Barna spune că USR nu a trântit ușa în nas PMP. Cum au decurs ultimele negocieri pentru alianța dreptei în București: „Nu am finalizat” / Discuții pe grupul intern al partidului

Formatul negocierilor care s-au prelungit până la miezul nopții de miercuri a fost Ludovic Orban-Violeta Alexandru, din partea PNL, și Dan Barna, Claudiu Năsui, Dragoș Tudorache și Vlad Voiculescu, din partea USR-PLUS.„A durat mult și nu am finalizat. Dar am făcut pași mari înainte. Principiul 3-3 este confirmat”, a scris Barna colegilor săi de pe grupul intern „USR la guvernare”.Liderul USR precizează că nu e corect să prezinte în acest moment toate detaliile discuțiilor, însă spune că sunt câteva lucruri clare.„Pot confirma însă că, într-adevăr, nu vom susține o candidatură neserioasă gen Mihail Neamtu, pe care am exclus-o ferm din orice scenariu viitor posibil. Așa cum am cerut ferm să nu sustinem corupti la sectorul 2, nu putem sustine nici clovni în altă parte. În orice context electoral s-ar ajunge, PMP trebuie să renunte la blatiștii care timp de patru ani au asigurat majorități lui Firea și primarilor PSD de sector și le-au sustinut consecvent proiectele”, le-a spus Barna colegilor de partid.Negocierile pentru alianța dreptei pentru București vor continua în cursul zilei de joi, un anunț oficial urmând a fi făcut în weekend când se reunesc forurile de conducere ale PNL, cât și ale USR-PLUS. Miercuri noaptea, PNL și USR-PLUS au ajuns la o întelegere pentru candidaturi comune la sectoarele din Bucuresti. Dacă inițial părea că s-a bătut palma și cu PMP, acest lucru a picat, USR-PLUS nefiind de acord să cedeze o primărie către partidul lui Eugen Tomac. Singura variantă ar fi ca PNL să facă acest lucru, însă o asemenea decizie nu ar fi tocmai agreată. Liderul PMP, Eugen Tomac, a acuzat USR că dinamitează negocierile pentru alianța dreptei în București , opunându-se colaborării cu partidul său.