De asemenea, vom construi la vedere și vom transparentiza toate cheltuielile. Nu vom fi conduși de alte grupări și grupuri.Îmi doresc să devin Primarul Sectorului 4 pentru că sectorul 4 este și pentru mine acasă. Este locul în care am copiii la școală și îmi doresc foarte mult să rămân, să profesez și să trăiesc aici, câte zile ori fi. Îmi doresc să fac din sectorul 4 un oraș așa cum îl vedem afară, de care să fim mândri, unde să avem spații verzi, să ne simțim bine, unde să respectăm natura și să reciclăm, unde să avem locuri de muncă, unde copiii noștri să aibă condiții foarte bune la școală și să aibă burse decente pentru ceea ce merită, pentru cât au învățat. Îmi doresc să fie o transparență, o prietenie între administrație și locuitori. Administrația trebuie să fie pur și simplu un serviciu în slujba oamenilor, să nu mai existe această neîncredere foarte mare în clasa politică. De aceea am intrat în politică acum un an și jumătate. Împreună cu colegii noștri, vrem să ridicăm acest grad de încredere pe care eu pe stradă îl văd că fiind foarte ridicat și bineînțeles că asta este și în jurul meu și îmi doresc foarte mult ca, împreună cu locuitorii, să facem acest sector să fie exact ceea ce merită, un sector european, un sector de care să fim mândri.