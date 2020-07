În pline negocieri Orban-Barna pentru primăriile de sector, Rareș Bogdan avertizează USR că nu va câștiga nicio primărie din București dacă nu va ajunge la un compromis cu PNL și PMP

În pline negocieri ale partidelor de dreapta cu privire la candidaţii la primăriile de sector din Capitală, prim-vicepreşedintele PNL Rareș Bogdan spune că liberalii au făcut suficiente compromisuri și au acceptat o mulțime de lucruri, în timp ce USR vine cu noi pretenții. El i-a avertizat pe "prietenii" de la USR că dacă nu vor ajunge la un compromis cu PNL și PMP pentru candidaturi comune, "USR nu va câștiga nicio primărie din București".

Rareș Bogdan a spus duminică, la Antena 3, că "deși este partidul cel mai bine cotat în sondaje, de la mare distanță", PNL a decis "să facă absolut orice, să cedeze, să fie cât se poate de rațional și să găsească soluții comune" pentru ca dreapta să aibă o alianță comună și pentru primăriile de sector, nu doar pentru Primăria Capitalei.

"Ne dorim foarte mult să ajungem la un compromis care să ne ducă la candidați comuni pentru ca primăriile de sector să fie câștigate cel puțin 5 din 6 sau 4 din 6. Eu îi avertizez pe colegii mei și prietenii de la USR că USR nu va câștiga nicio primărie din București dacă nu va ajunge la un compromis cu PNL și PMP și riscăm să nu câștigăm decât maxim două primării de sector, poate trei cu greu, și celelalte să aparțină PSD”, a afirmat Rareș Bogdan.

Una dintre condițiile USR la negocierile cu PNL a fost ca liberalii să renunțe la susținerea viceprimarului Dan Cristian Popescu pentru Sectorul 2.

”Noi am spus extrem clar: <<vreți 3-3, în regulă, acceptăm și această condiție, din care un loc din cele trei sectoare îl dăm colegilor și partenerilor de nădejde de la PMP>>. După ce am cedat și acest lucru, deci o dovadă de compromis, USR a venit cu o nouă pretenție legată de persoanele care ar urma să candideze, respectiv Dan Cristian Popescu și candidatul nostru de la 5. Le-am explicat că în toate sondajele pe care le avem, Dan Cristian Popescu se află la peste 40% din intențiile de vot și nu există în interiorul dreptei o altă personalitate care să aibă un scor mai bun ca el. El poate câștiga fluierând”, a mai susținut Rareș Bogdan.

El spune că i-a îndemnat pe Ludovic Orban și pe Violeta Alexandru, cei care participă la negocierile cu USR, să nu renunțe la Dan Cristian Popescu, "membru vechi al PNL, om important", pentru că "ar fi prea mult".

"Noi nu am intrat în bucătăria internă a USR și Plus (...) Încep si membrii noștri să fie nervoși din cauza acestor condiționalități. Dacă am vorbi de un partid care să aibă un scor uriaș în București, dar noi vorbim de un partid care se află cu 2-3 procente sub PNL. Cu toate astea, pentru rațiunile dreptei unite, am decis să acceptăm o mulțime de lucruri", a mai susținut europarlamentarul PNL.

El a mai spus că a militat ca din această alianță să facă parte și PMP. Întrebat despre informațiile din spațiul public potrivit cărora în negocieri s-ar fi pus problema excluderii PMP din această alianță, Rareș Bogdan a răspuns: "Dacă Traian Băsescu candidează la Primăria Capitalei, lucrurile vor arăta extrem de complicat pe București. Scorul lui e între 16 și 18 % azi, pe măsurătorile noastre (...) Eu îmi doresc să fim raționali cu toții și să găsim o soluție viabilă PNL-USR și PMP să ne batem cu sanse egale pentru primăriile de sector".

Preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, a declarat sâmbătă că negocierile cu partidele de dreapta cu privire la candidaţii la primăriile de sector sunt aproape de final, arătând că liberalii nu au "aroganţa de a impune anumite pretenţii", transmite Agerpres. Sâmbătă după-amiază, începând cu ora 16.00, Ludovic Orban și Dan Barna vor avea o discuție pe tema candidaților din București.





"Discuţiile cu partenerii noştri de Opoziţie, în acest moment, la PSD în Capitală şi sperăm că partenerii noştri de guvernare locală de foarte curând - sunt în plină desfăşurare şi cred că ne apropiem de final. (...) Am avut şi am totala disponibilitate de a ajunge la un acord din două motive: obiectivul foarte clar (...) este că administraţia PSD trebuie să plece din Capitală, modul în care au gestionat acest oraş este falimentar, este kitchos, este un mod de a guverna bazat pe risipă şi rezultate spre zero", a declarat Violeta Alexandru.

Cu ce candidați negociază cele trei partide:

PNL

Sectorul 1 - Tănase Stamule

Sectorul 2 - Dan Cristian Popescu

Sectorul 3 - Antonel Tănase / Violeta Vijulie

Sectorul 4 - Horia Grigorescu

Sectorul 5 - Dan Croitoru

Sectorul 6 - Ciprian Ciucu (candidatură agreată de toate partidele)

PMP

Sectorul 1 - Ioana Constantin

Sectorul 2 - Robert Turcescu

Sectorul 3 - Mihail Neamțu

Sectorul 4 - Ștefănel Marin

Sectorul 5 - Lucian Iliescu

Sectorul 6 - Ștefan Florescu

USR-PLUS