Cazanciuc susține că motivul dizolvării organizației PSD Ilfov ar fi că "nu performează": "Nu vreau să intru într-o speculaţie de legături cu lumea interlopă"

"PSD Ilfov, din păcate, a ajuns o organizaţie foarte mică, mult mai mică decât a fost de-a lungul timpului, mult mai mică decât are potenţial judeţul Ilfov pentru PSD şi atunci probabil este singura soluţie pentru a revitaliza organizaţia de Ilfov. (...)

Nu aş vrea să intru într-o speculaţie de legături sau nu cu lumea interlopă, cert este că organizaţia nu performează, despre asta este vorba, şi atunci când nu ai performanţă, probabil ceva în interior nu funcţionează cum trebuie - o dată, de două ori, de trei ori -, pentru că nu este prima dată când în ultimul timp organizaţia de Ilfov nu are, din păcate, rezultate pentru noi", a spus Cazanciuc joi, înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD, potrivit Agerpres.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat marţi seară că va propune în şedinţa Comitetului Executiv al partidului dizolvarea Organizaţiei PSD Ilfov.

"Voi propune în Comitetul Executiv dizolvarea acestei organizaţii, chiar dacă suntem în prag de alegeri, şi sunt ferm convins că avem capacitatea de a face o echipă rapid acolo, să fim pregătiţi şi la Ilfov de alegeri. (...) Este inadmisibil aşa ceva. Am aflat din presă. Nu am crezut aşa ceva. Am avut o discuţie cu preşedintele de organizaţie acum aproximativ o lună de zile, i-am spus că în echipa dânsului există o persoană asupra căreia sunt foarte multe bănuieli de implicări într-o anumită zonă care nu ne reprezintă şi chiar i-am spus să ia măsurile necesare de a fi schimbat din funcţie, respectiv de secretar executiv", a declarat Ciolacu.





