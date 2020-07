PMP acuză USR că dinamitează alianța dreptei pentru București. Tomac: Separat, în cel mai fericit caz, un singur sector va avea primar de dreapta

„Situația este foarte simplă, PMP nu a fost invitat în Alianța pentru București. USR se opune. Nu am avut ieri nicio negociere, singura persoană cu care am discutat în această perioadă în mod onest a fost Nicușor Dan pe care îl cunosc de 20 de ani. PMP este dispus oricând să creeze o alianță în jurul candidaturii lui Nicușor Dan, cu o listă comună pentru Consiliul General. Aceasta trebuie să fie creată și agreată de candidat, fiind echipa alături de care va lucra. De asemenea, candidați comuni la toate sectoarele. Așa arată o alianță de învingători. PMP are candidați care și singuri vor învinge PSD-ul, însă într-o alianță putem câștiga în cel puțin 5 sectoare. Separat, în cel mai fericit caz, un singur sector va avea primar de dreapta”, a scris liderul PMP, Eugen Tomac pe Facebook.