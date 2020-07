PMP își ia gândul de la alianța dreptei. Tomac: Luăm în calcul candidați proprii la sectoare. La Primăria Capitalei să revină la cel de-al treilea mandat preşedintele Băsescu

PMP ia în calcul să meargă pe cont propriu la alegerile locale, atât la Primăriile de sector, cât şi la Primăria Capitalei, cu susţinerea fostului preşedinte Traian Băsescu pentru "cel de-al treilea mandat", dacă PNL şi USR-PLUS nu vor accepta crearea unei alianţe politice de dreapta în jurul lui Nicuşor Dan, a declarat vineri, liderul PMP, Eugen Tomac.

"Noi am propus să se creeze o alianţă în jurul domnului Nicuşor Dan, o alianţă de dreapta pe Bucureşti, acest lucru însemnând candidat comun la Primăria Generală, listă comună la Consiliul General, candidaţi comuni la primăriile de sector şi liste la Consiliile locale. Lista pentru Consiliul General consider că trebuie să o agreeze primarul general şi el trebuie să o facă. (...) În caz contrar, dacă nu se va realiza acest proiect, singurul de altfel realist şi care poate da o nouă faţă Bucureştiului, PMP ia în calcul să meargă pe cont propriu la toate primăriile şi, de asemenea, la Primăria Capitalei, să revină la cel de-al treilea mandat domnul preşedinte Băsescu", a declarat Tomac, pentru Agerpres.El a adăugat că a avut "mici discuţii" pe această temă şi aşteaptă decizia PNL şi USR PLUS."Am mai avut mici discuţii, urmează ce decizie vor lua, pentru că noi suntem prea mici pentru a influenţa decizia celor două partide", a menţionat Eugen Tomac.Potrivit acestuia, PMP, "în mod obligatoriu", ar dori să aibă candidat la Primăria unui sector al Capitalei."În mod obligatoriu, ne-am dori un sector unde să venim cu un candidat care să câştige. Avem candidaţi buni pentru toate sectoarele. Cred că o candidatură care poate cuceri Primăria Sectorului 2 este domnul Paleologu, de asemenea un candidat redutabil pentru Primăria Sectorului 4 este Ştefănel Dan Marin. În mod sigur, în jurul lui Mihai Neamţu, la Sectorul 3, putem să-i creăm probleme reale proaspătului fugar de la PSD, Negoiţă. Ştefan Florescu şi singur are şanse să-l bată pe Mutu la Sectorul 6 şi, dacă USR-ul ar fi dorit să facă un gest de nobleţe, sunt convins că Ioana Constantin, colega noastră, la Sectorul 1 îl poate învinge pe domnul Tudorache într-o alianţă unită. De asemenea, la Sectorul 5, senatorul Iliescu este cunoscut de 20 de ani în acest sector", a explicat preşedintele PMP.