Mesajul „franc” al lui Iohannis pentru liberali: Nu văd cu ochi buni racolările. Traseismul e o boală gravă a politicii românești

„Vă spun franc. ​Nu văd cu ochi buni aceste racolări. Am fost dintotdeauna împotriva traseismului politic. E o boală gravă a politicii românești. Eu nu mi-am schimbat opinia”, a spus miercuri președintele Klaus Iohannis.Eduard Dziminschi, primarul PSD care l-a ”potolit” anul trecut pe tânărul care l-a înfruntat pe Dragnea în timpul unui discurs al acestuia, a trecut la PNL, potrivit Știri din Bucovina ”Ce am făcut noi?”, spunea în aprilie 2019 Dragnea într-un discurs din localitatea Dumbrăvița. ”Nimic!”, i-a răspuns un bărbat din public. "Nimic ești tu, ți-o spun direct! Ai răbdare să-ți spun ce am făcut noi, mincinosule!”, a ripostat Dragnea.În momentele următoare, tânărul care l-a înfruntat pe fostul lider PSD a fost scos din fața scenei, în imagini fiind văzut Dziminschi cum intervine, pune mâna pe acesta și îl duce mai în spate și gesticulează spre el.Trecerea la PNL nu este o mare surpriză, în condițiile în care, în iulie, a primit vizita liderului liberal Ludovic Orban și a președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, Dziminschi fiind felicitat pentru finalizarea rețelei de gaz metan din comună.De menționat că, după incidentul dintre tânăr și Dragnea, PNL a lansat o campanie de trolling a PSD, #NimicEstiTuChallenge . PNL îndemna românii să se filmeze și să posteze mesajul ”Eu nu sunt un nimic. Pe 26 votez. Şi ai să vezi că nimic eşti tu!" pe paginile personale de Facebook. De asemenea, PNL a înregistrat domeniul de internet ”nimicestitu.ro”.