Băsescu: PMP ar fi adus 10 procente alături de Nicușor Dan și alianța marxisto-liberală / Nu am nicio problemă să scriu pe formular „nu am colaborat cu securitatea”

Cu noi n-a fost nicio negociere. De câteva luni Ludovic Orban i-a spus lui Eugen Tomac că vor face o alianță, iar vineri l-a informat că nu se face nicio alianță. Povestea cu PMP ia voturi de la Nicușor? PMP a trecut întotdeauna pragul și a avut un scor la București de la 8 la 10. PMP are procentele lui în Capitală și le-ar fi adus alături de Nicușor de alianța marxisto-liberală. Pentru că au decis că nu au nevoie de aceste 10 procente, PMP va merge singur”, a spus Băsescu la Digi 24.Întrebat de colaborarea sa cu Securitatea, caz în care există o primă decizie a instanței în acest sens, fostul președinte a spus că aceasta este „o poveste” și speră că Înalta Curte va face „o judecată corectă”.„Nu am nicio problemă să scriu pe formular: nu am colaborat cu securitatea. Una din acuzatii e că am recunoscut că în 1975 că în 1973 ne petreceam vacanțele în nordul Mamaiei. (...) Voi scrie de 10 ori că nu reflectă colaborarea cu securitatea. E o poveste. Eram in anul 1, institut civil, ne făceam veacul în vacanța de vară în Mamaia, unde erau taberele de tineri din țările socialiste. Cei mai mulți erau cehi. Petreceam serile cu tinerii și tinerele cehoaice. Întrebat dacă am avut legături cu persoane străine, am spus da, întrebat de un coleg, am spus da, a fost și el cu noi. Că un ofițer și-a făcut un referat care a devenit un element de acuzare e o copilărie”, a spus Băsescu.Fostul președinte nu a exclus însă ca nu el să fie candidatul la Primăria Capitalei. „De ce nu vă gândiți și la Eugen Tomac?”, a spus el, comentând că o astfel de candidatură i-ar prinde bine liderului PMP.