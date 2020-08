PSD Timiş: Sorin Grindeanu s-a întors azi acasă/ Fostul premier, susţinut pentru funcţia de preşedinte executiv la alegerile naţionale ale social-democraţilor

PSD Timiş, anunţă, într-un comunicat de presă, că Sorin Grindeanu ”s-a întors acasă”, dar că, ”de fapt, Sorin Grindeanu nu a fost plecat niciodată” şi că va fi susţinut pentru candidatura la alegerile naţionale ale PSD, scrie Agerpres. Într-un mesaj adresat social-democraţilor din Timiş, fostul premier spune că va candida pentru postul de preşedinte executiv. ”Sorin Grindeanu s-a întors azi acasă! De fapt Sorin Grindeanu nu a fost plecat niciodată. Azi acest lucru a fost evident, Sorin Grindeanu primind în unanimitate susţinerea Comitetului Executiv Judeţean al PSD Timiş pentru candidatura la alegerile naţionale ale PSD”, se arată în comunicatul de presă, de sâmbătă, al PSD Timiş.Fostul premier Sorin Grindeanu, în prezent director la ANCOM, a anunţat că îşi doreşte funcţia de preşedinte executiv.”Voi reintra în politică, nu am lipsit la nicio campanie din ultimii 20 de ani şi tot ce-mi doresc este să redevenim echipa câştigătoare de la PSD Timiş. Am încredere în Alfred Simonis, în Eugen Dogariu, în Sebastian Răducanu, în Călin Dobra şi în Voichiţa Lăzureanu, care ştiu că va face o figură excelentă în aceste alegeri, cât şi în toţi ceilalţi candidaţi. Trebuie să redevenim principala forţă politică şi vă anunţ acum că voi candida pentru funcţia de preşedinte executiv, în echipa lui Marcel Ciolacu”, le-a transmis Sorin Grindeanu celor prezenţi la întâlnirea online.”Este prima dată când cineva din Timiş candidează cu şanse clare la o funcţie atât de importantă la nivel naţional. Prin Sorin avem certitudinea că Bucureştiul va înţelege că în Banat şi Ardeal politica se face altfel, că trebuie să ne recalibrăm mesajul şi să facem lucrurile diferit. Sorine, cu tine acolo am convingerea că lucrurile vor fi aşa”, a susţinut Alfred Simonis, preşedintele PSD Timiş.Sâmbătă, Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu echipa de campanie a PSD Timişoara şi cu candidata la Primăria Timişoara, Voichiţa Lăzureanu, prima femeie din PSD Timiş nominalizată pentru această funcţie.Tot sâmbătă, în Comitetului Executiv Judeţean al PSD Timiş au fost votaţi candidaţii pentru funcţiile de primar din majoritatea localităţilor din judeţ.Marcel Ciolacu a afirmat în repetate rânduri că este bun prieten cu Sorin Grindeanu şi că va face echipă cu acesta.În 26 mai, Grindeanu a afirmat că este un om de stânga şi anunţa că se va implica şi va susţine ”un proiect serios, corect şi bazat pe necesităţile reale ale societăţii româneşti”.Cu toate acestea, Grindeanu nu preciza clar dacă se va înscrie sau nu în PSD.În 26 ianuarie, Grindeanu a participat la Conferinţa Judeţeană a PSD Timiş, unde a primit un formular de adeziune.”Conform legii, eu nu am voie să fiu în acest moment membru de partid. Asta nu înseamnă că nu o să devin în perioada următoare”, a afirmat atunci Grindeanu.Grindeanu deţine funcţia de preşedinte al ANCOM.