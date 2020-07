Romaşcanu: Negoiţă ar trebui să-şi dea demisia din funcţia de primar al Sectorului 3 / Replica edilului: "O ticăloșenie marca PSD"

Robert Negoiţă ar trebui să-şi dea demisia din funcţia de primar al Sectorului 3, afirmă purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu. "Asta e o ticăloşenie marca PSD", a fost replica lui Robert Negoiță, care duminică a anunțat o alianță cu partidul lui Victor Ponta, pentru alegerile locale din Capitală.

"În acest moment, domnul Negoiţă ar trebui să-şi dea demisia din funcţia de primar al sectorului 3, pentru că înţelegem că e preşedintele unei noi construcţii politice şi nu poate fi membru în două partide politice. Conducerea PSD a făcut o adresă şi către prefectul Capitalei, pentru a lua act de această situaţie şi a decide încetarea mandatului", a spus, duminică, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, citat de Agerpres.





Întrebat de jurnalişti dacă PSD l-a exclus pe Robert Negoiţă din partid, Romaşcanu a precizat că nu a existat o astfel de decizie.





"Nu a existat, din câte ştiu eu, un CEX după anunţul domnului Negoiţă, care să formalizeze plecarea dumnealui (...) Până la următorul CEX sperăm ca domnul Negoiţă să dea dovadă de corectitudine şi să părăsească dumnealui singur poziţia. E posibil să avem şi un răspuns al Prefecturii", a declarat Romaşcanu.

Negoiță: Dacă sunt atât de rău, de ce nu mă exclud dânşii din partid?

Pro România, partidul condus de Victor Ponta, şi formaţiunea lansată de primarul sectorului 3, Robert Negoiţă, Partidul Bucureşti 2020, au anunţat constituirea unei alianţe în perspectiva alegerilor locale. Alianţa Pro Bucureşti 2020 a fost prezentată duminică, într-o conferinţă de presă, de Ponta şi Negoiţă.

Întrebat de jurnalişti, în conferința de presă, despre faptul că social-democraţii spun că ar trebui să nu mai fie primar, Negoiţă a răspuns: "Asta e o ticăloşenie marca PSD. (...) Haideţi să ne ducem la spiritul legii, care în mod normal interzice unui primar care a câştigat pe lista unui partid să facă traseism politic că-i este mai bine. Eu am trecut prin perioade foarte complicate cu PSD şi nu am plecat din PSD, chiar dacă nu meritau să stau eu acolo (...) M-am retras şi m-am exclus singur eu din PSD. Dacă sunt atât de rău, de ce nu mă exclud dânşii din partid? (...) Cum să lase sectorul 3 (...) fără primar? Asta înseamnă responsabilitate din partea lor? (...) Sau eu datorită chesiunii ăsteia ar trebui să stau ostatic în PSD? (...) Am stat până acum".