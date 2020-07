Orban, chemat la raport de PSD, spune că merge luni în Parlament: îmi va fi foarte greu să mă refer la toate temele, dar voi încerca

Premierul Ludovic Orban, somat de PSD să meargă în fața parlamentarilor pentru a da explicații despre organizarea alegerilor sau despre noul an școlar, a anunţat că va merge în Parlament lunea viitoare. El spune că va prezenta un raport privind gestionarea pandemiei de COVID-19 și că va încerca să se refere la toate temele, "în cele cinci minute" pe care i le acordă, "cu mare generozitate", conducerea Camerei Deputaţilor.

"Am prezentat raportul privind starea de urgenţă, conform legii şi hotărârii Parlamentului. Rricând ni se solicită un raport privitor la starea de alertă îl prezentăm şi eu mă prezint. Am fost chemat luni, dar am fost chemat pe mai multe subiecte: deschiderea şcolilor, organizarea alegerilor. Acolo, în cele cinci minute pe care mi le acordă, cu mare generozitate, conducerea Camerei Deputaţilor, îmi va fi foarte greu să mă refer la toate temele, dar voi încerca", a declarat Ludovic Orban, marţi.