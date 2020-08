Băsescu, din nou în cursa pentru București: Sunt în competiție cu PSD, nu cu Nicușor Dan

Traian Băsescu a spus că ”Fiecare are șansa lui! Sigur, mărimea partidelor îi legitimează pe unii să fie mai optimiști – unii, mai optimiști decât trebuie, dar oricum optimiști”.Referitor la capacitatea sa de a administra Bucureștiul în 2020, fostul primar general, actualmente eurodeputat, a declarat: „N-aș vrea să prezint neapărat un program de primar general, dar sunt prea multe lucruri care au rămas acolo unde le-am lăsat. Uitați-vă la Pasajul Basarab! O construcție formidabilă. Din păcate, s-a terminat de 10 ani pasajul și la piciorul pasajului, când ai coborât din rampă, te oprești în două semafoare, unul ca să întoarcă tramvaiul, iar altul ca să intri în Mihalache. La niciunul nu i-a trecut prin cap să facă un pasaj subteran, să treacă ori traficul de pe Mihalache pe sub intersecție, să nu mai ai semafor când cobori de pe pasaj... Uitați-vă la problema încălzirii, mult-discutata problemă a încălzirii, și un copil de clasa a V-a înțelegea că după cum s-a făcut contorizarea și automatizarea punctelor termice, RADET nu mai avea viață. Bucureștiul este contorizat la nivel de scară de bloc. Nu se mai pot încărca facturile cu pierderile de pe conducte. Acest lucru este valabil din 2005, când s-a terminat programul de contorizare și automatizare a punctelor termice, și oricine știa că va ajunge RADET la faliment. Să nu începi programul de montare a centralelor de cvartal e o copilărie”.Întrebat de ce nu au făcut-o, totuși, ultimii primari ai Capitalei, în condițiile în care Bucureștiul a dispus de tot mai multe fonduri odată cu intrarea în UE și dezvoltarea țării în ansamblu, Traian Băsescu a răspuns: „N-au făcut-o, probabil, din același motiv din care deși Bucureștiul are 120 de kilometri de linie simplă – puși în timpul meu – de tramvai, linie sudată și pe sustensie elastică, n-au achiziționat vagoane de metrou de suprafață. N-au dat drumul la automatizarea trecerii prin intersecția tramvaiului ca mijloc foarte rapid și precis de circualție în București”.Liderul PMP Eugen Tomac i-a invitat luni seara pe bucureşteni să-l susţină pe fostul şef al statului în campania de strângere de semnături. ”În atenţia tuturor colegilor şi susţinătorilor PMP! Vă invităm să ne susţineţi în campania de strângere de semnături pentru viitorul Primar General al Municipiului Bucureşti! Cu Băsescu înainte! Toţi pentru Bucureşti!”, a scris Tomac, pe pagina sa de Facebook.Decizia vine după ce PNL și USR au exclus PMP de la negocierile privind susținerea candidaților comuni pentru alegerile locale de la București.Băsescu a fost ales de două ori primar general (2000-2004), înainte de a deveni președintele țării pentru două mandate, în perioada 2004-2014. În prezent este europarlamentar.