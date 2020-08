Ilie Bolojan (PNL) nu mai candidează la Primăria Oradea, ci la președinția CJ Bihor

Potrivit unui comunicat transmis vineri de PNL Bihor, citat de Mediafax, până joi, 13 august, Florin Birta va prezenta Biroului Politic Municipal al PNL Oradea pentru aprobare echipa de consilieri municipali, care va fi definitivată până la aceeași dată, pe baza consultărilor cu organizațiile locale din județ.„Am făcut parte din echipa care a pus Oradea pe harta celor mai performante orașe din țară, am lucrat alături de domnul primar Ilie Bolojan în toți acești ani, iar scopul nostru a fost acela de a transforma Oradea într-un oraș modern, într-un oraș exemplu. Sunt conștient că am o misiune grea, dar sunt convins că, avându-l pe domnul Bolojan la șefia Consiliului Județean, eforturile noastre comune de a duce Oradea şi judeţul mai departe în direcția bună vor fi încununate cu succes. Oradea este pe mâini bune și vom continua împreună ceea ce s-a făcut în Oradea în ultimii 12 ani”, a declarat Florin Birta.Ilie Bolojan a declarat, la rândul său, că a fost o onoare pentru el să fie primar al orașului Oradea timp de 12 ani și le-a mulțumit orădenilor pentru încrederea pe care i-au acordat-o.„Am luat decizia să candidez la funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor pentru a îndrepta lucrurile și, prin colaborarea cu Primăria Oradea, să asigurăm dezvoltarea în continuare a orașului, dar și a județului nostru. Domnul Birta a fost implicat anii aceștia în toate proiectele orașului, le cunoaște și am încredere că le va putea duce mai departe. Sunt convins că va gestiona bine funcția de primar”, a declarat Ilie Bolojan.Ilie Bolojan a fost 12 ani primar al orașului Oradea.