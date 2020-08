Dan Cristian Popescu anunţă că e susţinut de PSD pentru Primăria Sectorului 2

PNL şi USR PLUS au decis să aibă candidaţi comuni pentru primăriile sectoarelor Capitalei, Radu Mihaiu (USR PLUS) fiind desemnat să intre în cursa electorală pentru Sectorul 2 şi nu viceprimarul liberal Dan Cristian Popescu.













„Nu am intrat în politică pentru a lupta pentru o ideologie, ci pentru a face tot ce pot pentru cetăţeni. Deoarece proiectele mele, propuse, discutate şi susţinute de către cetăţenii Sectorului 2, au fost călcate în picioare din raţiuni politice, am ales să continui lupta cum pot mai bine. De astăzi sunt candidatul susţinut de către PSD la Primăria Sectorului 2 şi cu sprijinul primarului general, doamna Gabriela Firea, voi implementa proiectele mele şi vom schimba faţa Sectorului 2 în următorii patru ani. Le mulţumesc celor de la Partidul Social Democrat pentru că au ales să formeze echipa cu cetăţenii din acest sector. Şi eu consider că, întotdeauna, oamenii trebuie să fie pe primul loc. Nu alianţele comerciale de partide!”, a scris Dan Cristian Popescu într-o postare pe Facebook Postarea sa este însoţită de o fotografie în care apare alături de primarul Capitalei, Gabriela Firea, şi de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.Pe 6 august, Dan Cristian Popescu a anunţat că va candida la Primăria Sectorului 2, precizând că va negocia cu partidele care sunt dispuse să îi ofere susţinere sau să se înscrie independent în cursa electorală.